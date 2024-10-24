«Шпоры» верят в неоднозначного тренера. Разобрали МЮ и Лопетеги, авантюрный футбол даёт результат

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24 октября 2024, 16:18

Мешает нестабильность.

Неубедительный старт, накопившиеся вопросы

После первого же матча «шпор» стало ясно – этот сезон будет для них непростым. «Лестер», конечно, симпатичный коллектив. Но лондонцы очевидно выше классом и в таких матчах должны побеждать. Забили первыми, но упустили победу. В следующих трёх турах проиграли дважды – не справились с «Ньюкаслом» в гостях и разбились об организованную оборону «Арсенала» дома.

К Постекоглу в связи с этим копились вопросы, которые стали появляться ещё в прошлом сезоне. «Шпор» под его руководством шатает. Сезон-23/24 начали ударно, но после череды травм посыпались. Вскрылись проблемы в обороне. «Тоттенхэм» при Анге стремится играть агрессивно, но не может реализовать свои моменты. А потом неизбежно проседает, теряет концентрацию – и тогда соперники наказывают лондонцев.

Этого хватило на то, чтобы финишировать пятыми. Понятно, что проект только вступил в фазу перестройки, специалисту требуется время и доверие. Но сам тренер чувствовал себя неуверенно – вот, что он отмечал после поражения от «Челси» (0:2) в начале мая:

Я чувствую, что мы слегка потеряли веру в наш футбол, убежденность в нём, и я должен это изменить. Дело не в пропущенном [первом] голе, дело в нашем подходе к игре, и мы были далеки от надлежащего уровня. Это моя вина. Уже некоторое время мы немного потеряны, и должны преодолеть это на пути нашего роста.

Футболу Постекоглу нужны топ-исполнители

Австралиец – тренер-авантюрист. Он ставит зрелищный атакующий футбол. «Тоттенхэм» под руководством Анге играет крайне агрессивно: сразу вступает в отбор, высоко прессингует и разворачивает быстрые атаки. Проблема в том, что из-за этого у лондонцев остаются свободные зоны за спиной. Другой побочный эффект – риск потери концентрации. Такая манера игры требует предельной включённости, но имеющиеся игроки не способны поддерживать темп все 90 минут. Ближе к концовке увеличивается риск выключиться из эпизода – и у соперника появляются моменты.

В такой конфигурации Постекоглу нужны топ-игроки, чтобы перекрыть недостатки системы. Но летом решили закупиться на перспективу. Единственное усиление стартового состава прямо сейчас – Доминик Соланке. Лондонцы нуждались в форварде после ухода Кейна, весь прошлый сезон его заменяли Сон Хын-Мин и Ришарлисон. К слову, Доминик – неоднозначный кандидат. 55+10 млн фунтов отдали за футболиста с одним результативным сезоном в АПЛ . Помимо него взяли полузащитников Арчи Грэя и Лукаса Бергуолла, а также вингера Уилсона Одоберта. Самому старшему – Уилсону, 19 лет.

Победа над МЮ – ключевой момент

Болельщикам «шпор» и так приходится мириться с новой реальностью, в которой их команда не готова даже бороться за медали. Сезон-22/23 хотят поскорее забыть, да и кампания-23/24 оставила мало положительных воспоминаний. Времени прошло уже достаточно – но лондонцы всё ещё в тени. Терпение заканчивается, а «Тоттенхэм» подлил масло в огонь слабым стартом текущего сезона.

Сгладить углы удалось тремя победами кряду. «Шпоры» разобрались с «Ковентри» в Кубке Лиги, «Карабахом» в ЛЕ и «Брентфордом» в АПЛ . Но куда важнее был следующий поединок – предстоял выезд к такому же проблемному «Юнайтед».

У тен Хага те же проблемы, что у Постекоглу – разве что Анге лучше справляется и пользуется большей поддержкой. При этом победа МЮ могла снять часть претензий к голландцу и поставить вопрос об отставке коуча «шпор». Важнейший момент для проекта австралийского менеджера. В этот момент лондонцы, наконец, проявили характер. На «Олд Траффорд» они просто смели манкунианцев и взяли уверенную победу – 3:0. Тренер был доволен:

Я думаю, это была выдающаяся игра. Мы хорошо начали матч, забили отличный гол и, вероятно, должны были забить два или три. Давление на соперника нарастало, и они получили красную карточку. После этого, я думаю, мы хорошо контролировали игру. Просто потрясающие усилия всех ребят.

Снова в борьбе за топ-3

Понятно, что в следующем же туре проиграли «Брайтону», ведя 2:0 к перерыву. Да и сам Постекоглу был разочарован:

Такое разочаровывает и огорчает. Я полностью опустошен. Пожалуй, это наше худшее поражение с тех пор, как я здесь. Так играть во втором тайме – это неприемлемо. Мы и близко не показывали то, что должны были. Возможно, мы были в эйфории.

Но «чайки» в целом по сезону пока смотрятся предпочтительнее, плюс выводы команда сделала правильные – спустя неделю деклассировали «Вест Хэм» Лопетеги (4:1).

«Шпорам» предстоит много работы – команда всё ещё нестабильна, молодые новички только интегрируются в систему, а Соланке не спешит стать главным бомбардиром лондонцев. Но, несмотря на возросшую конкуренцию, «Тоттенхэм» продолжает борьбу за Лигу чемпионов. В восьми матчах – 13 очков, от идущего пятым «Брайтона» отстают на два балла.