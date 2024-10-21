Манчини платит за бегство. Экс-тренеру «Зенита» не принесли счастья 50 миллионов евро

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вчера, 15:28

Наставник ошибся с выбором.

Роберто стоило уйти из сборной Италии после Евро

Вместо сборной Саудовской Аравии надо было сразу искать себе новый клуб или отдыхать. А вот на Евро-2020 случилась сказка. Италия в серии пенальти остановила Англию. Тренер Саутгейт ужасно выбрал людей, исполняющих пенальти. А у Италии все действовали, как единый организм. Многие футболисты провели лучшие матчи в футболке Скуадры, вряд ли повторят подобный опыт. Доннарумма тащил сложные удары, легендарные ветераны Бонуччи и Кьеллини не подвели. Молодые ребята здорово себя проявили.

Манчини поддерживали сильные представители его штаба. Друг Роберто – Джанлука Виалли, к сожалению, уже был смертельно болен. Но стал на прощание чемпионом Европы. Также были тонкие узкие специалисты, вроде человека, который специализируется на стандартах. Джованни Вио был банкиром, как Сарри. Познакомился с Маурицио на курсах тренеров, написал книгу о подачах с угла поля и штрафных. В результате попал в штаб Манчини, помогая сборной Италии заполучить серию без поражений.

Роберто не проигрывал с национальной командой на протяжении 37 матчей. Эту серию пыталась побить Аргентина, но Скалони оступился после 36 поединков, причем уступил именно команде Саудовской Аравии. Но на ЧМ -2022 сборную страны известных шейхов тренировал Эрве Ренар. Известный француз работал со многими командами из Африки, а теперь тренирует женскую сборную Франции по футболу. Говорят, именно он может заменить Манчини у руля сборной Саудовской Аравии после увольнения.

Манчини заплатил неудачами за скандал на родине

Роберто могли уволить из сборной Италии за результаты, ведь засел в печенках боссам итальянского футбола. Там не лучшие люди мира. Но бывший тренер «Зенита» выбрал максимально некрасивый путь. Неожиданно бросил сборную Италии ради денег шейхов. Роберто скоро шестьдесят лет. Впервые долларовым миллионером форвард стал ещё в молодости, когда играл за «Сампдорию». В «Зените» ему платили 4,5 млн евро за сезон. В сборной Италии получал 2 миллиона евро в год.

На чиабатту с моцареллой и томатами хватало. Манчини не стоило уезжать в Саудовскую Аравию. Не нашел тренерского счастья в РПЛ , но шейхи подняли зарплату настолько высоко, что жадность победила логическую оценку ситуации. Манчини поехал работать со сборной Саудовской Аравии за 20-25 млн евро в год. Не осуждаем, что согласился на такие деньги, ведь это фантастический оклад для любого тренера. Даже испанец Гвардиола получает 22,4 млн евро у своих шейхов из «Манчестер Сити».

На новом месте Манчини встретился с высокомерными саудовскими футболистами и фанатами. На них многие жаловались, поскольку местные учатся у Роналду, Бензема и Неймара не игре в футбол, а звездному поведению. Саудовцам кажется, что уже играют на уровне Лиги чемпионов. Работа с чемпионом АПЛ и Серии А Манчини показала, что ребята ошибаются. Саудовская Аравия в отборе к ЧМ -2026 выиграла всего один из четырех поединков в группе с Японией, Австралией и командой Бахрейна.

Команда шейхов может сыграть неплохой поединок. Видели их в деле в Катаре. Старались, хотя из группы в итоге не вышли, Аргентину не выбили. Но Манчини ничего не дал своей новой команде. Вся надежда на возвращение Ренара, или ставку на одного из бывших тренеров клубов из Саудовской Аравии. Времени ещё хватает, до ЧМ -2026 около полутора лет. Если быстро уволят Манчини, то выиграют все стороны. Роберто получит 50 млн евро – зарплата плюс компенсация, а саудовцам останутся надежды.

Тренеру важно браться только за интересные проекты

Бывают наставники, которые не подходят для работы с национальными командами. Любят включаться в процесс каждый день. А со сборной нужно быть педагогом – ценить себя в процессе, не чувствовать центром мироздания. Де ла Фуэнте из сборной Испании много работал с молодыми игроками. Скалони хватило кротости на ЧМ -2022, чтобы не навредить Аргентине после сложного старта. Манчини благодаря другу Виалли, с которым на старости помирился, оказался на удивление мудрым летом 2021-го.

Евро-2020 сыграли с опозданием на год из-за пандемии. Но Роберто не сумел поддержать тот уровень единства. Италия не прошла на ЧМ -2022, вылетев от команды Северной Македонии в плей-офф. Хотя в финале стыков могли нарваться на Португалию с Фернандешем и Роналду, шансы на успех были низкими. Манчини оказался на спаде, ссорился с руководством итальянского футбола, хотел получить максимальную власть. В результате развернулся и ушел. Но оказалось, что не просто так, а ради Саудовской Аравии.

В день назначения было понятно, что в новой команде Манчини только ради денег. На словах был заинтересован, а по факту обманул подопечных. Футболисты такие вещи чувствуют, а шейхи уже получили опыт работы с разными наставниками клубов за последние годы. Тоже умеют найти повод для конфликта с тренером. Манчини был и остается противоречивым наставником с победами и рядом ужасных по качеству поединков. Роберто повезло на Евро-2020, но класса и одаренности ему не хватает.

Когда начинается игровой кризис, то включается высокомерный нападающий Манчини. Тот самый, что недавно послал на три буквы свистевших фанатов из Саудовской Аравии. Тот, который не понимает обычные ошибки подопечных, а гнобит за каждую мелочь. В результате высокомерные саудовские футболисты, у которых проблемы с дисциплиной, встретили наглого тренера. Нет единства, как у Хадзимэ Мориясу в сборной Японии. Шейхи мечтают заполучить Зидана, но Зинедину стоит отказаться от приглашения.