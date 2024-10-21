Общий долг «Барселоны» – 2.5 миллиарда евро. Лапорту обвинили в аферах, а дело Негрейры в суде

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вчера, 12:30

На поле крутые, но клуб в беде.

Президента «Барселоны» обвинили в мошенничестве

Тренер Флик радовался голам «Барселоны», что с ним случается не всегда. Каталонцы разнесли «Севилью». Очаровательная в атаке команда. В концовке дожали благодаря освежающей замене, победили 5:1. К немцу нет вопросов накануне Эль Класико, как и к троим футболистам в нападении – Левандовскому, Ямалю и Рафинье. «Барселона» готовится к сложнейшим поединкам на этой неделе. Но вот за пределами поля у каталонцев всё намного хуже, и это повлияет на судьбу клуба.

Впереди ассамблея «Барселоны». Будут разбирать финансовый отчет за прошлый сезон. Доктор наук, экономист Жауме Льопис оценил положение компании, за которую переживает. Профессор сказал, что ситуация хуже, чем три года назад. Убытки «Барселоны» только за прошлый сезон – 91 млн евро. Ценных активов стало ещё меньше. Льопис оценил долг «Барселоны» в 3 миллиарда евро, а с процентами все четыре. Экс-кандидат в президенты клуба Фонт говорит о 2,5 миллиарда.

Профессор Льопис работает не с тем, что нужно отдать за восемь лет – 1,35 млрд, а учитывает, что новый «Камп Ноу» не сможет быстро отработать кредиты, набранные Бартомеу и Лапортой. Аудиторы советовали президенту «Барселоны» жестко экономить. Не трогать стадион, положиться на воспитанников, отказаться от дорогих трансферов. Откатиться, чтобы не угробить клуб. Лапорта действует иначе. Жоан скрывает от участников клуба имена таинственных инвесторов, там 21 компания.

Каталонцы переживают, чтобы клуб не продали китайцам, американцам и саудовцам, не сообщив сосьос. Проще говоря, совладельцам «Барселоны» отказываются называть имена инвесторов. Но знаем одну из причин таинственности. У Лапорты новые проблемы. Жоан держится за пост президента «Барселоны», ведь это его политическая защита в суде. Лапорту засыпают обвинениями в мошенничестве в бизнесе. Прикрываясь именем «Барселоны», президент брал деньги под «инвестиции».

А деньги исчезли. Один фанат потерял 50 000 евро, а другой 4,7 миллиона. Поскольку информация всплыла и поданы иски в суды, то подтягиваются люди, которые считают, что Лапорта их обманывал. Когда всемирно известный президент «Барселоны» предлагает вам инвестировать в крутое предприятие в Азии, обещая дивиденды, то согласиться проще, чем когда это делает незнакомец. Получается, Лапорта пользовался ради обогащения именем великого футбольного клуба? Проверят в суде.

Каталонцев весной не оправдали по делу Негрейры

Проблема оценки новостей по заголовкам – можно запомнить «факт», который не соответствует действительности. Фанаты «Барселоны» любят повторять, что клуб оправдан по делу Негрейры. Неправда. Суть того скандала – разные директора «Барселоны» на протяжении многих лет платили миллионы евро семье бывшего чиновника судейского комитета и ему самому за консультации. Только на счету жены Негрейры 3 млн евро, целое состояние.

Адвокаты посоветовали старшему Негрейре представиться стариком с деменцией. Нашли психиатра, склепали несколько заключений. Дед в суде играет ужасно больного, чтобы не отправиться в тюрьму вместе с сыном. А поскольку испанские власти совсем не хотят вышвыривать «Барселону» в Сегунду, переживая из-за реакции жителей буйного региона, то делают всё, чтобы «дело Негрейры» развалилось и запуталось в лабиринте бюрократии.

Во-первых, тянут с расследованием, чтобы никого не посадить. Во-вторых, поручили процесс Антикоррупционной прокуратуре. Судья объяснил сторонам дела весной, что Негрейра не был государственным служащим. Даже если экс-судья грубо нарушал закон и брал взятки, обещая «Барселоне» помощь с арбитрами, то Антикоррупционная прокуратура не может расследовать такое дело. Надо идти в соседний суд, неправильная юрисдикция.

Прокуроры сами говорят, что из-за давности тяжело будет доказать прямой подкуп арбитров. Но пробуют доказать факт коррупции. «Реал» вмешался в дело, взбесив Лапорту. Ла Лига тоже попросила суд продлить расследование до весны, чтобы допросить бывших президентов «Барселоны», которые бегают от вызова в прокуратуру. Судья согласился, но время потеряно. Выплаты в сумме 7,3-7,7 млн евро, а делают вид, что ничего странного.

Обвинения в мошенничестве влияют на репутацию клуба

Крупные спонсоры не интересуются особенностями испанской системы правосудия. Если слышат, что глава следственного суда Барселоны Хаокин Агирре заявляет, что руководство каталонского клуба обвиняется в системной коррупции в сфере спорта, то крупным спонсорам плевать на ловкость адвокатов. Есть выплаты, которые невозможно объяснить проделанной работой. Клуб не спешил доказывать ценность отчетов Негрейры.

Никогда не узнаем все детали. Возможно, платили, чтобы Негрейра не топил «Барселону»? Плата за честное судейство, если хотите. Возможно, некоторые арбитры были продажными. Тогда брали деньги у всех, но в разных матчах. До сих пор не сидят испанские судьи, у которых нашли дорогие дома и квартиры. Происхождение состояния рефери не смогли объяснить. Также не спешат объяснять, почему деньги у них наличными.

В любой стране ЕС бизнес ведут через безналичный расчет. Никто не возит миллионы в сумках, кроме бандитов. А здесь группа арбитров скупала виллы и квартиры, хотя вечно жалуются на зарплаты. Подозрительно? Подозрительно. Теперь Лапорта получил обвинения в мошенничестве на 4,7 миллиона евро. История не нравится реальным и потенциальным инвесторам «Барселоны», Лапорту активно призывают уйти в отставку.

Фанаты клуба против президента. Когда Жоан вернулся, умные каталонцы писали, что Лапорта не лучше Бартомеу. Хвастался наличием «рычагов», которые спасут клуб на грани банкротства. А теперь Лапорта, который в ответе за клуб с долгами 1,35 млрд евро без учета проекта стадиона, обвиняется в мошенничестве. Жоан заврался, что у «блаугранас» всё замечательно, а впереди у «Барселоны» матчи с «Баварией» и «Реалом».