Арест Дурова не связан главным образом с пиратскими трансляциями Лиги 1

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вчера, 12:11

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер прокомментировал информацию об аресте основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

Ранее телеканал TF1 сообщил, что одной из причин ареста Дурова являются пиратские трансляции матчей Лиги 1 в приложении.

Ордер на обыск, выданный французскими властями в отношении Дурова, касался целого ряда претензий, но не конкретно по Лиге 1. Обвинения, которые французские власти выдвинули в адрес Дурова, выходят далеко за рамки пиратских трансляций чемпионата Франции.

Французский журналист также рассказал, насколько сильно повлияла ситуация с показом матчей чемпионата страны в обход официальных трансляций на арест российского предпринимателя.