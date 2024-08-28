Заинтересовали «Ливерпуль» и «Лацио». Как поживают самые яркие бывшие игроки РПЛ

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28 августа 2024, 18:07

Вспоминаем давних знакомых.

Никола Влашич, «Торино»

Бывший атакующий хавбек ЦСКА в прошлом году перешел из «Вест Хэма» в «Торино» на постоянной основе. ЦСКА не отдал хорвата в «Зенит», зато получил 30 млн евро от «молотобойцев». Удачный трансфер. Никола оказался нестабильным созидателем. Играл с Миранчуком, который уже в США . А теперь Влашич работает с бывшим тренером «Спартака» Ваноли. Паоло возглавил «Торино», но Никола пока вне основы, получил мышечную травму.

Сердар Азмун, «Шабаб Аль-Ахли»

Отправился к Промесу в ОАЭ , где Квинси ждёт решения об экстрадиции в Нидерланды. А бывший форвард «Зенита» Азмун, ковавший первые титулы Семака, оказался в этой стране без ограничений на выезд. Азмун не заиграл в основе «Байера» и «Ромы». Шомуродов из «Ростова» в составе римского клуба, а вот иранец в 29 лет оказался в «Шабаб Аль-Ахли». Это пятая команда в чемпионате ОАЭ . Азмун перешел за 5 млн евро. Значит, форма настолько плохая, что никому в Европе не нужен. Обидно, ведь в юности Сердара высоко ценили. Но мастер игры головой не перерос уровень РПЛ .

Малком де Оливейра, «Аль-Хиляль»

Обложился трофеями, заработал денег на три жизни вперед. Но комментатор Орлов по своим каналам в «Зените» узнал, что Малкому скучно в Саудовской Аравии. Шейхи не любят такие заявления. Недавно представитель футболиста назвал ложью слухи о его желании вернуться в «Барселону». Знаменитый бразилец почти всегда травмирован. А вот Малком тащит «Аль-Хиляль». Ему сделали подарок – приехал латераль Канселу на правый фланг. Бывшему вингеру «Зенита» легко и приятно раскатывать защитников команд Роналду и Бензема. Малком потешается над слабыми.

Себастьян Шиманьски, «Фенербахче»

У «Фенербахче» теперь известный тренер – Моуриньо. Но команда не прошла в основной этап Лиги чемпионов. В Турции тоже много конкурентов, непросто стать чемпионом. Там всегда много эмоций и скандалов. Но Моуриньо приехал в Стамбул, чтобы его новый клуб стал первым. А вот поляк Шиманськи, талантливый хавбек, игравший за «Динамо», может уехать. Себа выступал раньше за «Фейеноорд», а теперь им заинтересовались английские клубы. Но с переговорами затянули. Похоже, 25-летний поляк будет пасовать на Джеко и Тадича в основе команды Моуриньо.

Самуэль Жиго, «Марсель»

Жиго вернулся домой из «Спартака», защитник хотел чаще видеться с ребенком, с чьей матерью расстался. Сейчас Самуэль рискует оказаться лишним в амбициозном проекте Де Дзерби – «Марселе». Опытному бородачу лишь 30 лет. После игр за «Олимпик» может найти себе интересную, хотя и проблемную команду. «Лацио», где главным тренером назначили Марко Барони, нуждается в усилении. Но редко могут заполучить футболистов, которые нужны другим видным клубам. Жиго неплох, но после «Спартака» не прогрессировал так, чтобы сейчас перейти в «Ливерпуль».

Кристиан Нобоа, «Эмелек»

Эквадорский хавбек много раз был в десятке лучших футболистов РПЛ . Нобоа помог «Сочи» запрыгнуть на вторую строчку. Кристиан забивал голы в составе разных клубов, хотя не всегда был так хорош, как в «Рубине» в молодости. За «Зенит» и «Динамо» случались неудачные поединки и отрезки. Но это одна из иностранных легенд РПЛ . Нобоа покинул «Сочи» и остался в футболе. Вернулся на родину, где в 39 лет выступает за клуб «Эмелек». Красивая история, ведь в этом клубе Нобоа дебютировал на взрослом уровне. Именно там его нашли скауты Курбана Бердыева.

Фернандо, «Аль-Джазира»

Чемпион России в составе «Спартака» в 32 года оказался в «Аль-Джазире» из ОАЭ , сыграет против Азмуна. Фернандо выступал за «Шахтёр» и «Сампдорию», но после «Спартака» карьера пошла на спад. Зарабатывал в Китае и Турции. Хотел вернуться в РПЛ , но уровень формы не устроил «Спартак» и другие клубы. При этом человека формата Фернандо ищет тренер Станкович. Нет у «красно-белых» своего Барриоса, но с прекрасным первым пасом. Фернандо ещё и со штрафных умеет забивать, а этот тренд вернули в РПЛ на выходных. Жаль, что потерял скорость.

Виктор Классон, «Копенгаген»

У «Краснодара» было две звезды атаки. Кабелла вернулся домой во Францию, представляет «Лилль». В позапрошлом сезоне был одним из лучших футболистов Лиги 1, забил 7 голов, сделал 10 ассистов. В прошлом сезоне смотрелся хуже. Но даже в 34 года Реми выходит на поле в составе «догов». Классон моложе, шведу 32 года. И уехал он в «Копенгаген». Дважды был чемпионом Дании, играл в Лиге чемпионов. В этом году не представлял сборную Швеции. Но будет новый соревновательный цикл. Если ветеран наберет форму – вернут в национальную сборную.

Хвича Кварацхелия, «Наполи»

Видели успешные матчи Хвичи на Евро-2024, был частью смелой команды Вилли Саньоля. Кварацхелия по-прежнему неприлично молодой, всего 23 года, но в новом статусе. Хвича сделал клуб «Наполи» чемпионом Италии впервые со времен Марадоны. И хотя прошлый сезон без Спаллетти стал кошмаром, бывший левый вингер «Локомотива» и «Рубина» по-прежнему в списке трансферных желаний богатых клубов. Осталось грамотно выбрать следующую команду, вроде «Ливерпуля». Новый сезон должен стать для Кварацхелии последним в футболке «Наполи».

Александр Головин, «Монако»

Пока юный Захарян восстанавливается после операции и надеется, что после ухода Мерино окажется в основе «Реала Сосьедад», Головин не переживает за свои позиции в «Монако». Александр играет в Лиге 1 много сезонов, летом стал капитаном и обновил номер. Один из немногих россиян за рубежом, чья карьера идет по восходящей. Даже травмы не преградили хавбеку путь в основу «Монако». Головин решил остаться в привычном клубе, поскольку вернулись в Лигу чемпионов. Завтра жеребьевка, Александр ждёт имена восьми соперников монегасков.