«Барселона» и «Реал» в середине таблицы Лиги чемпионов. Ключевой тур для грандов

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вчера, 22:56

Много вкусного европейского футбола.

Таланты проверят английских лидеров

В общей таблице Лиги чемпионов на вершине две команды с максимумом очков. По девять пунктов у «Астон Виллы» и «Ливерпуля». Сразу видно, что грандам будет непросто. Также по разнице мячей на третьей строчке «Манчестер Сити». «Горожане» потеряли очки против «Интера», но обыграли других соперников. А самое забавное, что Гвардиола сыграет против будущего тренера «Манчестер Юнайтед».

Недавно Хосеп пошутил, что вышли на финал Кубка Англии против тен Хага с жесткого похмелья. Гвардиоле пришлось объяснять, что МЮ выиграл кубок по делу. А вечеринка его команды не повлияла – проспались, тренировались несколько дней, показали максимум. Против Аморима в Лиссабоне тоже придется демонстрировать класс. Особенно после первого поражения в новом чемпионате Англии.

У «горожан» серия травм, играть сложнее. Также важен настрой соперника. Аморим прощается со «Спортингом», а Дьёкереш – главный лот трансферного аукциона. Шведскому снайперу важно круто сыграть против защиты «Манчестер Сити». А у «Астон Виллы» после разгрома от «Тоттенхэма» встреча против «Брюгге». Соперник подходит для продления серии побед Эмери в ЛЧ , но нельзя зевать.

На следующих выходных «Астон Вилла» отправится в гости к «Ливерпулю». Лидер АПЛ , как и «Манчестер Сити», выступил в Лиге чемпионов против крутого соперника. «Байер» в худшей форме, чем в прошлом сезоне. Но тренер Алонсо знает, что аналитики «Реала» за ним смотрят. Выезд в Ливерпуль к бывшему клубу испанца – настоящий экзамен. Также это смотрины для Вирца на большой сцене.

Только двух поединков команд Гвардиолы и Слота достаточно, чтобы считать предстоящий четвертый тур Лиги чемпионов любопытным. Но на самом деле будет намного больше матчей, которые обязательно привлекут внимание. И лидерам таблицы не стоит расслабляться. Понятно, что «Спортингу» будет сложно против «горожан». Но «Байер» может покусать опасный «Ливерпуль» в гостевой игре.

«Барселона» и «Реал» хотят к лидерам

Каталонцы проиграли «Монако», одному из лидеров в таблице. «Реал» уступил «Лиллю», что тоже отбросило команду Анчелотти в середину таблицы. «Барселона» на 10-м месте, а их вечные враги на 12-м. Но они отпустили «Астон Виллу» и «Ливерпуль» всего на три пункта. Вся борьба впереди, но нельзя упускать момент. Четыре тура — это середина пути, надо попасть в первую восьмерку.

Только клубы из этой группы напрямую попадут в решающую стадию плей-офф. Причем у первой и второй команд в таблице будут преференции – не сыграют между собой до финала. Клубы с 9-го по 24-е места проведут игры дополнительного раунда. А это лишние нагрузки, которые не нужны ни Флику, ни Анчелотти. «Барселона» и «Реал» в разном настроении, но задача у них одинаковая.

Перес расстроился, что Винисиусу не дали «Золотой мяч». В раздевалке «Реала» недовольны Мбаппе. Причина – Килиан играет стоя, не отрабатывает в защите. Поражение в Эль Класико огорчило Анчелотти, ведь пропустили четыре гола. «Реал» в четвертом туре сыграет против «Милана». На выходных испанцы пропустили тур Ла Лиги из-за трагического наводнения в регионе Валенсия.

Могут оказаться свежее, чем «Милан», где есть игровые проблемы. Зато после поражения от «Наполи» обыграли «Монцу». Матч в Мадриде во вторник. «Реал» давно не играл с бывшим клубом Анчелотти в Лиге чемпионов, с 2010 года. Чемпион Испании – фаворит, но «россонери» не должны сдаваться. Да и «Црвена Звезда» в Белграде попробует дать бой гостям из Барселоны.

Понятно, что через несколько туров сформируется круг команд, которые в будущем боссы УЕФА с радостью заменили бы на клубы шейхов из Саудовской Аравии. Но пока нет такого решения, у сербов, словаков и австрийцев есть опыт в Лиге чемпионов. Хотя многие из аутсайдеров стартовали ужасно, надо собраться. Пока «Селтик» выше «Баварии». Грандов уже раззадорили потерянные очки.

Непростые матчи у «Арсенала» и «Атлетико»

Кроме представительных матчей «Реала» против «Милана», а также «Ливерпуля» с «Байером», есть ещё несколько поединков, которые многие с радостью оценят. «Лилль» примет дома «Ювентус». После побед над «Реалом» и «Атлетико» французы преисполнились уверенностью. У итальянцев молодая команда, которая умеет ошибаться в защите, но при этом опасно атакует.

Если тренеры Женезио и Мотта не сыграют рационально, то поединок будет выделяться. Ещё одна вывеска уровня плей-офф Лиги чемпионов – ПСЖ против «Атлетико». Симеоне прекрасно знает Луиса Энрике, но парижане никогда не играли с мадридцами в официальных играх еврокубков. Новая глава в истории. Еще один похожий пример – «Интер» примет дома «Арсенал».

Команда Артеты проиграла в гостях «Ньюкаслу». У «канониров» сломалась яркая игра. Работают рационально, но уступают, отстают от «Ливерпуля» в АПЛ . Нужно побеждать в Европе. Но «Интер» после двух побед подряд в Лиге чемпионов стремиться снова набрать очки. «Арсенал» давным-давно бил «Интер» 5:1, но тогда забивали Анри и Пирес. Сейчас надо искать новых героев.

Кроме всех упомянутых матчей, есть ещё несколько любопытных поединков. «Бавария» дома примет «Бенфику». Пусть у «орлов» не лучшая игра в защите, постоянно подставляют голкипера Трубина, команды опытные в Европе. Также интересно оценить ещё один домашний поединок немецкого клуба. «Штутгарт» встретит «Аталанту», разгромившую «Наполи».