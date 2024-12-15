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Гранды не готовы к английской футбольной короне. Лидер АПЛ «Ливерпуль» дважды огорчил фанатов

сегодня, 12:58
Арне Слот

Все фавориты лиги часто теряют очки.

Головная боль для тренеров и футболистов, но зрелище для зрителей. Заметно, что завершился ещё один цикл в большом футболе. Все команды следуют по кривой, без падений не обойтись. Сейчас в футболе пересменка. Многие гранды играют слабо. «Ливерпуль» собрался, но даже у команды Слота много проблем. Следовательно, у лидера теперь 4 осечки в 15 турах, а у «Челси» шесть матчей без побед. «Арсенал» сыграл 16 поединков, но в половине случаев Артета уехал домой без виктории. Наконец, у действующего чемпиона «Манчестер Сити» 7 осечек в 15 матчах, а сегодня дерби с «Манчестер Юнайтед». Новую команду тренера Аморима в список соискателей «золота» не включаем, как и «Тоттенхэм». Хотя по ресурсам неудачливые клубы не уступают «Ливерпулю», а по тратам на трансферы за последние десять лет даже превосходят. Но минусов у четырёх основных претендентов больше, чем плюсов.

Минусы «Ливерпуля»

- Нет чемпионского форварда. Жота был в лазарете, вчера спас от поражения с «Фулхэмом», но португалец, как и его коллеги – Гакпо и Нуньес, не отвечает стандартам качества для центрального нападающего однозначного фаворита сезона. Легко разбазарить очки против середняков, когда некому сделать хет-трик. Салах не может всегда спасать.

- Проблемы на флангах защиты. Александер-Арнольд, скорее всего, уходит в «Реал». При игре без мяча Трент показывает, что в голове у него дочь актёра Джуда Лоу, его девушка Айрис, тусовки с Беллингемом и Мбаппе в Мадриде. А защищаются пусть Конате и Ван Дейк. Слева тоже проблема. Вчера Робертсон получил красную карточку, в меньшинстве не победили.

- Отсутствие опыта у Слота. Флик в «Барселоне» тоже ярко начал, а теперь жует неприятности в Ла Лиге. Арне показал себя достойным мужчиной, но у него будут сдавать нервы на сложнейших отрезках сезона. И тогда увидите другую, тёмную сторону голландца. В отличие от битых Артеты и Гвардиолы, у Слота нет опыта реваншей после неудач в Англии.

- Не великий состав. Разумеется, Гравенберх – герой сезона, выступает прекрасно. Но этот хавбек в «Баварии» был бледной тенью сильного футболиста. Собослаи не Азар, Диас не Неймар в молодости. О центральных форвардах сказали в первом пункте. У «Ливерпуля» нет такого резерва, как у «Манчестер Сити». На фоне усталости весной есть риск посыпаться.

Минусы «Челси»

- Успехи – заслуга Марески. У «Челси» при предыдущих тренерах были аналогичные по качеству поединки, но не в таком большом количестве подряд. Энцо побеждает, в этом разница. Но слишком велико влияние тренера. Для «Челси» это нормально, однако Моуриньо или Конте становились чемпионами с невероятно опытными командами и с яркими лидерами.

- Коллектив молодых весельчаков. Прекрасно, что формируется здоровая атмосфера в команде, где десять вратарей и четыре состава. Видно, что Палмер, Кукурелья, Фернандес, Фофана и остальные ребята дружные, коллектив здоровый. Веселятся в дни побед. А когда «Челси» проигрывает, то не хватает опытных и мудрых, хотя много молодых и задорных.

- Футбол в обороне. «Ливерпуль» по xG соперников первый, «Арсенал» на втором месте. А «Челси» на девятой строчке, ниже «Тоттенхэма». «Синие» мало пропустили, но это везение и случайность. Голкипер Санчес первый по проценту отражённых ударов в АПЛ. Однако если Роберт не сможет спасти, то молодые опорники и защитники обязательно подставят Мареску.

- Набрали больше пунктов, чем заслужили игрой. По ожидаемым очкам «Челси» на седьмой позиции, у них на шесть баллов больше, чем получалось по статистике матчей. Когда Палмер и Мареска подчеркивают, что их команда пока не претендент на титул, то не кокетничают, а здраво смотрят на вещи. У «Челси» пошла игра на отрезке в 4 тура, но нужна стабильность.

«Арсенал»

- Догматичность Артеты. Такой молодой тренер, а зануда похлеще Венгера. «Арсенал» хочет не просто побеждать, а побеждать по законам испанского футбола 2010-го года. Вот только тогда у ведущих клубов и сборной родины Артеты были люди, которые не просто катают мяч, а забивают победные мячи. У «Арсенала» с решающими ударами огромные проблемы.

- Персональные ошибки. Салиба, Райс, Эдегор и Сака точно входят в список футболистов мирового уровня. Вот только француз, англичане и норвежец слишком часто ошибаются. У Райса было глупое удаление. У Салиба явные ошибки в защите. Эдегор в этом сезоне слишком часто теряет мячи после травмы. А Сака не забивает на ровном месте, хотя это мастер ассистов.

- Отсутствие «девятки». Понимаем, что приходится это слишком часто повторять, поэтому аргумент о центральном форварде и «Арсенале» приобрёл комичность. Но когда нет Анри слева, а Бергкампа на позиции второго форварда (а ещё Пиреса, Вильтора и Вийера), то Мартинелли и Хаверц сами не принесут титул. Нужен профильный центральный нападающий.

- Морально слабый коллектив. «Арсенал» упустил титул весной, хотя «Манчестер Сити» не был на пике формы. «Горожане» набрали всего на два балла больше, допустив 10 осечек в 38 матчах. А «канониры» часто проигрывают до выхода на поле. Даже нынешняя серия в чемпионате без голов с игры подчеркивает, что «Арсеналу» сложно ломать соперников психологически.

«Манчестер Сити»

- Растеряли репутацию. Самое страшное, что могло произойти. Раньше соперники знали, что команда Гвардиолы укатает в газон любого в АПЛ в хороший вечер. Сейчас таких вечеров стало меньше. А самое главное, что даже скромные соперники не боятся «горожан». Заметно на поле и влияет на результаты поединков. Вечный чемпион не страшит до выхода на поле.

- Игра в защите. Если «Челси» на девятой строчке по качеству моментов соперников, и это плохой результат, то «Манчестер Сити» сейчас на одиннадцатом месте в АПЛ. Ужасная статистика, команда Гвардиолы оказалась ниже «Эвертона». Ошибались голкипер Эдерсон, защитники Уокер, Диаш и Гвардиол. Хавбеки и форварды тоже не выручили в игре без мяча.

- Травма Родри и старение Де Брюйне. Кевин думает о переезде в Майами к Месси, бельгиец хочет завершить карьеру, раздавая голевые передачи Лионелю и Луису Суаресу. А в «Манчестер Сити» не нашли замены плеймейкеру, что влияет на результативность Холанда. Эрлинг часто слаб в центральных матчах. А хавбеки «горожан» растерялись без поддержки Родри.

- Психологическое состояние Гвардиолы. Хосепа никогда не видели в таком глубоком тренерском кризисе. Говорят, закрылся в кабинете, не отвечает на звонки. Оказалось, что тактика Хосепа в тёмные дни – отрицание реальности. Наставник часто заявляет, что «Манчестер Сити» играет хорошо, а это неправда. Посмотрим, что получится сегодня в большом дерби.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:05
что-то готовит весна ?...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 15:53
Как бы хреново все они не играли, но кто то из них все же окажется к ней готов, тк премьерлига это не золотая пальмовая ветвь, которая может вручаться, а может и нет, если есть сомнения
vlasovca
vlasovca
сегодня в 15:21
У любого клуба АПЛ будет потеря очков очень тяжелый и плотный календарь.
labasy
labasy
сегодня в 15:16
Из этих четверых команд больше шансов у Ливерпуля, но им нужно хороших крайных защитников, в остальном они очень хорошие, центрнап это Жота, Нуньес, и Диас, ещё есть Салах и Гакпо, полузащита тоже норм, начиная Макалистера, заканчивая Джонса, тем более фланги отвечает напы и защита, у них слабо сейчас защита один Ван Дейк вытащить не сможет все это, нужно усиление сюда
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:37
у Челси зато длинная скамейка.
думаю, это станет решающим фактором в чемпионской гонке
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:36
Трент и Айрис расстались.
Эстель Бенке новая подруга англичанина.
конечно. Ливерпуль нуждается усиления почти во всех позиций..
в полузащите тоже не хватает глубины.
Гравенберх не вывезет весь сезон в таком режиме. ему надо отдыхать, а нормальной замены нет.
h3kqfbrr3t42
h3kqfbrr3t42
сегодня в 13:35
Статья довольно точно отражает текущие проблемы ведущих клубов Английской Премьер-лиги (АПЛ), особенно акцентируя внимание на недостатках "Ливерпуля" и "Челси". Действительно, оба клуба столкнулись с трудностями, которые могут помешать им бороться за чемпионский титул. Например, отсутствие стабильного центрфорварда у "Ливерпуля", который мог бы регулярно забивать важные голы, является серьёзной проблемой. Кроме того, защитные линии обоих клубов оставляют желать лучшего, что также сказывается на результатах.

Тем не менее, стоит отметить, что футбол — это динамичный вид спорта, и ситуация может измениться в любой момент. Тренеры этих команд наверняка работают над устранением выявленных недостатков, и нельзя исключать, что они смогут найти решения своих проблем до конца сезона.
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