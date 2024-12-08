Обыграли в последнее время только «Манчестер Сити». У богатого клуба кризис и сложнейший соперник

1733642449

08 декабря 2024, 10:20

«Тоттенхэм» встретит одного из лидеров АПЛ .

Фанаты «шпор» освистали Постекоглу

Австралийский грек Ангелос переживает падение с небес обожания в «Тоттенхэме». «Шпоры» проиграли «Борнмуту» после ничьих против «Фулхэма» в АПЛ и «Ромы» в Лиге Европы. У Постекоглу был конфликт с фанатами. Ему не понравилось, что кричали с трибун. Также в разных матчах «Тоттенхэма» слышали свист в адрес главного тренера. Как говорит его нынешний соперник Мареска – это часть работы. Настроение толпы зависит от результатов.

И у «Тоттенхэма» плохая статистика. Всего одна победа в последних шести матчах. Разгром «Манчестер Сити» 4:0 сыграл злую шутку. Постекоглу проигрывал аутсайдеру «Ипсвичу», а также уступал в гостях «Галатасараю». Хотя у тренера «шпор» турецкая фамилия, он родился в Афинах, прежде чем вместе с родителями перебраться в Мельбурн. Для грека по крови и первому языку принципиально важно победить в Стамбуле. И «Тоттенхэм» подвел Анге.

В клубе подыскивают тренера на замену, а Постекоглу заговорил о точечном усилении зимой. Особенно в атаке. «Тоттенхэм» мог забить по одному голу в пяти неудачных встречах, чтобы получить вместо трех поражений три мировые, а вместо двух ничьих две победы. Будь у них на четыре очка больше в АПЛ , то сегодня смогли бы за счет победы в дерби над «Челси» подтянуться к группе лидеров и вернуться в борьбу за заветную путевку в Лигу чемпионов.

Через Лигу Европы выиграть место в престижном турнире будет непросто. Пока у «Тоттенхэма» три победы, мировая и поражение в еврокубках. Постекоглу подчеркивал, что разгром «горожан» был аномалией. Совпали желания «шпор» и кризис команды Гвардиолы. Но фанатов разочаровывают глупости в игре команды. «Борнмут» дома нанес 21 удар по воротам «шпор», восемь раз попали в створ. В ответ лондонцы создали лишь четыре метких удара.

Сказываются травмы звезд в обороне

У кризисного отрезка «Тоттенхэма» есть имена. Голкипер Викарио вылетел из-за травмы лодыжки, против «Челси» в воротах ждут 36-летнего Форстера. Кроме итальянца, потеряли также важного и перспективного защитника ван де Вена. Голландец повредил подколенное сухожилие, не играет с конца октября. Чемпион мира Кристиан Ромеро залечивает палец на ноге. Его выход против «Челси» нельзя исключать. Но в каком состоянии дерзкий игрок?

Вряд ли можно сказать, что все потери критичные для «шпор». Но нельзя выпустить на замену свежего бразильца Ришарлисона. Нет возможности поставить в центре поля уругвайца Бентанкура. Постекоглу не получил возможность для ротации и укрепления позиций в критические моменты матчей. Поединок против «Манчестер Сити» приятно вспомнить. Но против римских «волков» в Лиге Европы допустили критически много грубых и прямых ошибок у собственных ворот.

А сегодня встретят «Челси», где в атаке хитрые Мадуеке, Палмер и Нету. Хотя эти парни не всегда показывают невероятный по качеству футбол, разница в таблице между соседями составляет восемь пунктов. «Манчестер Сити» вчера снова потерял очки, допустив ничью против «Ноттингем Форест». У «Арсенала», «Ливерпуля» и «Челси» сегодня двойная мотивация, можно увеличить отрыв от действующего чемпиона. И на пути у Марески «шпоры».

Проблема команды Постекоглу простая – не контролируют свою силу. Шведский атакующий хавбек Кулусевски, как и английский плеймейкер Мэддисон, могут выдать сказочный поединок. Тогда даже «Челси» будет непросто, хотя «синие» выбрались на высокое второе место в АПЛ . Но иногда молодой Джонсон – правый вингер команды, и центральный форвард Соланке подводят фанатов, ветерана Сона и Постекоглу. Существует несколько версий «Тоттенхэма».

Дерби с «Челси» как финальный поединок

Руководители «Тоттенхэма» не отличаются терпеливостью в последнее время. Многие наставники с ними ссорились и покидали команду раньше, чем планировали. Конте и Моуриньо, два бывший тренер «Челси», не задержались в «Тоттенхэме» так долго, как Почеттино. А это ещё один наставник «синих» в прошлом. Мареска хочет задержаться в «Челси», и для этого ему надо научиться собирать победные серии. Сейчас у итальянца четыре успеха подряд.

Одну викторию одержали в Лиге конференций, которую важно выиграть. Но также громили «Саутгемптон» и «Астон Виллу». «Челси» в полном порядке, и это сложный соперник для «Тоттенхэма». Но Постекоглу с подопечными понимают важность моменты. Футболисты «шпор» вряд ли в плохих отношениях с тренером. Анге – один из самых адекватных мужиков в большом спорте. Вот только сейчас от него нужны не личные качества, а навыки тренера.

Постекоглу опытный наставник, в прошлом проходил через разные кризисы. Но сегодня важно не утонуть в серии глупых поединков. Если представить, что «Тоттенхэм» вымучит победу над «Челси» в дерби, то существенно улучшит положение в таблице. В первую четверку попасть невероятно сложно, но важно стремиться в первую пятерку. У «шпор» расходы давно не детские, им нельзя быть ниже «Ноттингем Форрест» и «Борнмута» в таблице АПЛ .

«Челси» на ходу и не сделает поблажек соседям. Самый простой прогноз на поединок – победа Марески в гостях. Но ни хорошая статистика в этих дерби – у «синих» всего два поражения от «Тоттенхэма» в 15 последних дерби во всех турнирах, ни противоречивое состояние «шпор» не мешают допускать иное развитие событий. Нет гарантий, что хозяева пока себя покажут. Но им есть чем похвастаться, ведь у Марески тоже пока весьма нестабильный коллектив.

«Тоттенхэм» бьет по чужим воротам чаще, чем «Челси». А вот реализация немножко хуже. «Шпоры» вторые в чемпионате Англии по владению мячом. И это интересный момент, ведь Мареска тоже любит, когда у его команды игра первым номером. «Шпоры» читают чужую игру, у них много перехватов мяча. В борьбе тоже как регбисты. По футбольным параметрам разница не такая огромная как в таблице. Дерби – решающий поединок для «шпор».