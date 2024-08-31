Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2024/2025

Отца и брата Сона обвинили в жестоком обращении с юными футболистами

вчера, 12:29

Сону Ун Чжону, отцу нападающего «Тоттенхэма» Сона Хын-Мина, предъявлено обвинение в жестоком обращении с юными игроками в его футбольном тренировочном центре.

По информации источника со ссылкой на прокуратуру Чхунчхона, специалисту и двум его помощникам из футбольной академии, одним из которых является старший брат форварда клуба АПЛ Сон Хын Юн, предписано выплатить штраф и пройти программу обучения, направленную на предотвращение дальнейшего жестокого обращения с детьми.

Три тренера обвиняются в физическом и словесном оскорблении молодых игроков на футбольном тренировочном комплексе, который носит имя брата Сона-Хын-Мина. Родители одного из футболистов обратились в марте в полицию, которая передала дело в прокуратуру в следующем месяце.

Родители утверждали, что их сын получил травмы в области бедра, которые потребовали двухнедельного лечения после того, как Сон Хын Юн ударил его угловым флажком в тренировочном лагере в японской Окинаве в марте. Также родители заявили, что Сон Ун Чжун оскорблял игроков за ошибки во время тренировок в тот же период.

Отец Сона Хын-Мина возразил, что многие из обвинений, выдвинутых против него и его помощников, не соответствуют действительности, а также заявил, что он не сделал ничего, что не было бы основано на любви к игрокам академии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Арест Дурова не связан главным образом с пиратскими трансляциями Лиги 1
25 августа
СлухиОдной из причин ареста Дурова могут быть пиратские трансляции Лиги 1
25 августа
СлухиBBC отстранила экс-игрока «Тоттенхэма» от работы
22 августа
В РФС подтвердили расследование в отношении игроков «Коломны»
20 августа
Канчельскис общается со стороной оппонента по делу о драке в баре
14 августа
Глава АПЛ о деле «Ман Сити»: «Это создаёт неопределённость и разочарование»
14 августа
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:43
"Сон Хын Юн ударил его угловым флажком в тренировочном лагере в японской Окинаве" - а лагерь точно был тренировочный ?)
Naherger
Naherger
вчера в 12:39
Слать к чертям стукачей и спокойно дальше работать. Их там что,насильно держат? Не нравится - скатертью дорога
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:33
"Отец Сона Хын-Мина возразил, что многие из обвинений, выдвинутых....."
------- ключевое слово "многие ", а не все! Значит уже признаётся в чем-то.
Придется понести наказание
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:31
Могли же ведь и оговорить
r7xsp6598ner
r7xsp6598ner
вчера в 12:30
Вы их ещё на предмет собак проверьте хорошенько!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 