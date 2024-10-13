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Роналду забил 906-й гол в карьере

сегодня, 00:27

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче Лиги наций с командой Польши (3:1).

Этот мяч стал 906-м в карьере португальца.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:44
И гол забил..., и на прострел Леау успел выскочить из за спин дефов пшеков и пробить ( жаль что в перекладину попал).
Кришка на поле порой как Мерседес, - кар, который срока давности не имеет.
Молодец мужик.
7zq3ekdc5pge
7zq3ekdc5pge
сегодня в 09:53
А как забил? Попал в пустые ворота!!!А вот по игре -Роналду пустой 0!
борька
борька
сегодня в 09:40
До тысячи осталось, как ногой добить, терпи дорогой, казаки и казачки Великого Батюшки Дона посылают тебе новые бутсы скороходы с прицелом на ворота соперника,в них играя,ты забьешь тысячный гол. Поклон тебе,радуй фанатов футбола
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:52
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!
112910415
112910415
сегодня в 08:51
пока жив, будет забивать !
а может, и после ...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:26
А он всё равно забивает, что бы ни говорили...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:56
Можно только по аплодирую.
f8hpt54vzptk
f8hpt54vzptk
сегодня в 07:27
Даёшь тысячу мячей, потом можно и на отдых
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:45
Осталось всего лишь 94 гола и потом все закроют рот.
Вещий
Вещий
сегодня в 06:26
Интересно сумеет ли покорить планку в 1000 мячей....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:22
Желаю Рону добраться до тысячи. Но посмотришь, сколько же "добрых" людей решили что другой Великий завидует. Диву даешся. Для меня лично это два Великих игрока нашего времени, за чьим соперничеством нам посчастливилось наблюдать. Жаль что эра их величия заканчивается. Добра Всем.
амурец
амурец
сегодня в 03:37
Когда Роналду забьет 1000 в официальных матчах, то гному начнут засчитывать и забитые голы на тренировках, ну а по другому он и не потянет
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:42
Молодец Рон уверенно идет к тысяче пока гном завидует ведь он забить уже не может!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:08
Как всегда- Гениально и Неповторимо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, Маэстро, Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:53
Ещё, минимум, 94 гола надо забить на профессиональном уровне.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:49, ред.
Ещё 94...и золотой ключик в кармане)...
Capral
Capral
сегодня в 00:30
КРАСАВЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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