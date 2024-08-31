Отца и брата Сона обвинили в жестоком обращении с юными футболистами

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вчера, 12:29

Сону Ун Чжону, отцу нападающего «Тоттенхэма» , предъявлено обвинение в жестоком обращении с юными игроками в его футбольном тренировочном центре.

По информации источника со ссылкой на прокуратуру Чхунчхона, специалисту и двум его помощникам из футбольной академии, одним из которых является старший брат форварда клуба АПЛ , предписано выплатить штраф и пройти программу обучения, направленную на предотвращение дальнейшего жестокого обращения с детьми.

Три тренера обвиняются в физическом и словесном оскорблении молодых игроков на футбольном тренировочном комплексе, который носит имя брата Сона-Хын-Мина. Родители одного из футболистов обратились в марте в полицию, которая передала дело в прокуратуру в следующем месяце.

Родители утверждали, что их сын получил травмы в области бедра, которые потребовали двухнедельного лечения после того, как Сон Хын Юн ударил его угловым флажком в тренировочном лагере в японской Окинаве в марте. Также родители заявили, что Сон Ун Чжун оскорблял игроков за ошибки во время тренировок в тот же период.

Отец Сона Хын-Мина возразил, что многие из обвинений, выдвинутых против него и его помощников, не соответствуют действительности, а также заявил, что он не сделал ничего, что не было бы основано на любви к игрокам академии.