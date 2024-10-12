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Холанд в погоне за Месси и Роналду. Топ-10 футболистов с наибольшим количеством хет-триков в 21-м веке

вчера, 16:07
Холанд/Роналду
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий

Здесь собрались настоящие хищники.

Форварды регулярно делают дубли, этим никого не удивишь, но вот когда речь заходит о хет-триках, то на ум приходит не так много нападающих, которые бы стабильно забивали по три мяча за игру. Некоторые делают всего несколько хет-триков за карьеру, но не футболисты из списка ниже.

Используя статистику Transfermarkt, представляем 10 нападающих, которые оформили наибольшее количество хет-триков в 21-м веке за клубы и сборные. Учитывались лишь топовые лиги Европы. Именно поэтому в активе Роналду 60 хет-триков, а не 66, поскольку последние шесть на данный момент он сделал в составе «Аль-Насра».

Серхио Агуэро – 18

Аргентинская легенда удерживает рекорд по количеству хет-триков в Английской Премьер-Лиге — 12, хотя один норвежский парень стремительно приближается к этому показателю.

Холанд в погоне за Месси и Роналду. Топ-10 футболистов с наибольшим количеством хет-триков в 21-м веке

За свою карьеру в клубе и сборной Агуэро оформил в общей сложности 18 хет-триков, большинство из которых он сделал во время выступлений в Англии.

Клас-Ян Хунтелар – 18

Возможно, один из самых недооцененных нападающих своего поколения, Хунтелар забивал в среднем 0,55 гола за игру на протяжении всей карьеры. Лучшие годы он провел в «Аяксе» и «Шальке», оформив в общей сложности 18 хет-триков за карьеру.

Марио Гомес – 18

Из 18 хет-триков, которые Гомес оформил за свою карьеру, 13 были забиты в Бундеслиге. Бывший нападающий «Баварии» был мощным оружием мюнхенцев, когда находился в расцвете сил. За время своего пребывания в составе он забил 113 голов в 174 матчах.

Килиан Мбаппе – 19

Хет-трик в финале чемпионата мира – самый мощный из всего списка, но, к сожалению для Мбаппе, в тот день трофей достался аргентинцам.

Учитывая, что Килиан выиграл шесть подряд «Золотых бутс» в Лиге 1, выступая за ПСЖ, неудивительно, что за это время нападающий оформил множество хет-триков. Лишь вопрос времени, когда сюда добавятся матчи с тремя голами за «Реал».

Харри Кейн – 24

За время своего пребывания в составе «Баварии» Кейн уже оформил шесть хет-триков, последний из которых пришелся на игру против загребского «Динамо» в Лиге чемпионов.

«Я сохраняю все мячи после хет-триков», — сказал Кейн журналистам по окончании той встречи.

Эрлинг Холанд – 24

Нападающему «Манчестер Сити» осталось сделать всего пять хет-триков, чтобы побить рекорд Агуэро по этому показателю в АПЛ. Холанд начал нынешний сезон очень мощно, оформив по хет-трику в матчах против «Ипсвича» и «Вест Хэма». Никто не удивится, если до конца сезона он провернет трюк еще несколько раз. Одноклубникам, кстати, уже надоело подписывать мячи Эрлинга.

Холанд в погоне за Месси и Роналду. Топ-10 футболистов с наибольшим количеством хет-триков в 21-м веке

Луис Суарес – 29

Уругваец кусался и скандалил, но забивать всегда умел, причем с любой позиции. Ему уже 37 лет, он продолжает играть в футбол в «Интер Майами». В сезоне 2015/16 Луис сумел забить за «Барселону» 59 голов во всех соревнованиях. Только за тот сезон он оформил семь хет-триков.

Роберт Левандовски – 33

36-летний форвард недавно оформил свой 33-й хет-трик в карьере в матче против «Алавеса», где ему для этого потребовалось всего 32 минуты. Все мы помним, как он забил 5 голов за 9 минут, поэтому трем голам за 32 минуты никто не удивился. С момента его прихода в Ла Лигу ни один игрок не забил больше голов, чем звездный поляк.

Лионель Месси – 57

Самый результативный сезон Месси пришелся на кампанию 2011/12, когда он забил 73 гола во всех соревнованиях за «Барселону». Только за тот сезон он сделал восемь хет-триков.

И хотя для многих Лео является величайшим игроком всех времен, в этом списке он оказался не на первом месте.

Криштиану Роналду – 60

Даже если не принимать во внимание голы, забитые Роналду во время его пребывания в составе «Аль-Насра» в Саудовской Аравии, ему все равно удается возглавлять этот список.

Холанд в погоне за Месси и Роналду. Топ-10 футболистов с наибольшим количеством хет-триков в 21-м веке

39-летний футболист, возможно, является величайшим бомбардиром в истории футбола, он поставил перед собой цель забить 1000 голов за карьеру и не планирует уходить на пенсию в ближайшее время.

Неудивительно, что большую часть своих хет-триков Криштиану оформил в составе «Реала», где сделал это 34 раза. В среднем 3,7 хет-трика за сезон во время выступлений в Испании. Сможет ли кто-то перегнать Роналду в будущем?

ИИ предположил, сколько голов будет у Месси, когда Роналду забьёт 1000
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:57
Криштиану и тут первый.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:55
В футболе главное качество голов, а не количество. Под качеством я подразумеваю голы в важных матчах и красивые голы, а не просто добивание. Именно такие голы приносят трофеи и врезаются в память людей. Холанд пока только набивает статистику.
112910415
112910415
вчера в 19:02
до чего же крутые ребята !
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:56
Холланд обойдет всех
Сергей Солодуха
Сергей Солодуха
вчера в 18:33
Не будет никогда Холанд ни Месси, ни Рональдо. Остальных себе подобных может обойти.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:25
Ну было понятно что у Роналду будет лучше статистика за последний лет 7-8 он играл на позиции ЦН, а Месси больше справа и на позиции десятки тоже немало вышел. Скорее Мбаппе тоже придется привыкать на позиции девятки в Реале.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 16:46
Вряд ли кто-то догонит Месси с Роналду
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:41
Всё рассудит время - не известно как в дальнейшем сложатся обстоятельства...
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