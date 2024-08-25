«Сокол» справился с «орлами». Успешный дебют Нури Шахина на посту тренера «Боруссии»

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25 августа 2024, 00:50

В Дортмунде игру сделал очередной молодой англичанин.

Многочисленные болельщики дортмундской «Боруссии», да и не только они, а почти все любители немецкого футбола ждали этот день. Клуб из Дортмунда проводил первый официальный матч под руководством нового тренера Нури Шахина.

Конечно, Нури Шахин, чья фамилия означает на турецком «сокол», – легенда «Боруссии». Но как игрок. Как тренер Нури пока ещё ничего серьёзного не добился. Поработал немного на исторической родине с «Антальяспором», но впечатлил. А в истории футбола немало случаев, когда превосходный футболист становился посредственным тренером. И наоборот.

Сюрпризы Шахина

При этом молодому, а Нури только 35 лет, тренеру важно было успешно провести первый матч, чтобы расположить к себе болельщиков. Да и самому почувствовать уверенность. В первом туре «Боруссии» достался весьма серьёзный соперник – «Айнтрахт» из Франкфурта. В предыдущем чемпионате соперники заняли пятое и шестое места соответственно. Но необходимо сделать ремарку, что «орлы» отстали от «чёрно-золотых» на 16 очков. С командой из Франкфурта работает потомственный тренер Дино Топпмеллер, сын знаменитого Клауса Топпмеллера. У Дино небольшой опыт самостоятельной практики – всего один год. Однако ранее он входил в тренерские штабы «Лейпцига» и «Баварии». Да и состав у «орлов» довольно крепок. Один вратарь Кевин Трапп чего стоит. Если поймает кураж, то может выдать умопомрачительную игру. Но если не в настроении, то пропустит всё, что летит в ворота. Или бывшая легенда Дортмунда и сборной Германии Марио Гётце, который в красно-чёрной футболке играет, а не доигрывает.

Финалист последней Лиги чемпионов начал встречу без двух новичков – нападающего Сехру Гирасси (он травмирован) и правого защитника Яна Коуто. Но центральный защитник Вальдемар Антон (Владимир Рипцов) и игрок середины поля Паскаль Гросс вышли в стартовом составе. Несостоявшийся игрок сборной России стал напарником заметно похудевшего Никласа Зюле.

Перетягивание каната

Первый тайм нельзя назвать зрелищным. Опасных моментов было немного. Спорных тоже. Однако незадолго до перерыва мяч попал в руку полузащитника гостей Фареса Шаиби. Но именно мяч нашёл руку, поэтому пенальти назначен не был. В раздевалки соперники ушли при счёте 0:0.

После перерыва гости соорудили парочку моментов у ворот Грегора Кобеля, которые остались нереализованными. Шахину нужно было что-то предпринимать, и он произвёл две замены. Ушли отдыхать Дониэлл Мален и Карим Адейеми, а на газон выбежал ещё один дебютант Максимилиан Байер и 20-летний Джейми Гиттенс. Последний, как известно, англичанин. До недавних пор он носил двойную фамилию Байно-Гиттенс, но потом решил отказаться от первой её составляющей.

И вот вышел Гиттенс

Вообще в Дортмунде умеют находить английские таланты и проводить их огранку. Сначала «Боруссия» раскрутила Джейдона Санчо. И не вина немецкого клуба, что Джейдон, вернувшись на родину, не прижился в «Манчестер Юнайтед». Затем в Дортмунде взошла звезда Джуда Беллингема, который стал потом лидером «Реала», сборной Англии и претендентом на «Золотой мяч». Теперь настала очередь уроженца Рединга Джейми Гиттенса, который отнюдь не новичок. Стартовавший сезон – четвёртый для Джейми. Уже успел засветиться, забивал в Бундеслиге и в Лиге чемпионов. «Милану», например. Правда, он ещё не достиг уровня Санчо и Беллингема. Всё впереди. Хотя у Джейми несколько иная профессия, чем у Джейдона и Джуда. Он крайний нападающий. Правша, но хорошо себя чувствует как справа, так и слева.

Кстати, скауты «Боруссии», нашедшие его в академии «Манчестер Сити», уверяли, что Гиттенс более одарён, чем два его соотечественника, ставшие большими игроками в Дортмунде. Нужно только дать время ему раскрыться. Желающие прикупить футболиста, которому только 8 августа исполнилось двадцать, немало. Но у «Боруссии» пока нет желания расставаться с Джейми за 30 миллионов. Он ещё может вырасти в цене.

Молодой англичанин и решил судьбу встречи. На 72-й минуте он после передачи Паскаля Гросса ворвался в штрафную и нанёс мощнейший удар под перекладину. Трапп был вынужден капитулировать. Затем Джейми принялся раскачивать оборону гостей, вынуждая защитников «орлов» нарушать правила. Гиттенс снял все вопросы об исходе встречи, когда в концовке реализовал выход один на один с Траппом, пустив мяч между ног вратарю. Так «Боруссия» выиграла стартовый матч чемпионата, а Нури Шахин отметил своё возвращение в клуб важной победой.

Для первого раза сойдёт

Если честно, непонятно, почему Нури выпустил молодого англичанина только на исходе первого часа. Если бы Джейми начал с первых минут, то, возможно, не было бы нервного первого тайма. Но Шахин теперь главный тренер, и ему виднее, кого и когда выпускать.

Опять же, не спешите с выводами. Но первое впечатление от игры «Боруссии» под руководством её бывшего лидера вполне благоприятное. И тренерская рука чувствуется, и умение вовремя проводить замены. Может быть, с возвращением Нури Шахина в Дортмунде начнётся новый период. Или даже эпоха.