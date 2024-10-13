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Цель Роналду – тысяча голов за футбольную карьеру. Криштиану снова забил за сборную

вчера, 13:09
Роналду

Ветеран огорчил поляков.

У форварда 133 гола за сборную

Роналду вышел в основе против поляков на выезде, отыграл 63 минуты. Договорились с тренером, что будут учитывать возраст форварда, ведь Криштиану 39 лет. Очевидно, что мечтает сыграть на ЧМ-2026, став португальским аналогом камерунца Роже Милла. Роналду после тридцати лет невероятно результативен в составе сборной. Он забил больше мячей только на этом отрезке, чем лучшие снайперы в истории сборных Англии, Италии, Испании, Германии, Бразилии или Франции.

Как видите, здесь все, кроме Неймара, играли в европейских турнирах и отборах. То есть соперники были примерно одинаковыми. Но никто – Кейн, Рива, Вилья, Клозе и Жиру, не опережают Роналду на отрезке после тридцати лет. Сумасшедшая результативность, 80 голов в зрелом футбольном возрасте. У Криштиану 133 гола за сборную Португалии. Если отнять пенальти, то останется 113 мячей. Если забрать все товарищеские матчи, то будет 111 голов из 133 в официальных играх.

Для понимания. У Месси всего 109 мячей за сборную Аргентины, в том числе голы в товарищеских матчах. Понятно, что на Роналду работает его выносливость. У него 214 игр за национальную команду, мировой рекорд. Но даже если использовать все стандартные контраргументы, остается история уникального снайпера. Даже чемпионы мира, как Вилья, Клозе и Жиру, за всю карьеру в европейских сборных, когда тоже играли против слабых маленьких команд, не забили столько мячей.

Против Польши у Роналду 3 удара по воротам и 1 созданный для напарника момент. Криштиану был вовлечен в игру, оттягивался в глубину поля ради передач. Ветеран успел занять верную позицию и забил новый гол после удара напарника с отскоком мяча от штанги. Хотя играет против защитников, которые значительно моложе, Роналду по-прежнему хорош в выборе позиции у ворот. Также остается королем воздуха. В Лиге наций у Криштиану по голу каждому сопернику в группе.

Форвард ошибся с клубом шейхов

«Аль-Наср» ужасно выстроенная команда. Не умеют играть в футбол мирового уровня. Плохо собрали заявку, нет менеджеров в клубе для грамотной трансферной кампании. Роналду не знал, какой клуб лучше выбрать. Поссорился с агентом. В Саудовскую Аравию его перевел друг, сработавший посредником. Шейхам стоило отправить Криштиану в «Аль-Хиляль». В команде с Малкомом у португальца могло быть в полтора раза больше забитых мячей. В «Аль-Насре» у форварда 72 гола.

В «Аль-Хиляле» уже мог забить больше сотни. Также неудачи «Аль-Насра» – сейчас они на третьем месте в чемпионате и поменяли тренера, влияют на психологическое состояние Роналду. Потеряв скорость, форвард начал искать фолы соперников ещё сильнее. Даже против Польши его сбили в центре поля, на что Криштиану отреагировал эмоциональным пересчетом фолов соперников без желтой карточки. В Саудовской Аравии позволяет себе такие представления намного чаще.

Отвлекается от футбола и голов. Но шейхи не могут признать, что ошиблись, когда в игрушечной лиге выбирали клуб для главного футболиста в дивизионе. Месси и остальным они предлагали выбор команды, а с Роналду просчитались. Теперь Криштиану нужно выжать около сотни мячей за команду, которая играет не очень стабильно. Разумеется, в Саудовской Аравии даже у Талиски будет шикарная статистика. Но бразилец Андерсон не тот напарник, который создаст Роналду много мячей.

Средняя результативность Криштиану в «Аль-Насре» крутится вокруг одного гола за игру. Уже провел семь десятков матчей. Если будет играть много матчей ещё пару лет, не сбавив в темпе, то даже в составе команды, которая остается без основных трофеев, Роналду сможет добиться одной из своих целей, 1 000 голов. Также мечтает сыграть с родным сыном. Криштиану-младшему 14 лет. Папе надо бегать за мячом хотя бы полтора года, чтобы в 2026-м сыграли вместе за «Аль-Наср».

Должен дотянуть до тысячи голов

Привередливые зрители могут придраться к голам Роналду в Саудовской Аравии. Понятно, что забивать в такой лиге проще, чем даже Месси в МЛС. Но у Лионеля команда с большим количеством легенд. Бывшие игроки «Барселоны» выиграли свою конференцию в МЛС. Жаль, что жесткий мир богатого футбола не позволил Месси играть за «Барселону» на позиции «десятки», а Роналду выступать за «Манчестер Юнайтед» с нормальным главным тренером и стабильной игрой.

Когда смотришь на избиения в Лиге чемпионов, то понимаешь, что Роналду и Месси выжали бы голы в новом формате, встретив самых скромных соперников. Но в Европе они остаться не могли из-за денег. Благодаря их гениальным сезонам зарплаты главным звездам в футболе выросли до космического уровня. Нет прямых футбольных наследников Криштиану и Лионеля, но у ветеранов всё неплохо. Роналду успевает играть в блогера, отдыхать и забивает голы, радуя шейхов.

А в Польше случился один из лучших матчей Роналду по отношению к напарникам, работе, тренерскому решению его заменить и всему, что происходило вокруг. Не исключаем, что Криштиану начал тайно работать с психологом. У него налицо все признаки нарциссизма. Люди с таким типом личности ранимые и плохо себя контролируют. Наглость – прикрытие тонкокожести любого нарцисса. Роналду тяжело всегда быть адекватным по поведению и решениям, ему нужна помощь.

Чего не сделаешь ради 1 000 голов за карьеру? Даже запишешься к врачу. У Роналду открыта десятая сотня. В сборной Португалии можно собрать десяток, но остальные нужно получить на клубном уровне. Контракт с саудовским клубом у Криштиану до лета следующего года. Но очевидно, что соглашение продлят, ведь даже в 40 лет – столько стукнет в феврале следующего года, Роналду будет опасен у чужих ворот. Особенно в лиге Саудовской Аравии, где слабые вратари и защитники.

Неприятно, что у Роналду не получаются штрафные и финты, но Криштиану вчера отдал перспективный удар Бруну Фернандешу. Если Роберто Мартинес нашел подход к капитану, убедив его сменить роль в сборной на ветерана и джокера, патриарха и помощника, когда нужно, то все стороны от этого выиграют. Роналду доберется до очередного чемпионата мира. А ещё сыграет в плей-офф Лиги наций, которую уже выигрывал. Также будет шанс отпраздновать тысячный гол.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 14:35
Пусть едет в Россию . Тут можно ему играть до 50 лет и забить 1500 голов . Наши тихоходы защитники ничего Рону сделать не смогут )))
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ wg4348rhdsve (раскрыть)
сегодня в 12:46
Я не предсказатель но это реально так будет я тебе зуб даю потом через лет 10 будет говорить что никто не забил больше тысячи голов кроме меня. До 2026-го года мне кажется сто процентов забьёт тысячи голов, плюс не самой сильной лиге. Барсафобия мем про Реала кто шарит тот шарит.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 11:12
Предположу, что дойти до 1000 голов это единственный шанс Роналду войти в касту величайших. То есть, присоединиться к Месси, Марадоне и Пеле (да, именно в такой последовательности). Ему надо что-то в противовес ЧМ Месси. Выиграть ЧМ, ЧЕ, ЛЧ он уже не сможет, поэтому остается только голы, а точнее количество.

В последние годы он только рушит свое наследие, поэтому 1000 голов это спасательный круг.
y7s9rj9e64zy
y7s9rj9e64zy ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:46
С той разницей, что про Шахерезаду - это сказки, а с Роном - наяву.
wg4348rhdsve
wg4348rhdsve ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
сегодня в 08:32
    Ев17
    Ев17
    сегодня в 07:05
    Играет и забивает, а как раздражает гномофилов )) и тут они вылезли
    миша мишин
    миша мишин ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 22:39
    Кем они для тебя и им и всем остальным глубоко до одного места
    миша мишин
    миша мишин
    вчера в 22:37
      миша мишин
      миша мишин
      вчера в 22:30
      Кассано не плохой был футболист. Но что делать если нутро 77.
      6eeg6w6fc2sw
      6eeg6w6fc2sw
      вчера в 20:19
      Не стареющий португалец! Вечный 😅🐵
      hk9putdx6hvv
      hk9putdx6hvv
      вчера в 20:18
      Уникум этот Роналду! Такие данные, такие способности!!!!
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 19:50
      Пусть играет. Есть силы, здоровье, стремление к тысячному голу. Нарцисс ? Что поделаешь, люди разные. Разные поведением, психологией, выражением своего "я". Да, характер не сахар, многим, в том числе и мне, не нравится, но португалец такой, какой есть. Где-то играет на публику, привлекая к себе внимание, где - то не уважает партнёров по клубу, отнимая у них мячи, чтобы пробить штрафные; с кем - то не уживается, но он - Роналду, и этим всё сказано.
      НЕ Э Г О ИСТ
      НЕ Э Г О ИСТ ответ 6nuy99xjbh3f (раскрыть)
      вчера в 17:40
      Ну почему никому не интересно?.. Авейру как раз интересно, коль он реагирует.. Даже очень.. Собака везде собаку найдёт.. Хе.. 🤭
      112910415
      112910415
      вчера в 16:24
      конечно, нарцисс ...
      но ведь великий !
      Икарус
      Икарус
      вчера в 15:56, ред.
      Рон из-за неудачи на Евро переосмыслил себя, и на этот раз огорчил уже Польшу. Ждем, когда Польшу запишут на уровень Фарер и Люксембурга(хотя последний не так уж и слаб).
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 14:39, ред.
      есть 1000 и одна ночь, как история грандиозного обмана Шахерезады))
      и будут скоро 1000 и один гол, как история грандиозного манипулирования Роналду
      6nuy99xjbh3f
      6nuy99xjbh3f ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
      вчера в 14:27, ред.
      Собаке, которой делать нечего, как раз таки и ведёт себя как Кассано, жалкое гавканье которого никому не интересно.
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин
      вчера в 14:23
      Рон для меня - это период с 2006-7 по 2017-18. 5 ЛЧ, чемп Европы и рекорды по голам он сделал именно на этом промежутке. Дальше всё. До и после - просто классный футболист.
      То же и с Месси - с 2007-8 по 2021-22-(включая чемпионат мира немного перенесенный с лета) - МЕССИ, всё остальное я не понимаю, несмотря на чемпионат Америки.
      Как подменили обоих, неально
      НЕ Э Г О ИСТ
      НЕ Э Г О ИСТ
      вчера в 13:25
      Да, Кассано был прав насчёт 3000 голов.. Пфф.. Когда собаке делать нечего - она.. Хе.. 🤭🤣
      Баpсaфoбия
      Баpсaфoбия
      вчера в 13:23
      Надо же с чем-то похвастаться после завершении карьеры, будет играть до 80 чтобы добить 1000 голов.
      Гость
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