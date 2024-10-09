Среди них гранды ищут нового Кварацхелию. Ключевые молодые футболисты чемпионата России

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09 октября 2024, 20:32

Давно столько талантов не было.

Алексей Батраков («Локомотив», 19 лет) – 11 игр, 7 голов, 6 ассистов

Впечатлил креативностью и эффективностью в атаке. У Батракова 13 результативных действий в 11 турах, первый в РПЛ по системе «гол плюс пас». Видит поле, с легкостью разгоняет атаки «Локомотива». Стиль команды ему подходит идеально. В прошлом сезоне Батраков играл ниже. Если бы не трансфер Глушенкова в «Зенит», наверное, не получил бы столько внимания и времени в основе. Но полностью оправдал ожидания. По уму такой талант должен оцениваться в 30 миллионов евро, но для начала нужно подтвердить стабильность.

Константин Тюкавин («Динамо», 22 года) – 11 матчей, 4 гола, 1 ассист

Сбавил по сравнению с прошлым сезоном, когда создал 15 голов и отдал 9 ассистов. Но тогда «Динамо» играло иначе. Тюкавин стоит в атаке, поскольку Карраскаль, Бителло, Нгамалё и Артур радуют его умными передачами реже, чем нужно для серии побед. Но по умению разобраться в штрафной Тюкавину мало равных. Личка в нём не сомневается. Как и все, кто следит за РПЛ . Из футбольного питбуля вырастет крутой игрок. Причем у Константина спортивное воспитание. Критика его раззадоривает, может начать голевую серию.

Аббосбек Файзуллаев ( ЦСКА , 21 год) – 9 матчей, 2 гола, 2 ассиста

Самый тонкий игрок в этом списке. Выделяется. Нужно тщательно подобрать Файзуллаеву следующий клуб, поскольку это футбольный артист. Аббосбек мог бы собирать больше голов, но неплох не только с мячом. Обляков и компания успешно атакуют, так как узбекский атакующий хавбек грамотно уводит защитников за собой. Поскольку индивидуально это невероятно сильный футболист, то соперникам приходится за ним присматривать постоянно. И это сразу влияет на тактический рисунок и количество свободных зон в атаке у ЦСКА .

Манфред Угальде («Спартак», 22 года) – 11 матчей, 6 голов

Возвращение после провала. Месяцами не мог забить в РПЛ , но теперь появился плеймейкер Барко – проснулись инстинкты костариканца. Аргентинец помог форварду «Спартака» забить первые мячи в РПЛ . Шесть голов – неплохой результат для столь юного игрока, но можно лучше. Манфред по-прежнему не является стабильным мастером. Но если собираем главных талантов сезона и лиги, то глупо не включить человека, которого проверили на уровне «Твенте». Если Станкович перейдет на «4-4-2», Угальде такая схема тоже подойдет.

Лусиано Гонду («Зенит», 23 года) – 5 матчей, 4 гола

Не испугался перейти в «Зенит», где есть Кассьерра и другой новичок – Соболев из «Спартака». Гонду принимал участие в Олимпийских играх, поэтому вряд ли сразу мог показать максимум. Но начал невероятно эффективно. Луисано сделал дубль в ворота «Пари НН». Затем забил единственный гол ЦСКА в гостях. Отличился против «Факела», в том матче «Зенит» пропустил первым, гол аргентинца стал победным. Молодой нападающий может пожалеть, что не дождался приглашения в команду из Лиги чемпионов. Но пока всем доволен.

Милан Майсторович («Динамо», 19 лет) – 9 игр, 25 отборов, 12 перехватов

Прекрасно, что сложнейшая травма не испортила ему карьеру. Майсторович в 19 лет играет лучше, чем 33-летний капитан «Динамо» Бальбуэна. Причем если у серба есть время, чтобы развиваться и работать с минусами, то парагвайцу надо срочно набирать форму, чтобы не вылететь из основы. Майсторович точно самый интересный защитник в «Динамо». Но бывал заложником ситуации, как и Тюкавин. Не всегда один игрок может перекрыть грехи целой команды. Но Милан однозначно в списках скаутов серьезных клубов, большой талант.

Станислав Агкацев («Краснодар», 22 года) – 11 игр, 32 сейва

Согласимся с Сафоновым, Агкацев может повторить путь Матвея из РПЛ в знаменитую западную лигу. Молодой голкипер «Краснодара» набирается опыта в основе. Не паникует, спасает, мало пропускает. Причем работы у него достаточно, по сейвам на один опережает Латышонка из «Зенита». Команда Мусаева лидирует в РПЛ без поражений, Агкацев не пропустил против чемпионов. Если «горожане» начнут играть в обороне ещё лучше, то нахватается «сухарей». Станислав оставил хорошее впечатление, а ведь вратарю всего 22 года.

Педро («Зенит», 18 лет) – 10 матчей, 2 гола, 1 ассист

Очень юный, поэтому не является железно основным в «Зените», где на его позиции левого вингера может сыграть половина команды Семака. Но даже Мостовому нужно постараться, чтобы собрать больше игровых минут, чем у 18-летнего бразильца. В семи турах из одиннадцати именно Педро играл в основе. Не все поединки провел на одном высоком уровне. Но у Педро есть голы в дни разгромов соперников, а также важный результативный пас против «Динамо». Тот гол в итоге стал победным. Педро может лучше, но за ним точно следят скауты.

Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала, 23 года) – 10 игр, 24 отбора, 25 перехватов

Понимаем, что у Пальцева, который не так давно подрабатывал разнорабочим и трудился на мебельной фабрике, мало шансов попасть в топ-5. Но кто сказал, что нельзя мечтать? Пальцев из любителей за четыре года вырос до уровня РПЛ и сборной страны. Карпин ценит цепкость невысокого центрального защитника. Пальцеву надо аккуратнее вступать в борьбу, иногда играет слишком жестко. Но его уважают соперники и арбитры, поскольку видят бойца. Такие футболисты нужны РПЛ . А если подтвердит талант, то пойдет на повышение.

Сергей Пиняев («Локомотив», 19 лет) – 10 игр, 1 гол, 2 ассиста

Пиняев пережил сложнейшую весну. Набрал мышечной массы, часто могло стать причиной непростого входа в сезон. Сергей получил конкурентов в «Локомотиве», но в 10 турах появлялся на поле. У левого вингера команды Галактионова нет идеальной статистики. Но скауты смотрят на возраст, технические возможности и скорость – Пиняев хорош. Сергей может стать лучше, но всегда надо напоминать себе после его неудачных матчей, что Пиняеву всего 19 лет. Прирожденный футболист, нужно развиваться и забивать чаще, как получилось в Кубке.