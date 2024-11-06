«Арсенал» боится проиграть дважды подряд. С опасным «Интером» в гостях шутки плохи

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сегодня, 09:17

Сложный и неизученный соперник.

Команды не встречались более двадцати лет

- «Арсенал» в новом веке был в финале Лиги чемпионов. «Интер» играл в решающем поединке дважды. Но между собой англичане и итальянцы не пересекались. У них всего два очных поединка в истории. В первом случае «Арсенал» проиграл дома 0:3. В Милане случился камбэк имени Анри и Пиреса, «Интер» уступил «канонирам» 1:5. Сейчас такой результат маловероятен, команды друг друга уважают.

- «Интер» – коллектив высокой игровой культуры. Порой позволяют себе приключения, вроде перестрелки с молодым «Ювентусом», сыграли 4:4. Но у Индзаги есть стиль, как у миланских модельеров. Три центральных защитника, активная игра флангами в атаке, плеймейкеры в опорной зоне. А также дуэт нападающих, причем Симоне может удивить выбором, оставив на лавке Тюрама и Лаутаро Мартинеса.

- «Интер», как и «Арсенал», не проиграл «Манчестер Сити». Но если у Артеты была понятная задача – победить Гвардиолу в АПЛ , то Индзаги доволен выездной ничьей. Дальше обыграли «Црвену Звезду» и «Янг Бойз», набрали семь пунктов и чувствуют себя не хуже, чем «Арсенал». Артета уже играл в Италии в Лиге чемпионов, подписали нулевую ничью с опасным тренером Гасперини и упрямой «Аталантой».

- «Интер» в новом сезоне не выносит всех подряд в Серии А. Проиграли в дерби «Милану», теряли очки против «Монцы». Но благодаря победе «Аталанты» над «Наполи» у чемпионов Италии снова статус фаворита. Команда Конте оторвалась на один пункт. Индзаги достаточно дождаться одной осечки «Наполи», чтобы претендовать на первую строчку. «Интер» – фаворит Серии А и опытный боец в Европе.

Ориентировочный состав «Интера» (3-5-2): Зоммер – Павар, Де Врей, Бастони – Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Арнаутович, Л. Мартинес (Тареми).

Артета боится чёрной серии и новой неудачи

- Микель признал, что «Ньюкасл» по делу переиграл его подопечных. А сам Артета уступил коллеге Хау. После поражения от «Борнмута» была непростая победа над «Шахтёром». А ещё ничья против «Ливерпуля» дома. В серьезных гостевых матчах «Арсенал» не побеждает с середины сентября, когда переиграли «Тоттенхэм» с разницей в один мяч. Редко играли на выезде на этом отрезке, но часто теряли очки.

- Если у «Интера» пустой лазарет, то Артета ждет возвращения звезд. Плеймейкер Эдегор вернулся к занятиям, но сложно оценить готовность норвежца. Защитник Калафьори не сыграет на родной земле, у итальянца травма. Также неприятностью стало повреждение Райса. Деклана оставили в Лондоне, поскольку переживают, что перелет может повлиять на его состояние. Хавбека будут готовить к поединку с «Челси».

- Как видите по именам соперников – «Ньюкасл», «Интер» и «Челси», у Артеты сложная неделя. Затем будет пауза на матчи сборных. Но если не выиграют в Милане, то получится серия из четырех осечек в шести матчах разных турниров. Победы над «Шахтёром» и «Престоном» не являются результатами, которыми Артета сможет хвастаться перед будущими сложными соперниками – «Спортингом», МЮ и «Монако».

- Если у «Интера» несколько режимов – от залихватского до рационального, более привычного, то «Арсенал» скатывается к «автобусу». Причем медлительность подцепили даже по ходу позиционных атак. Когда нет забивного центрального форварда, то такой футбол чаще не срабатывает. Да и своего Дрогба, как у «Челси» Моуриньо, у Артеты тоже нет. Непростые времена для «Арсенала», вгоняют фанатов в депрессию.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-4-2): Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер – Сака, Партей, Мерино, Мартинелли – Хаверц, Троссард.

Задача «Интера» – победа в Лиге чемпионов

- Аргентинский форвард миланцев Лаутаро Мартинес хочет выиграть престижный турнир в статусе капитана «Интера». Чемпион мира остался в Милане, где комфортно его семье. Был недоволен всего лишь седьмым местом в опросе на «Золотой мяч». И попробует доказать, что непростой старт сезона – случайность. У Мартинеса 5 голов и 2 ассиста в Серии А, а также 1 гол в Лиге чемпионов. Но в еврокубках пока не выходил в стартовом составе.

- У «Арсенала» возможны игры разума от Артеты, ведь Индзаги дико органичный тренер. Симоне может поставить разный футбол. В каждом тактическом бассейне ему будет комфортно. «Интер» сыгранный. Есть опытный голкипер Зоммер. На поле молодые и бывалые игроки. «Арсеналу» не повезло с соперником. Оппонент ещё сильнее, чем ПСЖ , которого Артета сумел уверенно обыграть дома. Но Индзаги смотрел тот поединок, учтет ошибки Энрике.

- Не будем врать, что гарантировано зрелище. Сейчас многие гранды в переходном периоде. Видели «Интер» краше, точно помним «Арсенал» живее. Но в четвертом туре Лиги чемпионов из восьми двум грандам нужны очки, чтобы не откатиться в таблице. Стартовали неплохо, но теперь могут отскочить друг от друга в таблице, если не случится ничьей. А глобальная задача общая – победа в Лиге чемпионов. Артета ведь понимает, что нужны кубки.

- Тренер «Арсенала» восхищен работой коллеги. Но также Микель знает, что в 36 играх против итальянских клубов у «канониров» лишь 8 неудач в еврокубках. Клуб АПЛ может позволить себе игроков самого высокого класса. «Интер» тоже не жалуется на селекцию. Но бывший игрок «Арсенала» Мхитарян в 35 лет вряд ли прошел бы в основу лондонцев. А вот в «Интере» Генрих играет постоянно. Но англичанам не стоит недооценивать соперника.