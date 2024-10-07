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Роналду забил гол в 600-м матче на топ-уровне

вчера, 08:58

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил гол в 600-м матче на высшем уровне.

По информации источника, он стал первым, кому удалось подобное. Португалец отметился в матче чемпионата Саудовской Аравии с клубом «Аль-Орубах» (3:0).

Ближайшим преследователем является аргентинец Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами» (556).

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Все комментарии
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:10
А вам какая забота?))
Упрёков нет, просто преподносят так, будто это огромное событие для мирового футбола.
Он и до 45 лет может там забивать со своим сынком, но какая польза для клуба? Начиная с Ювентус одни провалы. Виновник он или нет, но именно с его приходом в клубе начинаются заметные игровые проблемы.
Romeo 777
Romeo 777 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
вчера в 20:58
Ну забивает человек там, где может, в тех матчах, где получается, в чем упрек то? Ему теперь не забивать голы??😂🤦🏽‍♂️ Странные вы люди если честно…Что вы вообще ждете от игрока, которому через несколько месяцев 40 лет стукнет?)) Свои многочисленные трофеи он собрал за свою карьеру, притом играя в лучших 3х ТОП чемпионатах, а не прячась трусливо в более молодом возрасте в чемпионатах одной команды…ну да ладно 😁 а эти всякие чемпионаты СА или те же любительские пляжные лиги вроде МЛС для игроков, которые играли на мировом уровне, это так, для души и денег, оставьте стариков в покое уже, критики тоже нашлись мне 😂
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
вчера в 16:51
Дешевые голы дешевые титулы Дурачок всемне может нарадоваться Посмеище мировое Тфу Противно даже читать статьи про него
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:41
На ЧЕ Роналду был худшим не только в своей сборной но и всего чемпионата,он мешал своей команде а тренер их 8.
Лучше ему перейти на чемпионат остров Новая Гвинея и пусть забивает в каждой игре 20 голов и наслаждается этим.Больной нарцисс,ему делать нечего,лечиться надо.Бегущее бревно.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:26
Ну конечно, кто бы сомневался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:02
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 14:34
Получается в процентном соотношение это он преследователь Месси, как и во всём остальном 😀
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 14:33
Дружок Морган, сестра Катюха и многие другие родственники.
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 14:29
Португалец это делает в посредственных играх, а как только плей-офф ЧМ - 0 голов. Поедет на шестой ЧМ - будет тоже самое.
Поэтому личная статистика есть, а трофеев нет.

Потому и проиграл в Аль-Насре восемь финалов из восьми!
manutd navsegda!
manutd navsegda! ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 13:01
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 12:55
    Уже было много подобных рекордов. Например, Роналду лучший бомбардир в истории, больше всех забил победных голов, отличился в n-м сезоне подряд и т. д. А теперь еще эта статистика.

    Сразу возникает вопрос: а кому он забивает голы, если трофеев мало? Сейчас у Роналду 33 трофеев. Вроде много, но по количеству даже в топ-10 не попадает. Как-то странно, что лучший бомбардир не самый титулованный игрок.
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 12:37
    На высшем это слабо сказано)) на межпланетном, ведь каждый гол в Верблюд-Лиге идёт с коэффициентом 2)) Рон так своим друзьям говорит
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 12:30, ред.
    Ох, уж этот Соккер со своими заголовками. Сначала не понял, что это за топ-уровень. Вроде с верблюдами играет, а не в Европе пылит. Оказывается под топ-уровень подходят все матчи, которые он сыграл в карьере. За всю карьеру Роналду сыграл 1242 матчей и, как говорит эта статистика, забил в 600 матчах из них. То есть, в 642 матчах уходил без забитых голов. Забивал в 48,3% матчах. Для сравнения: Месси забивал в 556 матчах из 1075. Это 51,7%.

    Не знал, что еще такую статистику считают. Да, наверное, никто не знал, пока эту статистику не представили.
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Romeo 777 (раскрыть)
    вчера в 12:12
    30 из этих голов были забиты когда на воротах стоял переодетый верблюд
    НЕ Э Г О ИСТ
    НЕ Э Г О ИСТ
    вчера в 12:09
    Туп-уровень.. Так правильней.. 🤭😄
    112910415
    112910415
    вчера в 11:08
    на высшем , так на высшем
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 10:37
    Кто сказал, что сейчас это топ-уровень? Он сам?
    adekvat
    adekvat
    вчера в 10:23
    На высшем уровне, куда еще выше, чемпионат из топ 5 лиг мира.
    x6az4krqpb9t
    x6az4krqpb9t
    вчера в 10:03
    Теперь главная задача только рекорды, чтобы войти в историю навеки.
    drug01
    drug01
    вчера в 09:39
    У него что не игра то рекорд! Молодец!!!
    56zn5777svet
    56zn5777svet
    вчера в 09:31
    Голы уже даются ему всё труднее
    STVA 1
    STVA 1 ответ VeniaminS (раскрыть)
    вчера в 09:23
    Что про Аль-Наср не скажешь))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 09:22
    Не думаю что Лео расстроился сильно)))
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 09:22
    Приветствую 🤝
    Если честно, не совсем понимаю, этот португалец забивает голы, много забивает, делает основную свою непосредственную работу играя ЦН, а что он ещё должен делать? Как это связано с тем, что они не могут выиграть трофей? Ему не забивать свои голы?)) Ведь за счет забитых голов и выигрываются матчи, если и он не будет забивать, то что тогда)
    В прошлом сезоне португал забил в чемпионате 35 голов и отдал 11 голевых, это много, вы реально думаете, что без этих голов и голевых его команда собрала бы все трофеи))…Это как Кейн, клепающий голы годами за Тоттенхэм, и который ничего не выиграл с этой командой, его ведь вины в этом не было, он делал свою работу на 100% с плюсом
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 09:15
    Красавчик, как всегда на высоте.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 09:08
    Роналду молодец, все забивает и забивает... Вот только трофеев не видно для Аль-Наср. Личная статистика это отлично, но футбол, всё-таки, игра коллективная. Так что, пора уже подумать про общие интересы. Месси, когда узнал об очередном достижении своего соперника, всплакнул немного... Эх, не догнать...
    Capral
    Capral
    вчера в 09:06
    Красавец, как всегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 08:59
    Ну Роналду как всегда в форме!!!
    Гость
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