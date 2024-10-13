Цель Роналду – тысяча голов за футбольную карьеру. Криштиану снова забил за сборную

1728814173

вчера, 13:09

Ветеран огорчил поляков.

У форварда 133 гола за сборную

Роналду вышел в основе против поляков на выезде, отыграл 63 минуты. Договорились с тренером, что будут учитывать возраст форварда, ведь Криштиану 39 лет. Очевидно, что мечтает сыграть на ЧМ -2026, став португальским аналогом камерунца Роже Милла. Роналду после тридцати лет невероятно результативен в составе сборной. Он забил больше мячей только на этом отрезке, чем лучшие снайперы в истории сборных Англии, Италии, Испании, Германии, Бразилии или Франции.

Как видите, здесь все, кроме Неймара, играли в европейских турнирах и отборах. То есть соперники были примерно одинаковыми. Но никто – Кейн, Рива, Вилья, Клозе и Жиру, не опережают Роналду на отрезке после тридцати лет. Сумасшедшая результативность, 80 голов в зрелом футбольном возрасте. У Криштиану 133 гола за сборную Португалии. Если отнять пенальти, то останется 113 мячей. Если забрать все товарищеские матчи, то будет 111 голов из 133 в официальных играх.

Для понимания. У Месси всего 109 мячей за сборную Аргентины, в том числе голы в товарищеских матчах. Понятно, что на Роналду работает его выносливость. У него 214 игр за национальную команду, мировой рекорд. Но даже если использовать все стандартные контраргументы, остается история уникального снайпера. Даже чемпионы мира, как Вилья, Клозе и Жиру, за всю карьеру в европейских сборных, когда тоже играли против слабых маленьких команд, не забили столько мячей.

Против Польши у Роналду 3 удара по воротам и 1 созданный для напарника момент. Криштиану был вовлечен в игру, оттягивался в глубину поля ради передач. Ветеран успел занять верную позицию и забил новый гол после удара напарника с отскоком мяча от штанги. Хотя играет против защитников, которые значительно моложе, Роналду по-прежнему хорош в выборе позиции у ворот. Также остается королем воздуха. В Лиге наций у Криштиану по голу каждому сопернику в группе.

Форвард ошибся с клубом шейхов

«Аль-Наср» ужасно выстроенная команда. Не умеют играть в футбол мирового уровня. Плохо собрали заявку, нет менеджеров в клубе для грамотной трансферной кампании. Роналду не знал, какой клуб лучше выбрать. Поссорился с агентом. В Саудовскую Аравию его перевел друг, сработавший посредником. Шейхам стоило отправить Криштиану в «Аль-Хиляль». В команде с Малкомом у португальца могло быть в полтора раза больше забитых мячей. В «Аль-Насре» у форварда 72 гола.

В «Аль-Хиляле» уже мог забить больше сотни. Также неудачи «Аль-Насра» – сейчас они на третьем месте в чемпионате и поменяли тренера, влияют на психологическое состояние Роналду. Потеряв скорость, форвард начал искать фолы соперников ещё сильнее. Даже против Польши его сбили в центре поля, на что Криштиану отреагировал эмоциональным пересчетом фолов соперников без желтой карточки. В Саудовской Аравии позволяет себе такие представления намного чаще.

Отвлекается от футбола и голов. Но шейхи не могут признать, что ошиблись, когда в игрушечной лиге выбирали клуб для главного футболиста в дивизионе. Месси и остальным они предлагали выбор команды, а с Роналду просчитались. Теперь Криштиану нужно выжать около сотни мячей за команду, которая играет не очень стабильно. Разумеется, в Саудовской Аравии даже у Талиски будет шикарная статистика. Но бразилец Андерсон не тот напарник, который создаст Роналду много мячей.

Средняя результативность Криштиану в «Аль-Насре» крутится вокруг одного гола за игру. Уже провел семь десятков матчей. Если будет играть много матчей ещё пару лет, не сбавив в темпе, то даже в составе команды, которая остается без основных трофеев, Роналду сможет добиться одной из своих целей, 1 000 голов. Также мечтает сыграть с родным сыном. Криштиану-младшему 14 лет. Папе надо бегать за мячом хотя бы полтора года, чтобы в 2026-м сыграли вместе за «Аль-Наср».

Должен дотянуть до тысячи голов

Привередливые зрители могут придраться к голам Роналду в Саудовской Аравии. Понятно, что забивать в такой лиге проще, чем даже Месси в МЛС . Но у Лионеля команда с большим количеством легенд. Бывшие игроки «Барселоны» выиграли свою конференцию в МЛС . Жаль, что жесткий мир богатого футбола не позволил Месси играть за «Барселону» на позиции «десятки», а Роналду выступать за «Манчестер Юнайтед» с нормальным главным тренером и стабильной игрой.

Когда смотришь на избиения в Лиге чемпионов, то понимаешь, что Роналду и Месси выжали бы голы в новом формате, встретив самых скромных соперников. Но в Европе они остаться не могли из-за денег. Благодаря их гениальным сезонам зарплаты главным звездам в футболе выросли до космического уровня. Нет прямых футбольных наследников Криштиану и Лионеля, но у ветеранов всё неплохо. Роналду успевает играть в блогера, отдыхать и забивает голы, радуя шейхов.

А в Польше случился один из лучших матчей Роналду по отношению к напарникам, работе, тренерскому решению его заменить и всему, что происходило вокруг. Не исключаем, что Криштиану начал тайно работать с психологом. У него налицо все признаки нарциссизма. Люди с таким типом личности ранимые и плохо себя контролируют. Наглость – прикрытие тонкокожести любого нарцисса. Роналду тяжело всегда быть адекватным по поведению и решениям, ему нужна помощь.

Чего не сделаешь ради 1 000 голов за карьеру? Даже запишешься к врачу. У Роналду открыта десятая сотня. В сборной Португалии можно собрать десяток, но остальные нужно получить на клубном уровне. Контракт с саудовским клубом у Криштиану до лета следующего года. Но очевидно, что соглашение продлят, ведь даже в 40 лет – столько стукнет в феврале следующего года, Роналду будет опасен у чужих ворот. Особенно в лиге Саудовской Аравии, где слабые вратари и защитники.

Неприятно, что у Роналду не получаются штрафные и финты, но Криштиану вчера отдал перспективный удар Бруну Фернандешу. Если Роберто Мартинес нашел подход к капитану, убедив его сменить роль в сборной на ветерана и джокера, патриарха и помощника, когда нужно, то все стороны от этого выиграют. Роналду доберется до очередного чемпионата мира. А ещё сыграет в плей-офф Лиги наций, которую уже выигрывал. Также будет шанс отпраздновать тысячный гол.