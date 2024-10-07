Роналду забил гол в 600-м матче на топ-уровне

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил гол в 600-м матче на высшем уровне.
По информации источника, он стал первым, кому удалось подобное. Португалец отметился в матче чемпионата Саудовской Аравии с клубом «Аль-Орубах» (3:0).
Ближайшим преследователем является аргентинец Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами» (556).
Если честно, не совсем понимаю, этот португалец забивает голы, много забивает, делает основную свою непосредственную работу играя ЦН, а что он ещё должен делать? Как это связано с тем, что они не могут выиграть трофей? Ему не забивать свои голы?)) Ведь за счет забитых голов и выигрываются матчи, если и он не будет забивать, то что тогда)
В прошлом сезоне португал забил в чемпионате 35 голов и отдал 11 голевых, это много, вы реально думаете, что без этих голов и голевых его команда собрала бы все трофеи))…Это как Кейн, клепающий голы годами за Тоттенхэм, и который ничего не выиграл с этой командой, его ведь вины в этом не было, он делал свою работу на 100% с плюсом
Если честно, не совсем понимаю, этот португалец забивает голы, много забивает, делает основную свою непосредственную работу играя ЦН, а что он ещё должен делать? Как это связано с тем, что они не могут выиграть трофей? Ему не забивать свои голы?)) Ведь за счет забитых голов и выигрываются матчи, если и он не будет забивать, то что тогда)
В прошлом сезоне португал забил в чемпионате 35 голов и отдал 11 голевых, это много, вы реально думаете, что без этих голов и голевых его команда собрала бы все трофеи))…Это как Кейн, клепающий голы годами за Тоттенхэм, и который ничего не выиграл с этой командой, его ведь вины в этом не было, он делал свою работу на 100% с плюсом
Сразу возникает вопрос: а кому он забивает голы, если трофеев мало? Сейчас у Роналду 33 трофеев. Вроде много, но по количеству даже в топ-10 не попадает. Как-то странно, что лучший бомбардир не самый титулованный игрок.
Сразу возникает вопрос: а кому он забивает голы, если трофеев мало? Сейчас у Роналду 33 трофеев. Вроде много, но по количеству даже в топ-10 не попадает. Как-то странно, что лучший бомбардир не самый титулованный игрок.