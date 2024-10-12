Холанд в погоне за Месси и Роналду. Топ-10 футболистов с наибольшим количеством хет-триков в 21-м веке

1728738440

вчера, 16:07

Здесь собрались настоящие хищники.

Форварды регулярно делают дубли, этим никого не удивишь, но вот когда речь заходит о хет-триках, то на ум приходит не так много нападающих, которые бы стабильно забивали по три мяча за игру. Некоторые делают всего несколько хет-триков за карьеру, но не футболисты из списка ниже.

Используя статистику Transfermarkt, представляем 10 нападающих, которые оформили наибольшее количество хет-триков в 21-м веке за клубы и сборные. Учитывались лишь топовые лиги Европы. Именно поэтому в активе Роналду 60 хет-триков, а не 66, поскольку последние шесть на данный момент он сделал в составе «Аль-Насра».

Серхио Агуэро – 18

Аргентинская легенда удерживает рекорд по количеству хет-триков в Английской Премьер-Лиге — 12, хотя один норвежский парень стремительно приближается к этому показателю.

За свою карьеру в клубе и сборной Агуэро оформил в общей сложности 18 хет-триков, большинство из которых он сделал во время выступлений в Англии.

Клас-Ян Хунтелар – 18

Возможно, один из самых недооцененных нападающих своего поколения, Хунтелар забивал в среднем 0,55 гола за игру на протяжении всей карьеры. Лучшие годы он провел в «Аяксе» и «Шальке», оформив в общей сложности 18 хет-триков за карьеру.

Марио Гомес – 18

Из 18 хет-триков, которые Гомес оформил за свою карьеру, 13 были забиты в Бундеслиге. Бывший нападающий «Баварии» был мощным оружием мюнхенцев, когда находился в расцвете сил. За время своего пребывания в составе он забил 113 голов в 174 матчах.

Килиан Мбаппе – 19

Хет-трик в финале чемпионата мира – самый мощный из всего списка, но, к сожалению для Мбаппе, в тот день трофей достался аргентинцам.

Учитывая, что Килиан выиграл шесть подряд «Золотых бутс» в Лиге 1, выступая за ПСЖ , неудивительно, что за это время нападающий оформил множество хет-триков. Лишь вопрос времени, когда сюда добавятся матчи с тремя голами за «Реал».

Харри Кейн – 24

За время своего пребывания в составе «Баварии» Кейн уже оформил шесть хет-триков, последний из которых пришелся на игру против загребского «Динамо» в Лиге чемпионов.

«Я сохраняю все мячи после хет-триков», — сказал Кейн журналистам по окончании той встречи.

Эрлинг Холанд – 24

Нападающему «Манчестер Сити» осталось сделать всего пять хет-триков, чтобы побить рекорд Агуэро по этому показателю в АПЛ . Холанд начал нынешний сезон очень мощно, оформив по хет-трику в матчах против «Ипсвича» и «Вест Хэма». Никто не удивится, если до конца сезона он провернет трюк еще несколько раз. Одноклубникам, кстати, уже надоело подписывать мячи Эрлинга.

Луис Суарес – 29

Уругваец кусался и скандалил, но забивать всегда умел, причем с любой позиции. Ему уже 37 лет, он продолжает играть в футбол в «Интер Майами». В сезоне 2015/16 Луис сумел забить за «Барселону» 59 голов во всех соревнованиях. Только за тот сезон он оформил семь хет-триков.

Роберт Левандовски – 33

36-летний форвард недавно оформил свой 33-й хет-трик в карьере в матче против «Алавеса», где ему для этого потребовалось всего 32 минуты. Все мы помним, как он забил 5 голов за 9 минут, поэтому трем голам за 32 минуты никто не удивился. С момента его прихода в Ла Лигу ни один игрок не забил больше голов, чем звездный поляк.

Лионель Месси – 57

Самый результативный сезон Месси пришелся на кампанию 2011/12, когда он забил 73 гола во всех соревнованиях за «Барселону». Только за тот сезон он сделал восемь хет-триков.

И хотя для многих Лео является величайшим игроком всех времен, в этом списке он оказался не на первом месте.

Криштиану Роналду – 60

Даже если не принимать во внимание голы, забитые Роналду во время его пребывания в составе «Аль-Насра» в Саудовской Аравии, ему все равно удается возглавлять этот список.

39-летний футболист, возможно, является величайшим бомбардиром в истории футбола, он поставил перед собой цель забить 1000 голов за карьеру и не планирует уходить на пенсию в ближайшее время.

Неудивительно, что большую часть своих хет-триков Криштиану оформил в составе «Реала», где сделал это 34 раза. В среднем 3,7 хет-трика за сезон во время выступлений в Испании. Сможет ли кто-то перегнать Роналду в будущем?