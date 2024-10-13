Роналду забил 906-й гол в карьере

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче Лиги наций с командой Польши (3:1).
Этот мяч стал 906-м в карьере португальца.
Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче Лиги наций с командой Польши (3:1).
Этот мяч стал 906-м в карьере португальца.
Кришка на поле порой как Мерседес, - кар, который срока давности не имеет.
Молодец мужик.
Кришка на поле порой как Мерседес, - кар, который срока давности не имеет.
Молодец мужик.
а может, и после ...
а может, и после ...
Спасибо, Маэстро, Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂
Спасибо, Маэстро, Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂