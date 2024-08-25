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Арест Дурова не связан главным образом с пиратскими трансляциями Лиги 1

вчера, 12:11

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер прокомментировал информацию об аресте основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

Ранее телеканал TF1 сообщил, что одной из причин ареста Дурова являются пиратские трансляции матчей Лиги 1 в приложении.

Ордер на обыск, выданный французскими властями в отношении Дурова, касался целого ряда претензий, но не конкретно по Лиге 1. Обвинения, которые французские власти выдвинули в адрес Дурова, выходят далеко за рамки пиратских трансляций чемпионата Франции.

Французский журналист также рассказал, насколько сильно повлияла ситуация с показом матчей чемпионата страны в обход официальных трансляций на арест российского предпринимателя.

Они обвиняют его в том, что он не принял меры против преступного использования своего сервиса Telegram в случаях, гораздо более серьёзных, чем незаконные трансляции матчей Лиги 1. Дуров всё равно был бы арестован по прибытии во Францию.

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Источник: sport-express.ru
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