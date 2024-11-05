От матча с «Реалом» зависит судьба главного тренера. «Милан» понял свою ошибку

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сегодня, 17:04

Фонсеке нужна победа в Мадриде – это что-то из области фантастики.

Неудачный выбор тренера – и «Милан» вне чемпионской гонки

Убрать тренера, который вернул твою команду в чемпионскую гонку – взял серебро через год после назначения, а на следующий сезон оформил титул. Который переломил спад и снова принёс медали. Плюс добился успеха в Лиге чемпионов. Чтобы сделать это, нужно либо быть сумасшедшим, либо иметь чёткий план и веру, что он сработает. Но «Милан» решил обойтись без этого, отказавшись от Пилои. План с назначением Конте не реализовался, так что оставалось пригласить Паулу Фонсеку.

Португальский менеджер не работал с европейскими грандами и даже не показывал предпосылок, что осилит этот уровень. Но ему повезло оказаться в «Милане». И сейчас команда выглядит на порядок хуже, чем с прошлым наставником. Одна победа в первых пяти матчах сезона (в том числе 1:3 от «Ливерпуля» в ЛЧ ) – такой старт точно не внушил доверия. В недавних шести поединках трижды потерпели поражение, два из них в чемпионате. «Россонери» идут вообще за пределами зоны еврокубков. Есть матч в запасе – но даже в случае победы команда, как максимум, претендует на шестую строчку.

Составили многообещающий список альтернатив

Результаты команды подорвали доверие руководства к специалисту. Боссы уже начали поиск альтернативы и сформировали шорт-лист. В нём собралась максимально разношёрстная компания: Аллегри, Тудор, Сарри, Терзич.

На самом деле половина из них не подходит «Милану». Аллегри вернул «Юве» в чемпионскую гонку в прошлом сезоне – но туринцы так же стремительно из неё вылетели. Кубок Италии – скорее способ громко хлопнуть дверью. На деле Массимилиано стилистически отстал и уступает молодым специалистам, с ним «россонери» быстро упрутся в потолок.

Сарри – противоречивый вариант. Он показывал результат в «Наполи» и «Лацио», принёс «Юве» их последний титул. Но в грандах Маурицио всё же был не так убедителен. У него неуступчивый характер, а в работе со звёздами нужно идти на компромиссы. Как раз его непримиримость – опасный фактор, учитывая неоднозначный имидж Леау. Тудор хорош и умеет работать под давлением, но не подходит стилистически из-за требований активно прессинговать, не все готовы к таким установкам.

А вот у Терзича есть реальный шанс. Немец ставит вертикальный футбол, а у «Милана» состав подобран, чтобы разрывать на свободном пространстве.

Руководство только присматривается к кандидатам, но Фонсеке это несёт угрозу прямо сейчас. Будущее португальца зависит от ближайших игр – решение по нему примут, как только начнётся пауза на игры сборных.

Анчелотти тоже теряет доверие – адаптация Мбаппе проходит тяжело

Карло идеально подходит «Реалу», для «сливочных» это один из двух идеальных тренеров. Это показал предыдущий сезон. У мадридцев не самый сбалансированный состав – как минимум, есть проблемы в обороне. Но с итальянцем «Реал» обрёл образ непобедимой команды. Джуд Беллингем был финальным элементом пазла, команда начала разрывать. Потом включился Винисиус – и «сливочные» выдали феерическую весну, забрав Суперкубок Испании, Ла Лигу и Лигу чемпионов. И главная характеристика такой команды – симбиоз скопления звёзд и семейной атмосферы в раздевалке.

В и без того работающий механизм добавили ещё один элемент, но он оказался настолько объёмным, что пришлось собирать «картинку» заново. С Мбаппе у «Реала» пока явно не клеится. Мадридцы дважды потеряли очки на старте, потом была ничья в дерби с «Атлетико» и поражение от «Лилля». А теперь ещё и каталонцы нарастили отрыв в чемпионате, взяв победу в Эль-Класико. Килиан тем временем отметился шестью голами в Ла Лиге, только три из них – с пенальти.

Эль-Класико, «Золотой мяч». «Сливочные» под большим давлением

«Реал» разрывает сразу с нескольких сторон. Во-первых, наличие Килиана увело в тень Джуда Беллингема. Англичанин после феерического дебюта в команде просто слился с газоном, его присутствие никак не чувствуется.

Во-вторых, масла в огонь подливает конфликт, связанный с «Золотым мячом». «Сливочные» были шокированы, что победителем станет Родри, а не Винисиус. Проигнорировали церемонию вручения наград. Ещё раз – чемпион Испании отказался присутствовать на церемонии, где главную награду забрал испанец. Это дополняет нездоровую атмосферу вокруг клуба. На этом фоне даже появились слухи, что Винисиус отказался продлевать контракт с «Реалом».

В-третьих, турнирная ситуация. 0:4 от «Барсы» в Эль-Классико – потенциально самый болезненный удар в этом сезоне. На этом фоне Анчелотти теряет доверие. Боссы уже ищут варианты, как ускорить назначение Хаби Алонсо, это при том, что нынешний состав сколотил как раз «папа Карло».

Десятилетие доминирования

Большая часть противостояний в еврокубках между командами пришлась на 00-е. Тогда это были равные соперники – две победы «Реала», одна виктория «Милана» и две ничьи. Но в последнее время у «россонери» не клеится. В последний раз «сливочных» они обыгрывали в декабре 2012 года. Между тем мадридцы оформили две победы в результативных матчах и один разгром.