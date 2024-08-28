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Семак проиграл три матча подряд. Несмелого тренера «Зенита» спасают сильные футболисты

28 августа 2024, 15:05
Сергей Семак

Уступили «Акрону» по пенальти.

Наставник «Зенита» заслужил три поражения

Три ничьих для петербуржцев являются спасительными. Могли проиграть «Химкам» и «Спартаку» в РПЛ. Были очень близки к поражениям, особенно главный тренер Семак. Скромные «Химки» без невероятного состава и опытного наставника грамотно разобрались с попытками «Зенита». Как только команда потеряла после хавбека Вендела также нового лидера Глушенкова, вся игра сломалась.

«Зенит» был объективно плох. Гол Мостового является отражением знаменитой везучести. Невозможно подсчитать, сколько раз Семак получал незаслуженные очки. У него настолько сильные футболисты, что формально почти всегда владеют мячом. Но количество атак не приносит удары в створ. Со старой бедой чемпионов Сергей Богданович ничего не может поделать годами, это его вина.

Когда «Краснодар» Ивича лидировал в РПЛ, а «Динамо» Лички было готово составить им компанию, говорили об отставке Семака. Затем в «Зените» предложили тренеру новый контракт. А ещё задарили ключевых футболистов щедрыми контрактами. В результате получили несколько разгромов соперников на старте с идеальной реализацией, доходило до 63 % эффективности ударов в створ.

Но ещё тогда писали, что «идеальный» путь «Зенита» имеет ряд особенностей. В результате «Динамо» набегало на ничью в Санкт-Петербурге с учётом незабитого пенальти. А голкипер Латышонок стал героем старта сезона, вытащил много опасных ударов. Например, против «Спартака» в прошлом туре. А резервист Адамов пропустил от «Акрона» с «точки» в игре, а затем в серии пенальти.

«Зенит» не собрал три явных поражения подряд, для этого слишком сильные. Но Семак трижды проиграл. Формально тренер получил первое поражение лишь с «Акроном». Но давайте оценивать жёстко. Наставник выпустил Волкова, Эраковича, Караваева, Мостового, Артура и Кассьерру. Но мощным игрокам в августе «не хватило агрессивности и свежести». Виноват тренер.

У Семака не развиваются даже сильные футболисты

Не стоит путать краткосрочный набор формы, как у Глушенкова и Вендела, и стратегическую работу на дистанции. Оценим, что получилось из футболистов первого чемпионского состава Семака. Азмун в ОАЭ, оказался не готов разрывать в «Байере» и «Роме». Спорные успехи Паредеса не заслуга Семака. Дриусси и Смольников не играли в полуфиналах Лиги чемпионов после обучения у Семака.

Может, лучший снайпер в истории РПЛ опытный Дзюба вырос в итоге настолько, что оказался в основе «Челси»? Ответ знаете, Артём не справился в турецком середняке, сидел у Монтеллы в резерве. Вендел, Клаудиньо и Барриос не играют за «Баварию». Дуглас Сантос не является основным левым защитником «Барселоны». Семак не умеет готовить элитных игроков, и это знают скауты клубов ЛЧ.

Легко быть королём ослабевшей лиги. Но Сергей Богданович вряд ли сделает из Глушенкова футболиста для топ-5. Может завалить работу с талантливым Педро. Эракович не вырастет в нового Ивановича. Латышонка не заберут в Ла Лигу вместо Мамардашвили в «Валенсию» через год. А виноват Семак, который мечется между схемами и подходами, но ужасен в персональной работе с игроками.

«Зенит» может выиграть 12 чемпионств подряд. Но если за десятилетие не воспитают ни одного футболиста уровня плей-офф Лиги чемпионов, то это пустой расход ресурсов. Семак не смог задержаться в ПСЖ. А теперь портит футболистам карьеры, передерживая их в «Зените». Ещё посмотрим, что останется от Кассьерры и Вендела. Похоже, станут новыми жертвами тренерской несмелости.

«Зенит» остаётся фаворитом благодаря богатству клуба

Взрослые люди понимают щекотливость ситуации. Главные спонсоры клубов РПЛ, а они часто связаны с ископаемыми, не знают, что будет с их компаниями через год. И хотя речь о безумных доходах, которые позволяют содержать «Зенит», «Спартак» и остальных, тяжело говорить об увеличении расходов на футбол в иностранной валюте. Или о ставке на заработки клубов с продаж.

Учиться никто в РПЛ не хочет. Семак в похожей категории? Тренер точно не прогрессирует. «Зенит» неожиданно в опасности. Но у них не ситуация ЦСКА, где нет больших ресурсов. Не повесть о «Локомотиве», где молодой состав на первом месте в РПЛ с мизерными шансами на итоговый успех. «Зенит» должен выигрывать РПЛ и Кубок. Но есть разные пути к трофеям.

Можно выигрывать с прогрессом. А можно оказаться лучшим среди худших команд. Учитывая, что к концу лета Семак снова начал «отскакивать» и искать оправдания, а руководство клуба побежало за нападающим Гонду, ведь не доверяют Кассьерре, то видим небольшую панику. Тренер Семак должен был купировать и вылечить старые болячки, но чаще помогает опасным вирусам.

«Зенит» намного хуже, чем мог быть с их ресурсами. Одна из причин – серость Семака как личности. Всегда за всё хорошее и против всего плохого. Футболисты чувствуют фальшивость позиции. Сергей Богданович не может править в «Зените» железной рукой, у тренера таких рук нет. Но как долго можно ехать без топлива? «Зенит» напоминает «Ювентус». Аллегри ходил по кругу годами.

Пришёл молодой Мотта – бодро стартовал и заметно перестроил команду почти без новичков благодаря тактике и харизме. Тактически красивый «Зенит» давно не видели. Сезон начали, отдавая соперникам мяч ради контратак. Боялись высокого прессинга «Динамо». Занервничали в концовке матча против «Спартака» в меньшинстве. Звёзды часто спасают, а Семак тянет их на грешную землю.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
03 сентября в 14:42
Всё равно Зенит чемпионом станет!
Мясо69
Мясо69
02 сентября в 19:23
Полагать что С. Семак всё решает в Зените - смешно.
antant1
antant1 ответ 68rt9uy9njv6 (раскрыть)
30 августа в 18:02
Ну видимо статью не читали, так хотя бы заголовок прочитайте правильно
112910415
112910415
29 августа в 09:04
дотянут как-то на одном крыле )
Kosmos58
Kosmos58
28 августа в 21:57
Зеня из группы хоть раз выходил? А сейчас и в группу не входит ...
Kosmos58
Kosmos58 ответ TheBoLt (раскрыть)
28 августа в 21:55
Кто эти счастливчики, хоть бы один?
b2jhgga46q5r
b2jhgga46q5r
28 августа в 21:00
    Capral
    Capral
    28 августа в 20:17
    Хочу сказать, всем тем, кто считают статью Багрова заказной, лживой и тп.
    Нет ребятки, всё правильно сказал автор. Даже не вспомню, когда, я соглашался с Вадимом, но в этой статье- он превзошел самого себя!!! Предраться не к чему, всё по делу и по полочкам. Автор вскрыл, то, что давно известно- Зенит самый богатый клуб, а Семак один из самых примитивных российских тренеров, который явно засиделся на своем месте. Зенит деградирует из года в год, и те, кто этого не видят или не хотят видеть- просто необъективные люди. Позорнейший прошлый сезон, позорнейший матч с банкирами при своих переполненных трибунах, отскок с Химками и Спартаком, разве это не повод задуматься?!

    Поэтому, болельщики Зенита, научитесь уважать сами себя!!! Ваша команда в болоте, не развивается, а на футбол Зенита больно смотреть. Катастрофическую ошибку допустило руководство Зенита, когда не уволило Семака весной. Даже Клопп, уж насколько знаменитый и продвинутый тренер, и тот понял, что пора что-то менять и взял паузу. Семак будет упираться до последнего, потому что, никому он не нужен, нигде не будут покупать ему таких дорогих игроков, а главное- нигде его не будут так долго терпеть!!!
    pomor45
    pomor45 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    28 августа в 20:09
    Багров снова пересел на любимого конька - травлю Семака, а ведь как нахваливал первые 4 тура. Читал и глазам не верил.
    z73sxecbcp3g
    z73sxecbcp3g
    28 августа в 19:48
    Как можно собрать столько лжи, лицемерия и невежества в одной статье
    hknu25f3g36s
    hknu25f3g36s
    28 августа в 19:44, ред.
    Предложи любому тренеру РПЛ перейти в Зенит, побежит не глядя, как и любой игрок РПЛ, это же не пятом месте годами гнить. А тренеры из Европы и в спартак не пойдут, разве что какие-нибудь второразрядные сербы.
    Alessandro 777
    Alessandro 777
    28 августа в 19:42
    Какая же фальшивая статья и такой же фальшивый человек который написал это ,кто ты чтобы осуждать Семака ???да каждый второй в стране скажет ,что он и как тренер и как человек отличный .Ты почему иностранцев то не вспоминаешь в Зените!???которые за огромные контракты даже Чемпионство не могли взять !!!а он каждый год побеждает ,со звездами тоже надо уметь работать это раз ,а сравнивать с Барселоной игроков -глупость .Бразильцы стоят по 10-15 миллионов ,а там игроки по 50-100 ,о чем разговор ?
    yeychanin23
    yeychanin23
    28 августа в 19:21
    Явный заказ...
    TheBoLt
    TheBoLt ответ Kosmos58 (раскрыть)
    28 августа в 19:12
    Тоже верно. Но за деньги да))
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ TheBoLt (раскрыть)
    28 августа в 19:08
    Европа закрыта! Уважающий себя тренер разве пойдёт в Зенит?!.
    TheBoLt
    TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    28 августа в 18:31
    Да это понятно. Я про эстетическую зрелищность футбола, а не про хотелки менеджмента
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
    28 августа в 18:29
    Газпрому и лично Миллеру нужен не "хороший" тренер, а покладистый тренер. И Семак как нельзя лучше подходит для этого. Ему деньги огромные из бюджета дали и он счастлив и помалкивает.
    pckr27kdgpcs
    pckr27kdgpcs
    28 августа в 17:31
    Откуда автор знает как правит Семак в Зените, его что, приглашали на тренировки или попить вместе чаю?
    TheBoLt
    TheBoLt
    28 августа в 17:20
    Нужно ли говорить, что Зенит богатый клуб и мог бы пригласить хорошего тренера европейского уровня.

    Нужно ли говорить, что с хорошим тренером уровня того же Эмери Зенит бы играл намного лучше. На уровне РПЛ это может было бы не сильно заметно, но игра была бы тренерской, красочной, со своим особым стилем
    p6d7t3jat4n7
    p6d7t3jat4n7
    28 августа в 16:32, ред.
    Язык бы никогда не повернулся назвать, например, Романцева беспробудным алкашом или влезть в личные качества другого тренера на футбольных сайтах, а автор позволяет себе людей критиковать человека как личность, наверняка, не зная ничего об этом человеке. Зачем такие статьи вообще позволяют публиковать. Когда критиканство переходит в оскорбления человека за это нужно отвечать.
    gaz2xzyb7q47
    gaz2xzyb7q47
    28 августа в 16:27
    Откуда же столько вранья, неужели после проигрыша спартака Махачкале?
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ 326vvcnezbub (раскрыть)
    28 августа в 16:17
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ Городецкий (комментарий удален) (раскрыть)
    28 августа в 16:14
    Сергей Храмченков
    Сергей Храмченков
    28 августа в 15:53
    Еще одна не понятная статья, с глупой ненавистью(фанатика)автора. Болейте за своих, а не против чужих.
    Capral
    Capral
    28 августа в 15:48, ред.
    Вероятно, впервые, согласен с Багровым на все 1000%!!!
    И что интересно, всё то, о чем я говорил еще пару лет назад и говорю постоянно, сейчас, Вадим повторил точь в точь. Походу, я неплохо, всё-таки понимаю в футболе... Конечно, игроки не растут у Семака, и сам тренер не растет, и не развивается. А весеннее чемпионство Зенита- это позор и тренера, и команды. Да, Глушенков привнес в игру Зенита новшество, но играет не на своей позиции и больше работает, чем креативит.

    Глушенков гоняет по всему полю, как заведенный, но это не его удел. Семаку всё-равно, кто прикроет его задницу, ему главное результат, который, временно дает Максим. Никакой футбольной идеологии в работе Семака нет и быть не может, страшно приземленный наставник. Какими пришли в Зенит Клаудиньо и Кассьерра, и какими они стали. Тоже будет и с Глушенковым, если вовремя не рванет из Ленинграда.

    Безыдейный тренер, никакущий наставник, пустой мотиватор и бездарный стратег. Нельзя сказать, что Семак совсем, ничего не умеет. Он поставил Зениту академичный и даже классический футбол. Но футбол надо обновлять, освежать новыми, свежими идеями, ставить соперника в тупик, своими игровыми замыслами... Но всего этого нет и быть не может.

    Болельщики Зенита могут сколько угодно уговаривать себя в гениальности Семака, но пора бы уже реально посмотреть на проиходящее. Семак остался деревенским тренером, не прогрессирующим и не развивающимся. А матчи со Спартаком, с банкирами и Химками- прямое свидетельство моих слов.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    28 августа в 15:45
    Всё перевернуто с ног на голову, в том числе "краткосрочность формы Глушенкова и Вендела". Автор видит вживую тренировочный процесс и прочее, чтобы так рассуждать?
    "Серость Семака как личности" - хотя бы писал как тренера. На каком основании он обсуждает личность Семака?Знает его лично?Является близким другом?
    Семак не воспитал и не вырастил Паредеса и Азмуна, чтобы они рвали Европейские лиги? Пффф, они видимо родились в России и с детства в структуре Зенита.
    rf6gy8nqb25r
    rf6gy8nqb25r
    28 августа в 15:33
    Развиваются только соболевы и зиньковские в спартаке, пиняевы в Локомотиве, в Зените все не развиваются.
    326vvcnezbub
    326vvcnezbub
    28 августа в 15:28
    Статья пропитана ненавистью к Зениту, разве так можно?
    68rt9uy9njv6
    68rt9uy9njv6
    28 августа в 15:26
    Не припомню, чтобы Зенит проиграл три матча подряд, откровенная неправда в заголовке.
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