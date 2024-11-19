Реванш Бразилии. Сыграют с командой, которая нанесла исторические поражения

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19 ноября 2024, 13:33

Выбила из Кубка Америки и начала для «пентакампеонов» чёрную полосу отбора.

Чёрная полоса, нехватка тренера

У «пентакампеонов» затяжной кризис. Уже на Чемпионате мира 2022 они разбились о не такую яркую, но дисциплинированную Хорватию. Стагнация перенеслась уже на отборочный турнир – после двух побед на старте потеряли очки с Венесуэлой. Потом пошли битвы с прямыми конкурентами – бразильцы уступили и Аргентине, и Уругваю, и Колумбии. В матчах квалификации 2024 года поражение только одно – но от нестабильного Парагвая. Плюс венесуэльцы снова отобрали очки (1:1).

Национальной команде не повезло с поисками нового главного тренера. Эпоха Тите подошла к концу – специалист возглавлял «пентакампеонов» с 2016 года, а после мундиаля в Катаре покинул свой пост. Изначально у Федерации футбола страны был отличный план – сменить Тите на Карло Анчелотти. В сборной Бразилии немало ярких капризных звёзд, а «папа Карло» как раз с такими и умеет работать. У него огромный опыт в «Реале» – и с непростым характером «сливочных» итальянец отлично справлялся. В минувшем сезоне команда вообще показала образец сплочённости. Плюс лидером «пентакампеонов» считается Винисиус – как раз футболист «Реала». Родриго тоже был важным элементом.

И вроде пазл складывался – Карло отправляется исследовать футбол сборных, «Реал» завершает омоложение назначением перспективного тренера Хаби Алонсо. Только Анчелотти показал топ-результат и решил остаться, да и Хаби предпочёл поработать с «Байером» ещё немного. А Бразилии это вышло боком (стоило бы рассмотреть Гвардиолу – но до этого пока не дошло).

Не хватает прорывных качеств Винисиуса

Дело не только в этом. В последних играх особенно чувствуется нехватка исполнителя, который бы повёл «пентакампеонов» за собой. Винисиус – прорывной лидер «Реала» и второй-третий претендент на «Золотой мяч». Он давно вышел на уровень, достойный вожака сборной – делает разницу для «сливочных» в решающих матчах, его не берёт давление статуса игр.

Только вот те качества, которые Вини показывает в клубе, напрочь отсутствуют в национальной команде. Бразильцы за последние два года вылетели из Кубка Америки на стадии четвертьфинала, уступили Парагваю, Аргентине, Уругваю, Колумбии, дважды играли вничью с Венесуэлой. За семь этих матчей вингер мадридцев отметился разве что одним ассистом. Два гола в восьми матчах за сборную в 2024 году. Куда больше влияние на сборную у Рафиньи, который засверкал под руководством Флика.

Были откровением – теперь забуксовали

Первая половина отбора на ЧМ -2026 сложилась феерически. Хоть и были проблемы в первых турах, после этого «небесно-голубые» набрали ход – «прихлопнули» сначала Бразилию, а потом и Аргентину. На уверенном ходу уругвайцы зашли в Кубок Америки и там завоевали бронзу. Весь 2023 год и первая половина 2024-го сложилась отлично.

А вот после этого начались проблемы. Команде тотально не везёт с реализацией. Первые два матча отбора в 2024 году завершились безголевой ничьей – а потом «всухую» «небесно-голубых» переиграли перуанцы (предпоследняя команда квалификации). К этому моменту у национальной команды одна победа в пяти матчах. И только три гола, все – в той победной игре.

Нуньес – затупившийся наконечник

У Уругвая тоже есть олицетворение их проблем. Если беззубость Бразилии находит отражение в Винисиусе, то отражение слабости Уругвая в атаке – Дарвин Нуньес. За форвардом давно закрепилась дурная слава. Он хорош в подыгрыше – и лишним звеном в «Ливерпуле» Клоппа точно не был. Но это точно не первый номер – потому что у основного форварда должна быть реализация.

В текущем сезоне «Ливерпуль» возглавил Слот. Для Арне Дарвин изначально не тянул даже на первый-второй выбор со скамейки. Постепенно решили подпускать к кубковым и еврокубковым играм, периодически форвард мелькал в старте и в играх АПЛ . Даже важные мячи забивал – в ворота «Лейпцига» и «Виллы». Только вот за восемь игр в Премьер-Лиге Нуньес отметился всего двумя мячами. Для Уругвая это проблема потому, что альтернативы Дарвину просто нет.

Накопились причины для реванша

Бразильцы получили немало пощёчин за последние два года – и чаще остальных в этом была замешана сборная Уругвая. Провал на Кубке Америки был связан как раз «небесно-голубыми». На двух турнирах кряду «пентакампеоны» брали медали (золото и серебро) – а в этот раз их остановили уже в четвертьфинале.

До этого с уругвайцев началась болезненная серия поражений от прямых конкурентов, из-за которой бразильцы теперь отстают от топ-3. Вдобавок эти матчи прервали сразу несколько удачных серий в истории личных противостояний. До этого бразильцы в четырёх встречах к ряду одерживали победу. Не проигрывали «небесно-голубым» с лета 2001-го года. А если говорить сразу о двух поражениях подряд – такого не было вообще с 1981-83 гг.

Прогноз Soccer.ru: сейчас это столкновение проблемных команд с крепкими составами. Винисиус не может спасти неудачно складывающийся для своей команды поединок – не может этого и Нуньес. Бразильцы снова запинаются на подходе к топ-3 – и «небесно-голубые» буксовали всю осень (из-за этого не смогли догнать Аргентину). Для обеих сторон это принципиальнейший поединок не только из-за недавних противостояний, но и из-за турнирной ситуации. Уругваю нужна победа для погони за чемпионами мира. Если же победит Бразилия, заберётся в топ-3, обойдя уругвайцев. От проблемной реализации не избавились – так что разрыв будет минимальный. Победа достанется «пентакампеонам». Уж в третий раз к ряду они Уругваю не проиграют. Тем более дома.