ИИ предположил, сколько голов будет у Месси, когда Роналду забьёт 1000

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вчера, 14:16

Искусственный интеллект определил, сколько голов забьёт нападающий «Интер Майами» , когда форвард «Аль-Насра» достигнет отметки в 1000 забитых мячей.

Ранее ИИ предположил, что португалец забьёт тысячу голов к 15 августа 2028 года. По прогнозам, у аргентинца, у которого на данный момент 843 гола, к этому моменту станет 923 мяча, если он не получит травм.