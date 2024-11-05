У грандов неожиданные проблемы, а «Спартак» ожил. Топ-клубам сейчас очень важен Кубок

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сегодня, 13:39

Украшение четвертьфинала – дерби.

«Спартак» – «Ростов»

Победа над ЦСКА – +100 к психологии

К «Спартаку» Станковича по-прежнему немало вопросов, эта команда до сих пор не убеждает, но в выходные удалось взять важную победу, которая снизила нарастающий градус критики. На игру с ЦСКА вышли, как на финал Лиги чемпионов. «Красно-белые» ожидаемо забрали владение, но – это куда важнее – сохраняли организованность и без мяча. Вспомнили, как играли с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Только на этот раз удалось забить, причём сразу дважды.

Пока ясно лишь то, что списывать проект Станковича точно не стоит. Пусть они очевидно уступают «Краснодару» и «Локо», пусть даже с нестабильным «Динамо» не могут удержать победу. Но в последних шести играх, например, только одно поражение. Причём четырежды «красно-белые» побеждали «всухую».

К игре с «Ростовом» подходят скорее в хорошем настроении и в статусе фаворитов.

Восемь матчей без побед – у Карпина заканчивается терпение

Иронично, что Карпина болельщики хотели видеть в «Спартаке» гораздо больше, чем Станковича, но москвичи с Деяном набирают ход, а у «Ростова» – спад. В последний раз команда побеждала в сентябре. В группе Кубка финишировали двумя поражениями по пенальти – но «Химки» и «Оренбург» не смогли навязать борьбу за второе место.

Прогноз Soccer.ru: тяжело представить, что южане в нынешней форме смогут прервать серию без побед. Тем более, когда в соперниках мотивированный «Спартак» дома. В первом поединке победа будет за москвичами.

«Динамо» – «Локомотив»

Неустойчивое положение Лички

Если оценивать исключительно исходы, с «Динамо» всё в порядке. «Бело-голубые» не проигрывают вот уже в четырёх матчах кряду, из них в трёх одерживали победу. Но содержание руководство явно не устраивает. Команда не может предложить стабильную игру и надёжную оборону, а сейчас эта проблема стала особенно острой. Перестрелка в Самаре (победа 6:3), нервный выезд в Химки (дважды отыгрывались и едва не растеряли фору в два мяча) и недавняя домашняя ничья против «Ростова».

«Динамо» осталось на четвёртом месте в РПЛ только благодаря победе «Спартака» над ЦСКА – при этом по игре «бело-голубые» и в чемпионате должны быть ниже, и в Кубке не могут претендовать на трофей.

«Железнодорожники» разблокировали новое достижение, но у команды появляются проблемы

Домашний матч против «Рубина» получился крайне тяжёлым – сопернику удавалось связывать группу атаки оппонента, игра сводилась к 0:0. Но хозяева показали ещё одно качество, которое будет козырем в медальной гонке – характер. Тимофеев забил победный на 88-й минуте.

Но такая победа лишь сглаживает углы, ей предшествовали три не самых удачных поединка. Игру с «Зенитом», конечно, надо вынести за скобки: ничью на выезде можно назвать успехом. Но для этого надо было на классе переигрывать «Химки» неделей ранее. А так «красно-зелёные» уступили и отпустили «Краснодар». И теперь 1:1 с «Зенитом» «быкам» только на руку.

Прогноз Soccer.ru: «железнодорожники» в пограничном положении – наметившийся спад нужно переламывать. Иначе и из Кубка, и из чемпионской гонки самоустранятся они очень быстро.

«Рубин» – ЦСКА

Рахимов сохраняет стабильность

В паре минут были казанцы от того, чтобы увезти балл из Москвы. Для середняка и против «Локо» это топ-результат. И вроде в последних шести играх проиграли уже трижды, каждый раз не могли забить. Но 0:1 от «Факела» – в Кубке. А два других поражения – от «Локо» и «Динамо», которые выше классом. Глобально «Рубин» даже прыгает выше головы, в таблице РПЛ стоит первым на «границе» между топ-клубами и остальными.

Организованная оборона не компенсирует проблемы в атаке

Октябрьский рывок впечатлил – «армейцы» ворвались в топ-5, опередив захандривший «Спартак». Но на деле проблемы команды Николича никуда не делись. Это показали два последних поединка. С «Факелом» была нужна победа на классе, потом – дерби с «красно-белыми», где ЦСКА давно не выигрывал. На выходе ноль голов – ничья и поражение.

Прогноз Soccer.ru: рискнём и поставим на «Рубин».

«Зенит» – «Ахмат»

Травмы подкосили гегемона

Увидеть праймовый «Зенит» мешает что-то свыше. Сначала с повреждением выбыли Глушенков и Вендел, потом пришёл Соболев – его ставили одновременно с Кассьеррой и Гонду, но троица не могла нащупать химию. В октябре – новая травма Максима, сейчас ещё повреждение и у Глушенкова.

Питерцы всё же забирают победу за победой, только просадка в августе и неудачи в принципиальных играх (0:2 от «Краснодара», 1:1 с «Локо») откатывают на второе место.

Грозненцам очень нужна победная серия, но на это нет ресурсов

С «Ростовом» на выезде была настоящая резня – и с огромным трудом грозненцы добыли первую победу в чемпионате. Коллектив уже прописался в зоне прямого вылета, поэтому Ташуеву позарез были нужны ещё несколько удачных игр. Только в следующем же туре «Ахмат» дома не смог остановить такой же проблемный «Пари НН». Нижегородцы увезли «сухарь».

Прогноз Soccer.ru: грозненцам вроде и нужно оттолкнуться ото дна – только сделать этого не получается. А «сине-бело-голубые» в юбилейный сезон намерены пройтись катком и взять требл. Чемпионат и так складывается негладко – усугублять это не станут. В плей-офф Кубка стартуют со спокойной победы.