«Селтик» – «Слован» Братислава: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Селтик» – «Слован» Братислава, который состоится 18 сентября 2024 года

«Селтик»

Команда из Глазго не каждый сезон играет в Лиге чемпионов, однако достаточно часто, но на далекие стадии турнира не заходил. «Селтик» играет в первом туре с новичком главного европейского турнира и наверняка рассчитывает на победу, но для этого необходимо исключить грубые ошибки в обороне и реализовать свои моменты.

14 сентября «Селтик» на своем поле обыграл «Хартс» (2:0), а ранее первого числа оказался сильнее главного конкурента «Рейнджерс» (3:0).

«Слован» Братислава

«Слован» Братислава подарил большой праздник своим болельщикам, ведь в первый раз вышел в основной этап Лиги чемпионов. Команде особо нечего терять, поэтому в каждой игре футболисты будут стараться набрать очки, ведь за набранные баллы УЕФА платит финансовое вознаграждение клубам.

14 сентября «Слован» Братислава выиграла на выезде у «Дунайська Среда» (2:1), а ранее разгромно проиграл на своем поле «Жилине» (0:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Селтик» – 1.25

Ничья – 6.3

Победит «Слован» Братислава – 13

Тотал больше 3.5 мячей – 2.25

Тотал больше 3.5 мячей – 1.65

Статистика

«Селтик» выиграл 18 из 20 последних матчей при двух ничьих

«Слован» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Селтик» пропустил всего один мяч в пяти последних домашних поединках

Прогноз

Поставить на победу «Селтика» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Матч ожидается примерно равный, но мы предполагаем, что шотландский клуб сможет гораздо качественнее реализовать свои моменты.