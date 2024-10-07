Роналду забил гол в 600-м матче на топ-уровне

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вчера, 08:58

Нападающий «Аль-Насра» забил гол в 600-м матче на высшем уровне.

По информации источника, он стал первым, кому удалось подобное. Португалец отметился в матче чемпионата Саудовской Аравии с клубом «Аль-Орубах» (3:0).

Ближайшим преследователем является аргентинец Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами» (556).