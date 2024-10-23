Исторический камбэк в Мадриде. «Реал» отыгрался с 0:2 и разгромил «Боруссию» в Лиге чемпионов

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сегодня, 01:13

Винисиус спалил дортмундцев хет-триком.

Пощекотали нервы

Главным противостоянием минувшего игрового дня в Лиге чемпионов была встреча финалистов прошлого турнира – «Реала» и дортмундской «Боруссии». Конечно, фаворитом в этом поединке, как и в июньской встрече, был мадридский клуб. Тогда он свой статус подтвердил. В этот раз – тоже. Но, как говорится, есть нюанс. «Реал» решил вспомнить о своей забаве, которой поражал несколько сезонов назад – совершать камбэки в самых невероятных ситуациях. Видимо, это придает вкус к жизни команде Карло Анчелотти. Ничем другим такое поведение не объяснить.

Первый тайм команды провели в осторожной и даже местами вялой борьбе. В середине тайма казалось, что они сейчас остановятся и рассядутся у тренерских скамеек, дожидаясь свистка на перерыв. Оказалось, что этим унынием «Реал» пытался приманить дортмундцев. И те выдали идеальную пятиминутку в атаке, дважды разложив оборону мадридцев на атомы.

Сначала Сехру Гирасси показал образец хладнокровия, когда собрал в центре штрафной вокруг себя побольше защитников «Реала», а потом выкатил передачу на свободную зону, куда изволил войти Дони Мален, расстрелявший Тибо Куртуа. Не прошло и пяти минут, как сам Мален уже в легчайшем режиме раскачал на краю штрафной Ферлана Менди и прострелил на дальнюю штангу, куда между Эдером и Лукасом Васкесом проскочил Джейми Гиттенс. Оба эпизода выглядели чудовищно с точки зрения игры обороны «Реала».

Кстати, потенциал злости мадридцев был показан сразу после этих двух голов. Когда в какой-то безумной атаке Родриго и Джуд Беллингем зарядили по разу в перекладину. «Боруссия» намеков не поняла, но на перерыв ушла с комфортным и озадачивающим преимуществом в два мяча. В первом тайме «Реал» меньше владел мячом (48% времени), пробил девять раз, но лишь один удар пришелся в створ, тогда как у «Боруссии» пять из шести были точными.

«Реал» + Шахин = камбэк

Начало второго тайма беды не предвещало. «Боруссия» действовала дисциплинированно, ожидаемо перешла на игру в контратаки. И они удавались. На набег мадридцев, например, неплохо ответил в контрвыпаде Мален с ударом. Но уже на 55-й минуте Нури Шахин решил радикально перестроить то, что у него и так прекрасно работало.

Вместо атакующего Гиттенса, который неплохо таскал мяч вперед, цепляясь за него, молодой тренер выпустил в центр обороны Вальдемара Антона. «Боруссия» решила заиграть в три центральных защитника и присесть к своей штрафной двумя рядами. Работало это всего лишь несколько минут. «Реал» быстро понял, что в таком состоянии противник почти беспомощен в наступлении, поэтому бросил вперед все силы и буквально вмял «Боруссию» в ее ворота.

Парадоксально, но «усиление» центра обороны Шахином провалилось уже в эпизоде с первым голом «Реала», когда Антонио Рюдигеру, замыкавшему подачу на линии вратарской, вообще никто не помешал. Он выпрыгнул между двумя центральными защитниками, которые просто на него смотрели. Как будто в числе дело.

Перестроение в обороне не только не добавило надежности, но еще и усложняло выдерживание линии при офсайде. Так случился второй гол «Реала», который сначала вроде бы отменили, а потом оказалось, что «вне игры» не было, поскольку пятка Юлиана Риерсона «задержалась» ближе к воротам. К слову, на два гола мадридцам понадобилось всего 107 секунд. Меньше двух минут, и казавшееся внушительным превосходство «Боруссии» в два гола растворилось.

Шахин решил как-то исправиться, видимо, но сделал это довольно неуклюже, убрав с поля другого игрока, который хоть как-то таскал вперед мяч. Теперь ушел Мален. А появившийся вместо него Паскаль Гросс так и растворился с ходу до конца игры. Еще через некоторое время тренер дортмундцев снял замученного Винисиусом Риерсона и выпустил Эмре Джана – эта замена тоже себя в конце проявит не с лучшей стороны.

Разве что выход Максимилиана Байера вместо Феликса Нмечи выглядел потенциально неплохо и мог сделать результат в пользу «Боруссии». Ведь прямо перед третьим голом «Реала» у дортмундцев был прекрасный шанс вернуть лидерство, но Куртуа парировал ногой хитрый удар Байера. Буквально после этого и последовало наказание в виде шикарного мяча Васкеса. О его недоработке, приведшей к голу в первом тайме, уже и думать все забыли, глядя на этот прекрасный забитый мяч.

Последние минуты же стали бенефисом Винисиуса. Сначала он совершил рывок почти через все поле в одиночку, умчал после 85 минут игры от относительно свежего, но все же возрастного Джана, ушел от Никласа Зюле и прошил Грегора Кобеля. Потом вовсе накрутил троих дортмундцев и оформил хет-трик. За один тайм.

За второй тайм «Реал» нанес 17 ударов, девять из них пришлись в створ. У «Боруссии» всего две попытки, и они были точными, но не голевыми. Анчелотти в блестящем стиле разобрался со своим малоопытным коллегой, а Шахин совершил, пожалуй, классическую ошибку, попытавшись в необязательной ситуации, когда его команда неплохо себя чувствовала, учинить нелепое перестроение для «улучшения» положения и удержания счета. В итоге, стоило дать малейшую слабину, как «Реал» просто съел «Боруссию». Он и не таких ломал. А уж если противник сам подставляется, то для мадридцев это подарок судьбы.