Семак проиграл три матча подряд. Несмелого тренера «Зенита» спасают сильные футболисты

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28 августа 2024, 15:05

Уступили «Акрону» по пенальти.

Наставник «Зенита» заслужил три поражения

Три ничьих для петербуржцев являются спасительными. Могли проиграть «Химкам» и «Спартаку» в РПЛ . Были очень близки к поражениям, особенно главный тренер Семак. Скромные «Химки» без невероятного состава и опытного наставника грамотно разобрались с попытками «Зенита». Как только команда потеряла после хавбека Вендела также нового лидера Глушенкова, вся игра сломалась.

«Зенит» был объективно плох. Гол Мостового является отражением знаменитой везучести. Невозможно подсчитать, сколько раз Семак получал незаслуженные очки. У него настолько сильные футболисты, что формально почти всегда владеют мячом. Но количество атак не приносит удары в створ. Со старой бедой чемпионов Сергей Богданович ничего не может поделать годами, это его вина.

Когда «Краснодар» Ивича лидировал в РПЛ , а «Динамо» Лички было готово составить им компанию, говорили об отставке Семака. Затем в «Зените» предложили тренеру новый контракт. А ещё задарили ключевых футболистов щедрыми контрактами. В результате получили несколько разгромов соперников на старте с идеальной реализацией, доходило до 63 % эффективности ударов в створ.

Но ещё тогда писали, что «идеальный» путь «Зенита» имеет ряд особенностей. В результате «Динамо» набегало на ничью в Санкт-Петербурге с учётом незабитого пенальти. А голкипер Латышонок стал героем старта сезона, вытащил много опасных ударов. Например, против «Спартака» в прошлом туре. А резервист Адамов пропустил от «Акрона» с «точки» в игре, а затем в серии пенальти.

«Зенит» не собрал три явных поражения подряд, для этого слишком сильные. Но Семак трижды проиграл. Формально тренер получил первое поражение лишь с «Акроном». Но давайте оценивать жёстко. Наставник выпустил Волкова, Эраковича, Караваева, Мостового, Артура и Кассьерру. Но мощным игрокам в августе «не хватило агрессивности и свежести». Виноват тренер.

У Семака не развиваются даже сильные футболисты

Не стоит путать краткосрочный набор формы, как у Глушенкова и Вендела, и стратегическую работу на дистанции. Оценим, что получилось из футболистов первого чемпионского состава Семака. Азмун в ОАЭ , оказался не готов разрывать в «Байере» и «Роме». Спорные успехи Паредеса не заслуга Семака. Дриусси и Смольников не играли в полуфиналах Лиги чемпионов после обучения у Семака.

Может, лучший снайпер в истории РПЛ опытный Дзюба вырос в итоге настолько, что оказался в основе «Челси»? Ответ знаете, Артём не справился в турецком середняке, сидел у Монтеллы в резерве. Вендел, Клаудиньо и Барриос не играют за «Баварию». Дуглас Сантос не является основным левым защитником «Барселоны». Семак не умеет готовить элитных игроков, и это знают скауты клубов ЛЧ .

Легко быть королём ослабевшей лиги. Но Сергей Богданович вряд ли сделает из Глушенкова футболиста для топ-5. Может завалить работу с талантливым Педро. Эракович не вырастет в нового Ивановича. Латышонка не заберут в Ла Лигу вместо Мамардашвили в «Валенсию» через год. А виноват Семак, который мечется между схемами и подходами, но ужасен в персональной работе с игроками.

«Зенит» может выиграть 12 чемпионств подряд. Но если за десятилетие не воспитают ни одного футболиста уровня плей-офф Лиги чемпионов, то это пустой расход ресурсов. Семак не смог задержаться в ПСЖ . А теперь портит футболистам карьеры, передерживая их в «Зените». Ещё посмотрим, что останется от Кассьерры и Вендела. Похоже, станут новыми жертвами тренерской несмелости.

«Зенит» остаётся фаворитом благодаря богатству клуба

Взрослые люди понимают щекотливость ситуации. Главные спонсоры клубов РПЛ , а они часто связаны с ископаемыми, не знают, что будет с их компаниями через год. И хотя речь о безумных доходах, которые позволяют содержать «Зенит», «Спартак» и остальных, тяжело говорить об увеличении расходов на футбол в иностранной валюте. Или о ставке на заработки клубов с продаж.

Учиться никто в РПЛ не хочет. Семак в похожей категории? Тренер точно не прогрессирует. «Зенит» неожиданно в опасности. Но у них не ситуация ЦСКА , где нет больших ресурсов. Не повесть о «Локомотиве», где молодой состав на первом месте в РПЛ с мизерными шансами на итоговый успех. «Зенит» должен выигрывать РПЛ и Кубок. Но есть разные пути к трофеям.

Можно выигрывать с прогрессом. А можно оказаться лучшим среди худших команд. Учитывая, что к концу лета Семак снова начал «отскакивать» и искать оправдания, а руководство клуба побежало за нападающим Гонду, ведь не доверяют Кассьерре, то видим небольшую панику. Тренер Семак должен был купировать и вылечить старые болячки, но чаще помогает опасным вирусам.

«Зенит» намного хуже, чем мог быть с их ресурсами. Одна из причин – серость Семака как личности. Всегда за всё хорошее и против всего плохого. Футболисты чувствуют фальшивость позиции. Сергей Богданович не может править в «Зените» железной рукой, у тренера таких рук нет. Но как долго можно ехать без топлива? «Зенит» напоминает «Ювентус». Аллегри ходил по кругу годами.

Пришёл молодой Мотта – бодро стартовал и заметно перестроил команду почти без новичков благодаря тактике и харизме. Тактически красивый «Зенит» давно не видели. Сезон начали, отдавая соперникам мяч ради контратак. Боялись высокого прессинга «Динамо». Занервничали в концовке матча против «Спартака» в меньшинстве. Звёзды часто спасают, а Семак тянет их на грешную землю.