Отразил 96 процентов ударов на старте сезона РПЛ. У «Зенита» появился Супермен

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25 августа 2024, 14:28

Остановил «Динамо» и «Спартак».

Латышонок справился с 23 выстрелами из 24

Огромный защитник «Химок» Фаринья является единственным футболистом, который после шести туров забивал «Зениту» в РПЛ . А голкипер Евгений Латышонок – единственный основной вратарь лиги, пропустивший один мяч. Защитники «Зенита» и центральные хавбеки, кроме Барриоса, точно не герои чемпионата. 24 удара в створ это лишь часть грустной для фаворита статистики. По среднему количеству ударов соперников «Зенит» делит восьмое-десятое место с «Химками» и «Оренбургом».

Всё ужасно, когда твоя защита играет на уровне с командой Деограсии, где ещё до царя Гороха были огромные беды в обороне. Давление «Спартака» в концовке матча с «Зенитом» можно отчасти объяснить игрой в большинстве. Но защита подставляла Латышонка и против менее опасных соперников. Редко статистические системы включают голкиперов в десятку лучших футболистов любой лиги по средним оценкам. Пока вратарей обделяют комплиментами, о них часто забывают.

Для РПЛ это по-особому несправедливо. Вратарская школа всегда поднимала уровень чемпионата. А Латышонок сейчас в топ-10 по средним оценкам. Это значит, что пашет как белка в колесе. Шесть сейвов Евгения против «Спартака» надо дополнить его спасением во встрече с «Динамо». Отраженный пенальти от Нгамалё исключил ничью в матче против москвичей. Именно два очка, которые спас для Семака голкипер, позволяют «Зениту» опережать команды из столицы. Голкипер часто делает разницу.

Недавно оценивали результаты вратарей АПЛ . Хотя там иногда случаются безумные сейвы, как у «канонира» Райи в игре с «Астон Виллой», у представителей английской лиги слабые общие показатели. А вот Сафонов в прошлом сезоне за «Краснодар» и Латышонок в этом за «Зенит» играют на мировом уровне. Иногда лучше элитных показателей. По реакции, выбору позиции на линии ворот и даже по игре ногами прямо сейчас Евгений в списке самых ярких вратарей мира. Но понятно, что нужна стабильность.

Грубая ошибка Сафонова дарит Евгению шанс

Помощник Карпина по работе с вратарями Кафанов, скорее всего, доверится Сафонову в основе сборной. Но Матвей может утратить доверие тренерского штаба, ведь стал вторым номером в ПСЖ . Бывший голкипер Кавазашвили прав. Сафонов зря уехал в клуб, где ему не дадут играть. Пока Доннарумма не покинул команду Луиса Энрике, Матвей будет на лавке. А это дает шанс Латышонку. Дерзкий Евгений может доказать всем, что у него тоже немало мастерства, как у бывшего конкурента.

Именно огромный талант Сафонова, который на год младше, заставил Евгения покинуть родной клуб «Краснодар». Герой «Зенита» не показался большим клубам РПЛ одаренным голкипером. Много лет выступал за скромную «Балтику». Лишь после первого сезона в РПЛ в составе команды Игнашевича и выхода в финал Кубка страны на него обратили внимание гранды. Латышонок провел классный сезон в составе аутсайдера и остановил «Спартак» по пути в финал против «Зенита».

Евгений ставил на реакцию. Но в «Балтике» сложно было доказать умение командовать линией защиты и продемонстрировать классную игру ногами. В «Зените» таких возможностей больше. В пас Латышонок играет хорошо, а приказы отдает плохо. Пока у Семака классическая история. В атаке перегруз, так как Кладуиньо и Вендел – это атакующие хавбеки, а не разрушители в центре поля. Следовательно, огромные нагрузки на одного Барриоса, который вечно всех страхует.

На флангах у чемпионов тоже проблемы. Волков не заиграл так, как следует для основы шестикратных чемпионов. Слева Дуглас окопался глубоко, поскольку Педро старается драться за мячи, но у него маловато опыта. Также постоянно надо страховать зону левого полуфланга. Новый левый защитник «Зенита» Горшков выходил в центре поля, чтобы добавить команде баланса. В центре защиты по-прежнему нет Родригао из-за травмы. Нино и Алип нормальные защитники, но не лидеры.

Латышонку надо рассматривать отъезд в топ-5

Первая задача голкипера – наладить связь с защитой «Зенита». Пока оборона в широком смысле слишком сильно полагается на подвиги вратаря. Есть опасные дальние удары. А на фоне усталости осенью пойдут ошибки при стандартах. «Зенит» пропустил один гол, поэтому нет статистики для анализа. Но есть 23 сейва Латышонка и 76 ударов по воротам чемпионов. Поскольку Семак сознательно и вынужденно перешел на игру без мяча отрезками матчей, то вес голкипера вырос.

«Зенит» невероятно везучий, как и Латышонок. Уроженец Адыгеи прекрасно понимает, что не сможет держать статистику на уровне 96 % отраженных ударов. Даже показатель Лунёва в «Динамо» – 86.4 %, можно смело называть аномальным. Максименко и Лантратов тоже хорошо держат удар на старте сезона. Вратари прилично стартовали в РПЛ , хотя часть голкиперов – «Ростова», «Рубина» и «Химок», жестко подставляют линии обороны. И странно, что «Зенит» в этой компании.

Семак несколько месяцев назад не знал, подписывать ли ему Латышонка. Был другой выгодный вариант. Евгений не ошибся с выбором, но после классного дебюта в «Зените» надо ставить на первые титулы в карьере. А дальше следовать примеру коллег. Сильным голкиперам РПЛ не стоит повторять опыт Акинфеева. Во-первых, Латышонок играл за разные клубы, у него нет одной родной сердцу команды. Во-вторых, вратарям тоже надо развиваться.

В крутых клубах будут нужны вратари, умеющие поймать кураж. Латышонка браковали, сомневались в классе. Но вратарь может раскрыться в 25 лет. У этой профессии «срок годности» куда выше, чем у полевых амплуа. Карьера Евгения только начинается, невзирая на богатый опыт игры в низших лигах. «Зенит» будет делать всё, чтобы сохранить Латышонка, ведь у них давно не было настолько яркого молодого стража ворот. Кержаков одной ногой на пенсии, пришло время Евгения.