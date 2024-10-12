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ИИ предположил, сколько голов будет у Месси, когда Роналду забьёт 1000

вчера, 14:16

Искусственный интеллект определил, сколько голов забьёт нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, когда форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду достигнет отметки в 1000 забитых мячей.

Ранее ИИ предположил, что португалец забьёт тысячу голов к 15 августа 2028 года. По прогнозам, у аргентинца, у которого на данный момент 843 гола, к этому моменту станет 923 мяча, если он не получит травм.

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Все комментарии
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
сегодня в 14:33
Блин и ИИ тоже начал трусы мерят... Просто наслаждайся Ур.д. Осталось не долго...
амурец
амурец
сегодня в 03:06, ред.
Ну вот еще будет учитываться голы Месси в МЛС хотя это любительская лига, а потом начнут учитывать голы Месси на тренеровках
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 23:19
Не.. Месси так и останется лучшим футболистом, лучшим напом по эффективности, лучшим по г+п и лучшим ассистентом.. И лучшим плеймейкером всех времён.. Кто ещё так может?.. Никто... ☝️
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:08
Гному не догнать Рона. Он так и останется в истории вторым в след за величайшим 🐐
112910415
112910415
вчера в 17:44
железный фантазёр ...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:22
Всю Португалию повергла в шок данная информация...
Неужели дырявый гей-нарцисс будет играть до 2028 года?
Опять провалы сборной на крупных турнирах.
Yodr
Yodr ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 15:28
Современная программа "в мире животных" утверждает что справедливость - для слабаков. Кто громче забивает гол - тот и великий.
338sqx9vexyw
338sqx9vexyw
вчера в 15:03
Судя по степени правдоподобности этих выкладок, ИИ это младший брат ослика ИА-ИА
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:35
Как уже надоели все разговоры об этих людях. Скорее бы они уже закончили свои яркие карьеры и перестали заслонять собой уйму отличных игроков. Хорошо, хоть на Золотые Мячи они больше не претендуют.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:30
Пока ИИ делает свои прогнозы, важно помнить, что футбол — это не только статистика. Каждая игра, каждая травма, каждое новое решение тренера может повлиять на итоговые цифры. Тем не менее, если Месси и Роналду продолжат показывать высокий уровень игры, мы сможем наблюдать невероятные моменты на поле.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:27
Вывод - ИИ , далеко интеллектом не отличается...)
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