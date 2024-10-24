Огненный матч в Лейпциге. Два гола из офсайда спасли «Ливерпуль» – победу принёс неудачный трансфер

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24 октября 2024, 13:09

Автор победного мяча проиграл конкуренцию в чемпионате.

Сошлись два топ-тренера

Погоду в рамках этого поединка должна была сделать и тренерская дуэль. Марко Розе начал новую масштабную главу для «РБ Лейпциг». До этого клуб творил историю с Юлианом Нагельсманном – и только в лице уроженца Лейпцига нашли начало для такого же масштабного проекта. Именно в текущем сезоне коллектив выходит на проектные мощности и начинает борьбу за титул с «Баварией».

Между тем «Ливерпуль» попрощался с творцом последних успехов Юргеном Клоппом. Арне Слоту предстояло работать под огромным давлением и бороться с постоянными сравнениями. Пока голландец с этим отлично справлялся. Мерсисайдцы представляют собой современную команду с высоким прессингом и реактивной атакой – и то же самое можно было сказать о «РБ Лейпциг».

Наконец, можно было углядеть встречу бывших – Клопп после ухода из «Ливерпуля» попал как раз в систему «Ред Булл» (стал руководителем футбольного отдела компании). «РБ Лейпциг» — один из её «винтиков». Резюмируя, все ждали интересный футбол – и несмотря на счёт, команды не подвели.

Хозяева «съели» «красных» на первых минутах

«Ливерпуль» подходил к встрече фаворитом. Да, играли в гостях – но глупо спорить с тем, что состав у «красных» на порядок сильнее. «РБ Лейпциг», учитывая это, мог отказаться от привычного плана на игру и действовать вторым номером. Мерсисайдцы пропагандируют высокий агрессивный прессинг, так что при высоких скоростях у хозяев были бы шансы.

Розе отказался предавать свою философию – и весь матч провёл на встречных курсах. 13 ударов по воротам против 17 у «Ливерпуля», шесть против восьми – в створ, 43 % процента владения. При этом наиболее показателен стартовый отрезок, когда хозяева буквально терзали соперника. «РБ Лейпциг» стремился разбивать атаки «Ливерпуля» ещё до того, как те перейдут на чужую половину. Отсюда – удар Шешко на седьмой минуте, и его же попытка завернуть мяч в пустые после ошибки Келлехера на выходе (19-я минута).

К 26-й минуте игровое преимущество неожиданно было за командой Розе. Помимо двух ударов Шешко были моменты у Орбана (дальний удар на 14-й минуте) и не засчитанный гол Опенда на 25-й (оказался в офсайде).

Нуньес воспользовался шансом – проигрывал конкуренцию из-за кошмарной реализации

Слот в лице Диогу Жоты нашёл основного центрфорварда – и это при том, что изначально на эту позицию приобретали Дарвина Нуньеса и Коди Гакпо. Коди нашёл себя на левом фланге, а уругваец весь предыдущий сезон показывал слабую реализацию – Диогу ранее уже заигрывали на острие, так что выбор для тренера был очевиден.

Это привело к тому, что Нуньес, за которого два года назад отдали 75+25 млн евро, оказался на скамейке – и в первых турах почти не получал игровой практики. Обстановка чуть улучшилась, когда стартовала ЛЧ . Насыщенный график (чемпионат, ЛЧ , Кубок страны и Кубок лиги) располагал к активной ротации – уругвайца выпускали с первых минут на игры Кубка и Лиги чемпионов, Премьер-Лигу оставили на Жоту.

За восемь матчей во всех турнирах Нуньес забил только один мяч, так что им вряд ли были довольны (не просто так летом сообщалось о возможности перехода в «Арсенал»). И поэтому игру с «РБ Лейпциг» форвард провёл на огромной мотивации. Именно его гол оказался в итоге победным – и единственным в матче. Удалось хоть немного скинуть давление – но нужно ещё завоевать доверие Слота.

Фарт и класс помогли удержать преимущество

Эту победу точно не назовёшь прагматичной, на классе. У мерсисайдцев было достаточно стопроцентных моментов, чтобы добить соперника и довести до уверенных 2:0 или 3:0. Дубль мог оформить Дарвин, с углового опасно выводили на удар ван Дейка, Гакпо расстреливал в упор сразу после перерыва. Раз за разом хозяев спасал Гулачек – а полевые отвечали острыми выпадами. Орбан ещё раз бил из-за штрафной, а после 70-й минуты Шешко снова получил шанс вернуть равенство («РБ Лейпциг» накрыл «красных» и создал острейший момент), тогда же было добивание – после плотно приложился Симонс, а на 83-й Опенда замкнул прострел. И снова оказавшись за линией офсайда. Так что частично английскому гранду помогла удача – да и Келлехер поймал кураж.

Другое дело – мерсисайдцы смогли «засушить» игру на отрезке с 45-й по 70-ю минуты и в целом против неуступчивого «РБ Лейпциг» смотрелись уверенно. Так что 1:0 – более чем справедливый результат.

Отличный импульс перед важным выездом

Сезон для мерсисайдцев складывается как нельзя лучше. Команда идёт без поражений в Лиге чемпионов и занимает второе место (на первом идёт – сюрприз – «Астон Вилла»). Футболисты хорошо приняли Слота – и на свежих ногах вообще не замечают сопротивления. В первых 12 играх сезона лишь раз потерпели поражение – и благодаря этому в АПЛ идут на первом месте. Причём обходят «Манчестер Сити» и «Арсенал», которых называли фаворитами, на один и четыре балла соответственно.

Победа над «РБ Лейпциг» поможет в том числе психологически – в эти выходные «Ливерпуль» играет с «Арсеналом», который после ряда ошибок настроен догнать конкурентов. В Лондоне против мотивированных «канониров» играть ещё тяжелее – так что из победы в Лейпциге нужно выжать максимум. Пока практика показывает, что к таким матчам Слот команду готовит на «отлично».