Искусственный интеллект определил, сколько голов забьёт нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, когда форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду достигнет отметки в 1000 забитых мячей.
Ранее ИИ предположил, что португалец забьёт тысячу голов к 15 августа 2028 года. По прогнозам, у аргентинца, у которого на данный момент 843 гола, к этому моменту станет 923 мяча, если он не получит травм.
Неужели дырявый гей-нарцисс будет играть до 2028 года?
Опять провалы сборной на крупных турнирах.
Неужели дырявый гей-нарцисс будет играть до 2028 года?
Опять провалы сборной на крупных турнирах.