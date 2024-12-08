Вечером финал года в РПЛ. В Краснодаре определят зимнего чемпиона

1733653358

08 декабря 2024, 13:22

У «горожан» появился шанс на зимнее чемпионство.

Российский футбол уходит в спячку, а хронологически последний матч года самый важный для турнирной таблицы. В случае домашней победы «Краснодара» над «Локомотивом», ещё одним лидером, Мусаев уйдет на перерыв первым. Могут благодарить Дзюбу за победный гол в ворота «Зенита». Семак проиграл два домашних матча подряд, изменив статус игры в Краснодаре. Теперь всё в руках «горожан». Или у их соперников, ведь у Галактионова своя задача. Хотя «Локомотив» ужасно обороняется, они опасно контратакуют. В случае победы над «Краснодаром» получится квартет лидеров. Между москвичами и «Зенитом» будет всего два пункта. И если выделять символов команд Мусаева и Галактионова, то логично поговорить о плеймейкерах. Батраков и Сперцян разгоняют многочисленные атаки. Выясним, на каких местах в иерархии диспетчеров Алексей и Эдуард. В этом сезоне РПЛ мастерам пасов есть чем похвастаться.

10-е место. Батчи («Краснодар») – 30 пасов под удар

Лидер по суммарному качеству созданных моментов во всей РПЛ . Батчи выжал много хороших моментов, не будучи самым продуктивным плеймейкером «Краснодара». Но это резкий вингер, у которого три голевые передачи. Можно было больше, но тут вопросы к напарникам и конкретно к форварду Кордобе. Сегодня колумбиец не имеет права подводить напарников. Батчи и Са – вингеры «горожан», хотят увидеть ошибки центральных защитников «Локомотива» Монтеса и Ньямси.

9-е место. Лончар («Акрон») – 32 паса под удар

Не знаем, что с ним случилось, но «Акрон» подписал за 75 тысяч евро одного из лучших новичков года в РПЛ . Черногорский хавбек из-за статуса команды не получает столько времени для принятия решений, как коллеги по списку. Но Стефана не нужно дважды просить создать гол. Вчера Лончар забил «Зениту», на его счету 5 мячей и 5 ассистов в РПЛ . Даже если «Акрон» не спасется от вылета, такого хавбека обязательно оставят в РПЛ . А пока Лончар наслаждается крутой игрой.

8-е место. Дуглас («Зенит») – 32 паса под удар

Персонально Дуглас по-прежнему невероятно опасен. Один из лучших мастеров навесов в лиге за всю историю, многократный чемпион. Вот только не сказать, что в этом сезоне количество перешло в качество. Хотя Сантос умеет прострелить и навесить мяч со своего левого фланга, Кассьерра и Соболев проводят неоднозначный сезон. Некому замыкать передачи Дугласа. У него 3 ассиста в РПЛ , что неплохо для защитника, но плохо для лучшего левого латераля в дивизионе за много лет.

7-е место. Садулаев («Ахмат») – 36 пасов под удар

Статистика передач под удары выделяет ключевых игроков. Лечи приглашали в сборную, хорош на краю атаки «Ахмата». Травма Бериши ослабила одного из аутсайдеров, но остался в составе человек, к которому нет вопросов. Садулаев техничный и взрывной игрок. У него 3 гола и 2 ассиста. Могло быть больше, но напарники подводят. У «Ахмата» больше нет в центре атаки сильного форварда Конате. А борьба за выживание означает, что «Ахмат» не готов помочь Садулаеву собирать ассисты.

6-е место. Вера («Химки») – 37 пасов под удар

Хотел перебраться в один из московских клубов, но трансфер сорвался. Решил перейти из «Оренбурга» в «Химки». На новом месте аргентинский мастер передач – ключевой игрок. Вера переживает с «Химками» горе и радость, огорчал фаворитов. Лукас в хорошей форме, а уровень мастерства не вызывает сомнения. Для понимания: Вера по качеству созданных моментов выше парочки лидеров рейтинга. У Лукаса 4 гола и 3 ассиста, настоящий диспетчер и навигатор «Химок».

5-е место. Обляков ( ЦСКА ) – 38 пасов под удар

Посмотрим на ЦСКА в матче против «Факела». После противоречивых поединков нужно просыпаться лидерам «армейцев». Обляков в первой десятке по качеству моментов и в первой пятерке по их количеству. Но Иван имеет право жаловаться на напарников. Нет у ЦСКА невероятного снайпера, который читал бы мысли Файзуллаева и Облякова. Мусаев в отдельных матчах радует, но стабильности ему не хватает, как и венесуэльцу Гуарирапе. Облякову надо и создавать, и забивать самому.

4-е место. Бителло («Динамо») – 43 паса под удар

«Динамо» не хватало бразильца. Молодой плеймейкер отдал голевую передачу на голкипера Лещука в добавленное время против «Ахмата», спаслись от поражения. Но когда Бителло окончательно оправится от травмы, атака «Динамо» изменится. Бразилец, хотя пропустил серию матчей, в первой пятерке по качеству созданных моментов. Атакующие хавбеки Артур, Карраскаль и Нгамалё должны за ним повторять, чтобы форвард Тюкавин вернулся с голами в новом году.

3-е место. Сперцян («Краснодар») – 45 пасов под удар

У Эдуарда есть секрет. Суммарное качество созданных им моментов небольшое. Упрек не армянскому футболисту, а скорее тренеру, который отвечает за стандарты у «горожан». Они их разыгрывают не настолько круто, как лондонский «Арсенал». Сперцян с радостью бы поиграл за команду такого уровня. А для начала надо показать себя в «Краснодаре» в решающий момент. Сегодня от Эдуарда, у которого 6 голов и 3 ассиста в РПЛ , зависит результат битвы с «Локомотивом».

2-е место. Барко («Спартак») – 54 паса под удар

Лучший новичок лета, деньги заиграли в футбол. Дорогой трансфер «Спартака» себя полностью оправдал на поле. Связка Барко с Угальде вернула «красно-белым» победы, раскрывается потенциал команды. Барко играет глубже по схеме, чем многие в списке, но успевает отдавать умные последние передачи. На его счету много предпоследних пасов, плеймейкер связывает линии. Эсекьель забил 8 мячей и сделал 6 результативных передач, у Барко шикарная форма. Станкович точно недоволен, что будет пауза, «Спартак» разыгрался.

1-е место. Батраков («Локомотив») – 57 пасов под удар

Феноменальный результат для 19-летнего парня. В прошлом сезоне раздавал голевые передачи Глушенков. Ассистов у его наследника в «Локомотиве» Батракова меньше. Зато у российского хавбека 10 голов. Впрочем, шесть ассистов – отличный результат для молодого парня, который не ожидал увидеть себя в стабильной основе. Батраков опасен для защиты и хавбеков «Краснодара». Алексей провел несколько неважных поединков, но после неудач «Локомотив» обычно берёт реванш. Посмотрим, как получится сегодня.