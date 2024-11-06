«Реал» на пороге распродажи. Команду покинет не только тренер Анчелотти

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сегодня, 19:21

Футболисты недовольны положением.

Анчелотти после домашнего поражения от родного «Милана» сказал ключевую вещь о современном «Реале». На вопрос журналиста, почему «Мадрид» такой медленный, Карло честно ответил, что весной тоже не бежали, но выиграли Лигу чемпионов. Но очевидно, что везение – ненадежный союзник. А именно фарт помогал «Реалу» в сложных матчах плей-офф вместе с мастерством голкиперов, хавбеков и форвардов. К защите всегда были вопросы, ещё у Куртуа во втором финале с «Ливерпулем» несколько лет назад. С «Боруссией» бельгиец снова всех выручил.

А сейчас эксперт Анри правильно показывает на огромном экране, что Беллингем делает беговую работу Мбаппе, а Килиан стоит. Также без мяча стоит Винисиус, который отметился очередной симуляцией в игре с «Миланом». Пытался придумать голкиперу Меньяну красную карточку в эпизоде, когда мяч был в руках вратаря. «Реал» в плохом состоянии. Перес задумался о смене тренера в конце сезона, к чему могут подтолкнуть поражения в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Также должны уйти некоторые игроки, ведь следующий наставник соберет команду под себя.

Карло Анчелотти

Первый кандидат на прощание. Шансы высокие. Достаточно неудач в гостях против «Ливерпуля» и «Аталанты», чтобы Перес нашел временного тренера. У «Реала» сложные соперники в Лиге чемпионов. «Барселона» тоже набрала ход и поверила в себя. Анчелотти близок к ещё одной отставке из «Реала». Особенно если после домашнего поражения от нестабильного «Милана» говорит, что всегда не бегают, ничего страшного. Нельзя вечно отыгрываться, когда поднимается бровь.

Родриго Силва

Чтобы капризный Беллингем не собрал вещи и не отбыл в «Манчестер Сити», Джуду отдали правый фланг атаки. Родриго оказался лишним. Такой расклад читали до начала сезона. Многие серьезные клубы оценивали идею трансфера Родриго. Неуважение, проявленное в «Реале» к человеку, который был балансиром в атаке и забил немало важных мячей, обязательно скажется на его отношении к проекту. Бразилец много раз демонстрировал верность «Реалу», но терпению есть предел.

Орельен Тчуамени

Фанаты «Реала» вчера освистали гимн Лиги чемпионов. Совсем не королевское поведение. А потом свистели, когда с мячом оказывался Тчуамени. Француз точно не заслужил уважение по примеру Каземиро. А поскольку центральный хавбек не умеет играть в пас в стиле Крооса, то у «Реала» пропал игровой баланс. Зато у Переса есть план. Флорентино предлагает Тчуамени английским клубам, чтобы заработать денег. Параллельно в «Реале» ищут правильного опорника с пасом, вроде испанца Родри.

Эндрик Фелипе

Не смотрите, что ему всего 18 лет. Бразилец всегда отличался характером. Поскольку тренер сборной Бразилии игнорирует центрального форварда, хотя это проблемная позиция для «селесао», то Эндрик поделился с окружениями мыслями об аренде. Юный форвард не хочет сидеть на лавке. А его никто не поставит в центр атаки в основу «Реала», если нужно уместить в тройку Беллингема, Мбаппе и Винисиуса. Зря Эндрик согласился на переход в команду, где его не будут наигрывать в старте.

Арда Гюлер

Причина вероятного расставания как у Эндрика. Нет места в основе. Гюлер тоже невероятно талантливый и юный, турку всего 19 лет. И Анчелотти ему не шибко доверяет. Проблема Арды в том, что под него надо подстроить команду. Нужно ставить «десяткой», а такой позиции у «Реала» может не быть, если схема «4-3-3». Переход на «ромб» возможен. Но тогда под форвардами Винисиусом и Мбаппе сыграет Беллингем. Снова Арда остается на скамейке «Реала» и думает о поисках нового клуба.

Эдер Милитао

У бразильца много очевидных ошибок. Рюдигер открыто рассуждает о лучших центральных защитниках мира, чтобы добавить – с радостью поиграл бы в центре защиты «Реала» с Салиба. Кроме этого француза, летом торговались за Йоро, которого отправили в «Манчестер Юнайтед». Англичане заплатили больше, чем предлагали испанцы. Но поиски центрального защитника продолжаются. Милитао может уйти из «Реала», ведь ему важно иметь стабильную игровую практику ради ЧМ -2026.

Давид Алаба

Травмы замучили Алабу. Давид давно в лазарете и не может полноценно играть. При этом у него вторая зарплата в команде после Мбаппе – 22.5 млн евро в год. За такие деньги центральный защитник должен быть лидером обороны по примеру Ван Дейка в «Ливерпуле». Но даже когда Алаба играл, вратари «Реала» часто пахали. Если Алаба спишут, то Давид в ближайшее время покинет мадридский «Реал», ведь его зарплата мешает подписать Салиба с высоким окладом и длительным контрактом.

Ферлан Менди

Менди оказался между молотом и наковальней. Перес хотел от него избавиться летом. Анчелотти настаивал, что француз подходит для основы. В итоге тренер ошибся, ведь Менди допускает непозволительные для игрока «Реала» ляпы на левом фланге обороны. В атаке тоже не Роберто Карлос. Менди может покинуть «Реал», ведь если Перес запланировал с кем-то расстаться, то осуществит цель. Вот только появилась загвоздка. Альфонсо Дэвис – сменщик Менди, подумывает перейти в другой клуб.

Лукас Васкес

Один из ветеранов команды не справляется, когда напротив него опасные соперники. Не поймал Леау из «Милана». Не справился с Рафиньей в Эль-Класико. Перес всё видит, как и Анчелотти. Бывший форвард Васкес играет, поскольку травмировался Карвахаль. К Лукасу хорошо относятся в клубе, но он никогда не был невероятным правым защитником. Старательный, иногда может забить гол, но позиционная оборона – слабое место Васкеса. Александер-Арнольд не сильнее в защите, но ярче в атаке.

Когда в заявке серьезной команды большое количество людей, которые недовольны, то это ведет к конфликтам и поражениям. Когда люди считают себя недооцененными – Эндрик, Гюлер и Родриго, то возможны расставания. Даже ветераны Куртуа и Карвахаль легко могут оказаться за бортом заявки «Реала» следующим летом, если привезут нового голкипера и правого латераля. Так что результаты «Реала» связаны не только с появлением Мбаппе. Хотя никто не спорит, что пока Килиан мешает, а не помогает.