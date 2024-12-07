Главные конкуренты «Зенита» буксуют. Их матч определит, кто продолжит борьбу за титул весной

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07 декабря 2024, 19:42

Нельзя пропускать нового конкурента.

Спад «Локомотива» очевиднее

Просто потому, что начался он раньше – и уже всем очевиден. Плюс носит куда более резкий характер. Ключевой оказалась октябрьская пауза на матчи сборных – в первой игре после неё «железнодорожники» неожиданно проиграли «Химкам». Затем последовал тяжелейший выезд в Ростов-на-Дону (победа по пенальти – 2:2, 8-7) – тогда сгладить углы удалось ничьей с «Зенитом» (1:1).

При этом уже тогда «красно-зелёные» отстали от питерцев и южан – а теперь покинули даже топ-3. Во втором круге «железнодорожников» деклассировал «Спартак» – это был вечер имени Угальде (оформил покер). Плюс сразу после «Локо» уступил «Динамо» в Кубке и «Химкам» в чемпионате. Второй раз. Дома. «Локомотив» прямо сейчас получил куда больше урона, чем конкуренты.

Куда-то потерялись хлёсткие быстрые атаки, проявилась нестабильность и неопытность Алексея Батракова – юного полузащитника, которого сделали заменой ушедшему Максиму Глушенкову. «Железнодорожники» сталкиваются с побочной стороной молодого состава – непостоянством.

«Быки» держатся лучше – но глупых осечек достаточно

Положение в таблице уже прекрасно описывает ситуацию. «Краснодар» уверенно проходил дистанцию, почти не теряя очков – и за счёт этого удерживал лидерство в гонке с «Зенитом». Ошибка «Локо» с «Химками» и их с «сине-бело-голубыми» ничья в первом круге только упрочили положение.

А потом сами «быки» посыпались. «Краснодар» за последние полгода показал, что стал опытнее, хладнокровнее и прагматичнее. Команда уже не отпускала матчи, в которых добивалась преимущества, их футбол перестал походить на ярмарку. И сам Мусаев сделал шаг вперёд как тренер. На дистанции недавних четырёх матчей «горожане» растеряли весь этот прогресс.

Случились ничьи с «Рубином» и «Химками», затем резервным составом упустили преимущество в три мяча в кубковом матче против «Тюмени» (едва не вылетели). Конечно, это не отражает состояния костяка – лидеры пропускали ту игру. Но на общей нервозности неизбежно сказывается. Масла в огонь подлило недавнее поражение – первое в текущем чемпионате.

Открыли дорогу неожиданному конкуренту

Первую половину чемпионата в гонке за титул участвовали только три команды: «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Деление было чётким. В этой тройке – привычный гегемон, наиболее опытный из конкурентов и новая «тёмная лошадка», сменившая «Динамо». Сами «бело-голубые» – в группе нестабильных грандов с ЦСКА и «Спартаком». У них есть качества для борьбы за медали – но в зачатке, плюс мешает непостоянство, несбалансированность состава и пр.

Но «красно-белые» успешно ворвались в группу лидеров – и этому способствовали сами конкуренты. «Красно-белые» шли ниже потому, что ранее растеряли очки необязательными ошибками. Дали намёк на исправление в дерби с ЦСКА – при этом в оставшихся играх надо было обыграть «Акрон», «Локо», «Краснодар» и «Пари НН». И команды из топ-3 получили от «Спартака» восемь голов.

Теперь ситуация такова, что победитель этого матча продолжает погоню за «Зенитом», а проигравший либо отстаёт от тройки, отпуская вперёд «Спартак» (плохой сценарий «Локомотива»), либо теряет отрыв от конкурента, впуская его в гонку (плохой сценарий «Краснодара»).

Матч, в котором должны блеснуть лидеры

Сергей Пиняев давно перестал быть стопроцентным лидером «Локомотива» и даже терял место в стартовом составе. Батраков тащил «Локомотив» в играх с «Ростовом», «Зенитом», «Динамо» и «Факелом» – но потерялся в матчах против «Динамо» и «Химок». Да и другим не хватает стабильности, чтобы в сложный момент помочь команде.

У «Краснодара», к слову, похожая ситуация – Кордоба за последние шесть туров отметился только двумя забитыми мячами (возможно, так повлиял новый контракт), Сперцян снова ушёл в тень, да и Батчи с Са – не из тех, кто поведёт за собой. Их результативных действий не хватает – и «быки» постепенно отпускают «Зенит», лидеры которого, наоборот, нашли какую-то химию.

В матче стагнирующих грандов важнее всего будет то, чьи лидеры смогут выдать перформанс.

Статистика – против «Локо»

В последние годы преимущество в этом противостоянии – как раз на стороне «быков». Для «Локо» этот период складывался скверно – неудачный выбор немецкого вектора, огромные траты на низкоэффективные трансферы, перестройка. За последние девять игр «железнодорожники» одержали лишь три победы. На дистанции недавних пяти игр победа вообще всего одна.

На выезде «красно-зелёным» везёт ещё реже – в восьми официальных матчах к ряду не получается обыграть «быков» на их территории. Последняя победа датируется июлем 2016 года. С тех пор южане шесть раз обыграли «Локо» дома, причём пять из них – «всухую».

Прогноз Soccer.ru: у «Локомотива» спад более глобальный – и на него наслаивается неопытность в чемпионской гонке, плохая форма лидеров, регресс в игровой составляющей. «Краснодар», по крайней мере, лучше держит удар и помнит прошлогоднюю битву с «Зенитом» и «Динамо». К тому же на фоне недавнего поражения от «Спартака» есть огромная мотивация завершить год победой – тем более такой громкой. «Локомотив» тоже хочет взять реванш – они уже проиграли «горожанам» дома, плюс от тех же «красно-белых» недавно получили разгром. Но всё равно поставим на победу хозяев.