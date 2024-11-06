«Арсенал» боится проиграть дважды подряд. С опасным «Интером» в гостях шутки плохи

Сложный и неизученный соперник.
Команды не встречались более двадцати лет
- «Арсенал» в новом веке был в финале Лиги чемпионов. «Интер» играл в решающем поединке дважды. Но между собой англичане и итальянцы не пересекались. У них всего два очных поединка в истории. В первом случае «Арсенал» проиграл дома 0:3. В Милане случился камбэк имени Анри и Пиреса, «Интер» уступил «канонирам» 1:5. Сейчас такой результат маловероятен, команды друг друга уважают.
- «Интер» – коллектив высокой игровой культуры. Порой позволяют себе приключения, вроде перестрелки с молодым «Ювентусом», сыграли 4:4. Но у Индзаги есть стиль, как у миланских модельеров. Три центральных защитника, активная игра флангами в атаке, плеймейкеры в опорной зоне. А также дуэт нападающих, причем Симоне может удивить выбором, оставив на лавке Тюрама и Лаутаро Мартинеса.
- «Интер», как и «Арсенал», не проиграл «Манчестер Сити». Но если у Артеты была понятная задача – победить Гвардиолу в АПЛ, то Индзаги доволен выездной ничьей. Дальше обыграли «Црвену Звезду» и «Янг Бойз», набрали семь пунктов и чувствуют себя не хуже, чем «Арсенал». Артета уже играл в Италии в Лиге чемпионов, подписали нулевую ничью с опасным тренером Гасперини и упрямой «Аталантой».
- «Интер» в новом сезоне не выносит всех подряд в Серии А. Проиграли в дерби «Милану», теряли очки против «Монцы». Но благодаря победе «Аталанты» над «Наполи» у чемпионов Италии снова статус фаворита. Команда Конте оторвалась на один пункт. Индзаги достаточно дождаться одной осечки «Наполи», чтобы претендовать на первую строчку. «Интер» – фаворит Серии А и опытный боец в Европе.
Ориентировочный состав «Интера» (3-5-2): Зоммер – Павар, Де Врей, Бастони – Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Арнаутович, Л. Мартинес (Тареми).
Артета боится чёрной серии и новой неудачи
- Микель признал, что «Ньюкасл» по делу переиграл его подопечных. А сам Артета уступил коллеге Хау. После поражения от «Борнмута» была непростая победа над «Шахтёром». А ещё ничья против «Ливерпуля» дома. В серьезных гостевых матчах «Арсенал» не побеждает с середины сентября, когда переиграли «Тоттенхэм» с разницей в один мяч. Редко играли на выезде на этом отрезке, но часто теряли очки.
- Если у «Интера» пустой лазарет, то Артета ждет возвращения звезд. Плеймейкер Эдегор вернулся к занятиям, но сложно оценить готовность норвежца. Защитник Калафьори не сыграет на родной земле, у итальянца травма. Также неприятностью стало повреждение Райса. Деклана оставили в Лондоне, поскольку переживают, что перелет может повлиять на его состояние. Хавбека будут готовить к поединку с «Челси».
- Как видите по именам соперников – «Ньюкасл», «Интер» и «Челси», у Артеты сложная неделя. Затем будет пауза на матчи сборных. Но если не выиграют в Милане, то получится серия из четырех осечек в шести матчах разных турниров. Победы над «Шахтёром» и «Престоном» не являются результатами, которыми Артета сможет хвастаться перед будущими сложными соперниками – «Спортингом», МЮ и «Монако».
- Если у «Интера» несколько режимов – от залихватского до рационального, более привычного, то «Арсенал» скатывается к «автобусу». Причем медлительность подцепили даже по ходу позиционных атак. Когда нет забивного центрального форварда, то такой футбол чаще не срабатывает. Да и своего Дрогба, как у «Челси» Моуриньо, у Артеты тоже нет. Непростые времена для «Арсенала», вгоняют фанатов в депрессию.
Ориентировочный состав «Арсенала» (4-4-2): Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер – Сака, Партей, Мерино, Мартинелли – Хаверц, Троссард.
Задача «Интера» – победа в Лиге чемпионов
- Аргентинский форвард миланцев Лаутаро Мартинес хочет выиграть престижный турнир в статусе капитана «Интера». Чемпион мира остался в Милане, где комфортно его семье. Был недоволен всего лишь седьмым местом в опросе на «Золотой мяч». И попробует доказать, что непростой старт сезона – случайность. У Мартинеса 5 голов и 2 ассиста в Серии А, а также 1 гол в Лиге чемпионов. Но в еврокубках пока не выходил в стартовом составе.
- У «Арсенала» возможны игры разума от Артеты, ведь Индзаги дико органичный тренер. Симоне может поставить разный футбол. В каждом тактическом бассейне ему будет комфортно. «Интер» сыгранный. Есть опытный голкипер Зоммер. На поле молодые и бывалые игроки. «Арсеналу» не повезло с соперником. Оппонент ещё сильнее, чем ПСЖ, которого Артета сумел уверенно обыграть дома. Но Индзаги смотрел тот поединок, учтет ошибки Энрике.
- Не будем врать, что гарантировано зрелище. Сейчас многие гранды в переходном периоде. Видели «Интер» краше, точно помним «Арсенал» живее. Но в четвертом туре Лиги чемпионов из восьми двум грандам нужны очки, чтобы не откатиться в таблице. Стартовали неплохо, но теперь могут отскочить друг от друга в таблице, если не случится ничьей. А глобальная задача общая – победа в Лиге чемпионов. Артета ведь понимает, что нужны кубки.
- Тренер «Арсенала» восхищен работой коллеги. Но также Микель знает, что в 36 играх против итальянских клубов у «канониров» лишь 8 неудач в еврокубках. Клуб АПЛ может позволить себе игроков самого высокого класса. «Интер» тоже не жалуется на селекцию. Но бывший игрок «Арсенала» Мхитарян в 35 лет вряд ли прошел бы в основу лондонцев. А вот в «Интере» Генрих играет постоянно. Но англичанам не стоит недооценивать соперника.
- Матч «Интера» и «Арсенала» тяжело прочитать наперед. В этой паре всё так сложно, как на выборах нового президента США. Только в этом случае оба претендента на победу имеют за последние годы больше поклонников, чем недоброжелателей. Плохо, что «Арсенал» сломался, были крутыми. Плохо, что «Интеру» сложно, так как это одна из самых хитрых и тактически находчивых команд в Европе. Желаем им показать качественный футбол на «Сан-Сиро».
Интер сейчас конечно же в более сильной позиции, состав стабильный, сыгранный, плюс родные стены, а болеют на Сан-Сиро знатно!
Вообщем, если не проиграем, то уже хорошо! Ждем матч двух тактически подкованных команд и пусть победит сильнейший
Интер сейчас конечно же в более сильной позиции, состав стабильный, сыгранный, плюс родные стены, а болеют на Сан-Сиро знатно!
Вообщем, если не проиграем, то уже хорошо! Ждем матч двух тактически подкованных команд и пусть победит сильнейший