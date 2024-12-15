Отстраненный судья, болтливые звёзды и средние тренеры. Символы уходящего года в РПЛ

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сегодня, 10:03

Антигерои встречались не только на поле.

Сергей Семак

Допустил чемпионскую борьбу. Его грех перед «Зенитом», хотя фаворит на две головы выше остальных участников РПЛ . Тренер не использует невероятный перевес по ресурсам. Уходящий год точно самый сложный в тренерской карьере Сергея Богдановича. И «Зенит», и сам наставник допускали поражения, даже в родных стенах. Многие осечки были заслуженными. А ещё чаще «отскакивали», как против «Динамо» и «Спартака», когда могли сыграть вничью и уступить соответственно. Причем Семак не заслужил традиционное для его карьеры везение, и пока не заработал седьмой подряд титул. Всё может измениться, если «Зенит» вернется к стандартам качества. Но это итоги первой части сезона. Вернее, почти двух третьих пути.

Владислав Безбородов

Если чего-то не знаете о сфере, с которой не контактировали с рождения – спросите. Например, Безбородову стоило спросить у молодых людей, как пользоваться социальными сетями. Судья нахваливал себя в комментариях и ругал коллег, хотя писал всё это из аккаунта под своим именем. В РФС нашли другие причины, чтобы отстранить рефери, но с него ответственность не снимаем. Человек, который должен быть мудрым арбитром для команд РПЛ , не имеет права быть настолько наивным. Хотя допускаем, что хитрый серб Мажич просто испугался, что Безбородов завершит карьеру судьи и займет его место главы арбитров. Не исключаем, что Мажич испугался за зарплату в 400 тысяч евро в год, а Безбородов дал повод себя наказать.

Милорад Мажич

Глава департамента судейства РФС отметился не только тихой войной с Безбородовым, своим одногодком. Бывший судья финала Лиги чемпионов с радостью взял деньги в Москве, но при этом не поднял уровень судейства в РПЛ . Конечно, виноваты сами арбитры, не только Мажич. Но огорчает его политика выгораживания, закрывания глаз и признания ошибок, что потом не влияет на таблицу. О зарплате специалиста сказано выше, но дело не только в высокой оплате туда сербского специалиста. Мажич заинтересован в создании видимости бурной работы, но при этом отзывы представителей клубов, тренеров и футболистов показывают, что Милорад не является искусным учителем и мастером объяснять. Судейство в РПЛ не прогрессирует.

Александр Алаев

В августе 2022-го года единогласно избран главой РПЛ . Возглавил лигу в критический период, всё это учитывается. Но Алаев недавно встретился со скандалом, реакция на который вряд ли говорит о счастливом будущем РПЛ . Губернатор Самарской области заявил, что у «Крыльев Советов» требуют 36 миллионов рублей за судейские поблажки, читай, договорные поединки. И это якобы долг, что подразумевает оказание услуг в прошлом. Черный рынок «игры в поддавки» был оценен в 500 миллионов рублей, и это грандиозный скандал. Что делает Алаев? Ничего не делает. Товарищ Орлов, бывший комментатор, заявил, что в российском футболе нет договорняков. Угу, именно поэтому Алаев плачется, что спонсоры отреагировали на информацию о 500 миллионах причин сомневаться в грамотности организации высшей лиги. Вызовы большие, но даже реакция РПЛ на «паспорт болельщика», многое о них говорит. Не работают на людей.

Игорь Осинькин

Не можем назвать всех в списке положительными персонажами в российском футболе. А вот Осинькин – неплохой человек, это многие подтверждают. Но Игорь Витальевич стал символом придаточной роли главного тренера. В «Чертаново» были «мертвые души», за что осудили их руководителя. Осинькин был рядом и молчал. В «Крыльях Советов» заявлено о масштабном мошенничестве с участием арбитров РФС , тренер снова делает вид, что засмотрелся на небо. Там он может увидеть облака в форме числа 10, именно такое место в самарцев в таблице. Ужасный старт, плохие поединки, нераскрытый потенциал. Клуб, где всё странно – трансферы, попытки свержения тренера и директора, теперь вот скандал с арбитрами. «Крылья Советов» могли вместе с «Рубином» и «Ростовом» быть в уникальной нише беспечных середняков, но поскольку Осинькин привык молчать и выполнять, переживают не лучшие времена.

Валерий Карпин

Не скрывает отсутствие интереса к футболу, но при этом получает зарплату в сборной и клубе РПЛ . Когда «Ростов» рисковал застрять в борьбе за выживание, то сразу пошли победы. Привычное дело для Валерия Георгиевича. Он видит, что всё скатывается, заставляет ростовчан побегать. А до этого Карпин говорил, что его команда будет драться за спасение прописки в РПЛ , в сотый раз допуская свой уход из клуба и отъезд из страны. Валерий Георгиевич как тренер «Ростова» разочаровал, а не порадовал, поскольку работает по схеме «и так сойдет». При этом в сборной у него настолько слабые соперники, что там вопросов нет, одни погромы. Карпин, который не стремился выиграть «золото» для «Спартака», не возглавил «Краснодар», «Динамо», ЦСКА или «Локомотив», чтобы обыграть «Зенит» в РПЛ – один из символов состояния российского футбола и конкретного спортивного года. Может, если хочет, но развиваться не планирует.

Георгий Черданцев

Карпин сказал, что многих российских комментаторов невозможно слушать. Символом этих самых говорунов во время футбольных трансляций является Черданцев. Человек, который приспосабливается даже там, где это не нужно делать, обожает хамить. Комментатор федерального уровня повлиял на состояние этой профессии. Сделал её намного слабее, поскольку талантливых людей вокруг себя Черданцев не держит и не любит. Следовательно, падает уровень анализа футбола от комментаторов и экспертов. Бывают поединки, когда Черданцева и его коллег невозможно слушать. Вечная привычка найти соринку в чужом глазу – комментатор критиковал английских коллег и экспертов за «скучность», мешает заметить бревно в собственном. Комментаторская профессия деградировала. Новые люди вряд ли появятся, а лучшие ушли на альтернативные площадки. Мэтры огрызаются и скандалят, футбол у них фоном.

Артём Дзюба

Ещё один говорун. Дзюба «воспитал» плохим примером молодых российских футболистов. Дети смотрели на хамство Широкова, Аршавина и Артёма, когда росли. В результате новые звезды, вроде Глушенкова, начинают свою карьеру в сборной с конфликта с главным тренером Карпиным, а не с полной отдачи в играх за национальную сборную, пускай и выставочных. Дзюба привнес в российский футбол шоу, но не понимает, как поднять его качество. Артём как современные сериалы по сравнению с классическими. Он как Ибрагимович, если бы Златан не понимал, как работать в образе и когда из него выйти. Дзюба нахамил людям из «Локомотива». Артём провоцировал соперников в медиафутболе. Не вернулся в сборную, хотя хочет обойти Кержакова по голам. Меньше бы мотал языком и больше работал, то достиг иных высот. А так Дзюба – символ скандальности на пустом месте.