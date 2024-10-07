Форвардов «Барселоны» подвинули с первого места. Лучшие атакующие трио нового сезона

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вчера, 14:34

В рейтинге неожиданный лидер.

Часто суммируют голы атакующих троек и формируют такой себе рейтинг. Ошибочный подход, ведь в лигах сыграно разное количество матчей. Понятно, что в РПЛ после 11 туров можно забить больше, чем в Бундеслиге, где команды провели по 6 матчей. Поэтому считаем средний показатель голов для трио в атаке. Интересно найти самые результативные связки на старте сезона, так как это одновременно разговор о главных героях. Почетное упоминание заслужили нападающие «Локомотива». Воробьёв, Батраков и Самошников собрали 16 голов, это 1.45 мяча за игру. Достойно для новичка, юниора и бывшего крайнего защитника. Средний показатель слишком низкий, чтобы оказаться в рейтинге, но достаточный, чтобы идти сразу за трио форвардов «Байера» и «Порту». А вот атакующие связки «Реала», «Ливерпуля» и многих других грандов должны прибавить после перерыва на игры сборных. Пока в ведущих лигах Европы лишь восемь команд, где есть три атакующих игрока с общим показателем выше 1.7 гола за игру.

8-е место. «Манчестер Сити» — 1.71 гола за игру

Холанд, Доку, Де Брюйне.

Савио и Фоден виноваты, что «Манчестер Сити» не выше? Но все атакующие хавбеки команды работают на Холанда, у него 10 голов в АПЛ . При этом Эрлинг не самый щедрый форвард. А крайние нападающие Гвардиолы вроде Доку и Грилиша не самые стабильные игроки. Тренер применяет ротацию, ждёт голевого возвращения Фодена. А пока добавим Де Брюйне, плеймейкер забил 1 мяч, как и его коллега по сборной Доку. 3 гола у Ковачича, но Матео хавбек, а ищем именно атакующие трио.

7-е место. «Айнтрахт» — 1.83 гола за игру

Мармуш, Экитике, Матанович.

У «Айнтрахта» шведская семья форвардов. Лишь два нападающих в основе, но египтянин Мармуш – основная ударная сила, у него 8 голов, а вот француз Экитике и хорват Матанович выходят попеременно. Всего у тройки 11 забитых мячей. Если напарники 25-летнего Омара Мармуша подтянутся к лидеру, то будут выше в списке. А пока фиксируем, что форварды вытащили «Айнтрахт» в тройку в Бундеслиге. Команда идет выше «Байера» и «Боруссии» Д в таблице, прекрасный результат.

6-е место. ПСЖ – 1.86 гола за игру

Ли, Дембеле, Баркола.

У ПСЖ проблема с центральным нападающим. Без Мбаппе неплохо справляются на флангах Баркола и Дембеле (вернулся в состав, извинился перед тренером), но в штрафной площади не хватает нового Ибрагимовича. Атакующий хавбек Канджин Ли появлялся на острие и забивал. А вот Рамуш и Коло Муани не впечатлили. У португальца с августа травма лодыжки, а у француза есть промахи. Дембеле забил 4 гола (плюс 4 ассиста), у Баркола 6 мячей, а у Ли – 3 гола. Но матч с «Арсеналом» показал – нужно играть лучше.

5-е место. «Штутгарт» — 2.00 гола за игру

Демирович, Ундав, Мийо.

В прошлом году за «Штутгарт» забивал мощный форвард Сехру Гирасси. Но 28 мячей гвинейца в Бундеслиге впечатлили «Боруссию», игрока забрали в Дортмунд. «Штутгарт» поверил в боснийца Демировича из «Аугсбурга». Эрмедин хорошо начал сезон, забил 5 мячей в Бундеслиге в 6 играх. На краю поля помогает игрок сборной Германии Миттельштедт, у левого латераля 3 ассиста. А когда говорим об атакующей тройке, то в ней также немец Ундав – 4 гола, и молодой француз Мийо – 3 забитых мяча.

4-е место. «Бавария» — 2.00 гола за игру

Кейн, Мусиала, Олисе.

Одна из самых перспективных линий атаки в сезоне. Олисе вписался в «Баварию», но если у Майкла будут проблемы, то его с радостью подменят опытные Гнабри, Коман или Сане. Мусиалу из основы «Баварии» выбьет только трансфер в другой гранд. Немецкий атакующий хавбек шикарно смотрится в новом сезоне. Его коллегу Кейна даже небольшое повреждение не сильно выбило, у Харри 5 голов и 5 ассистов в 6 турах. Суммарно у тройки атаки команды Компани сейчас 12 забитых голов в чемпионате.

3-е место. «Челси» — 2.00 гола за игру

Джексон, Палмер, Мадуеке.

У «Челси» и немцев одинаковые показатели, два гола за игру в среднем для тройки форвардов. Но тяжелее собирать мячи в АПЛ в команде Марески, чем уничтожать защитные линии соперников в Бундеслиге с основой «Баварии». Тренер «Челси» заставил форварда Джексона попадать по воротам. Палмера не нужно заставлять. Коул – лучший ассистент года в АПЛ с 12 голевыми пасами, а ещё забил в чемпионате 6 мячей на старте. Также хорош в атаке вингер Мадуеке. У Нони 4 гола в новом сезоне АПЛ .

2-е место. «Барселона» — 2.11 гола за игру

Левандовски, Рафинья, Ямаль.

Оторвались от Мбаппе, Винисиуса и Родриго, в пределах топ-5 тройка «Барселоны» на первом месте. Ямаль прибавил. Сказался успех на Евро-2024, вчерашний школьник ещё сильнее поверил в себя. У Ламина 4 гола и 5 ассистов. У Левандовского тоже шикарная статистика. Польский ветеран набрал форму со знакомым тренером Фликом, сделал хет-трик в последнем туре. 10 голов в 9 играх, Левандовски мечтает о новой «Золотой бутсе». А Рафинья просто рад, что набрал форму всей жизни – 5 голов, 4 ассиста.

1-е место. «Спортинг» — 2.25 гола за игру

Дьёкереш, Гонсалвеш, Тринкан.

За пределами привычного круга элитных лиг можно найти команду, которая в национальном первенстве такая злая в атаке, как «Барселона» в Испании. Команда Флика собрала 28 мячей в 9 турах, а у «Реала» 19 точных ударов. У «Спортинга» в Португалии 27 мячей в 8 матчах. Впечатляющий результат в лиге, где умеют атаковать «Порту» и «Бенфика». Конечно, в основном шикарный показатель – заслуга шведа Дьёкереша. Отказ грандов от Виктора является одной из главных летних трансферных ошибок. У парня с венгерскими корнями и настырностью буйвола 11 голов и 1 ассист в чемпионате Португалии. Помогают форварду Поте и Тринкан. Бывший игрок «Барселоны» забил 3 мяча и сделал 5 ассистов, а вот у Педру Гонсалвеша, известного как Поте, 4 гола и 3 ассиста. У трио 18 голов, количественно больше мячей только у атаки «Барселоны» – 19, но в Ла Лиге провели на тур больше. По среднему показателю «Спортинг» Аморима выше всех.