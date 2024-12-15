Гранды не готовы к английской футбольной короне. Лидер АПЛ «Ливерпуль» дважды огорчил фанатов

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сегодня, 12:58

Все фавориты лиги часто теряют очки.

Головная боль для тренеров и футболистов, но зрелище для зрителей. Заметно, что завершился ещё один цикл в большом футболе. Все команды следуют по кривой, без падений не обойтись. Сейчас в футболе пересменка. Многие гранды играют слабо. «Ливерпуль» собрался, но даже у команды Слота много проблем. Следовательно, у лидера теперь 4 осечки в 15 турах, а у «Челси» шесть матчей без побед. «Арсенал» сыграл 16 поединков, но в половине случаев Артета уехал домой без виктории. Наконец, у действующего чемпиона «Манчестер Сити» 7 осечек в 15 матчах, а сегодня дерби с «Манчестер Юнайтед». Новую команду тренера Аморима в список соискателей «золота» не включаем, как и «Тоттенхэм». Хотя по ресурсам неудачливые клубы не уступают «Ливерпулю», а по тратам на трансферы за последние десять лет даже превосходят. Но минусов у четырёх основных претендентов больше, чем плюсов.

Минусы «Ливерпуля»

- Нет чемпионского форварда. Жота был в лазарете, вчера спас от поражения с «Фулхэмом», но португалец, как и его коллеги – Гакпо и Нуньес, не отвечает стандартам качества для центрального нападающего однозначного фаворита сезона. Легко разбазарить очки против середняков, когда некому сделать хет-трик. Салах не может всегда спасать.

- Проблемы на флангах защиты. Александер-Арнольд, скорее всего, уходит в «Реал». При игре без мяча Трент показывает, что в голове у него дочь актёра Джуда Лоу, его девушка Айрис, тусовки с Беллингемом и Мбаппе в Мадриде. А защищаются пусть Конате и Ван Дейк. Слева тоже проблема. Вчера Робертсон получил красную карточку, в меньшинстве не победили.

- Отсутствие опыта у Слота. Флик в «Барселоне» тоже ярко начал, а теперь жует неприятности в Ла Лиге. Арне показал себя достойным мужчиной, но у него будут сдавать нервы на сложнейших отрезках сезона. И тогда увидите другую, тёмную сторону голландца. В отличие от битых Артеты и Гвардиолы, у Слота нет опыта реваншей после неудач в Англии.

- Не великий состав. Разумеется, Гравенберх – герой сезона, выступает прекрасно. Но этот хавбек в «Баварии» был бледной тенью сильного футболиста. Собослаи не Азар, Диас не Неймар в молодости. О центральных форвардах сказали в первом пункте. У «Ливерпуля» нет такого резерва, как у «Манчестер Сити». На фоне усталости весной есть риск посыпаться.

Минусы «Челси»

- Успехи – заслуга Марески. У «Челси» при предыдущих тренерах были аналогичные по качеству поединки, но не в таком большом количестве подряд. Энцо побеждает, в этом разница. Но слишком велико влияние тренера. Для «Челси» это нормально, однако Моуриньо или Конте становились чемпионами с невероятно опытными командами и с яркими лидерами.

- Коллектив молодых весельчаков. Прекрасно, что формируется здоровая атмосфера в команде, где десять вратарей и четыре состава. Видно, что Палмер, Кукурелья, Фернандес, Фофана и остальные ребята дружные, коллектив здоровый. Веселятся в дни побед. А когда «Челси» проигрывает, то не хватает опытных и мудрых, хотя много молодых и задорных.

- Футбол в обороне. «Ливерпуль» по xG соперников первый, «Арсенал» на втором месте. А «Челси» на девятой строчке, ниже «Тоттенхэма». «Синие» мало пропустили, но это везение и случайность. Голкипер Санчес первый по проценту отражённых ударов в АПЛ . Однако если Роберт не сможет спасти, то молодые опорники и защитники обязательно подставят Мареску.

- Набрали больше пунктов, чем заслужили игрой. По ожидаемым очкам «Челси» на седьмой позиции, у них на шесть баллов больше, чем получалось по статистике матчей. Когда Палмер и Мареска подчеркивают, что их команда пока не претендент на титул, то не кокетничают, а здраво смотрят на вещи. У «Челси» пошла игра на отрезке в 4 тура, но нужна стабильность.

«Арсенал»

- Догматичность Артеты. Такой молодой тренер, а зануда похлеще Венгера. «Арсенал» хочет не просто побеждать, а побеждать по законам испанского футбола 2010-го года. Вот только тогда у ведущих клубов и сборной родины Артеты были люди, которые не просто катают мяч, а забивают победные мячи. У «Арсенала» с решающими ударами огромные проблемы.

- Персональные ошибки. Салиба, Райс, Эдегор и Сака точно входят в список футболистов мирового уровня. Вот только француз, англичане и норвежец слишком часто ошибаются. У Райса было глупое удаление. У Салиба явные ошибки в защите. Эдегор в этом сезоне слишком часто теряет мячи после травмы. А Сака не забивает на ровном месте, хотя это мастер ассистов.

- Отсутствие «девятки». Понимаем, что приходится это слишком часто повторять, поэтому аргумент о центральном форварде и «Арсенале» приобрёл комичность. Но когда нет Анри слева, а Бергкампа на позиции второго форварда (а ещё Пиреса, Вильтора и Вийера), то Мартинелли и Хаверц сами не принесут титул. Нужен профильный центральный нападающий.

- Морально слабый коллектив. «Арсенал» упустил титул весной, хотя «Манчестер Сити» не был на пике формы. «Горожане» набрали всего на два балла больше, допустив 10 осечек в 38 матчах. А «канониры» часто проигрывают до выхода на поле. Даже нынешняя серия в чемпионате без голов с игры подчеркивает, что «Арсеналу» сложно ломать соперников психологически.

«Манчестер Сити»

- Растеряли репутацию. Самое страшное, что могло произойти. Раньше соперники знали, что команда Гвардиолы укатает в газон любого в АПЛ в хороший вечер. Сейчас таких вечеров стало меньше. А самое главное, что даже скромные соперники не боятся «горожан». Заметно на поле и влияет на результаты поединков. Вечный чемпион не страшит до выхода на поле.

- Игра в защите. Если «Челси» на девятой строчке по качеству моментов соперников, и это плохой результат, то «Манчестер Сити» сейчас на одиннадцатом месте в АПЛ . Ужасная статистика, команда Гвардиолы оказалась ниже «Эвертона». Ошибались голкипер Эдерсон, защитники Уокер, Диаш и Гвардиол. Хавбеки и форварды тоже не выручили в игре без мяча.

- Травма Родри и старение Де Брюйне. Кевин думает о переезде в Майами к Месси, бельгиец хочет завершить карьеру, раздавая голевые передачи Лионелю и Луису Суаресу. А в «Манчестер Сити» не нашли замены плеймейкеру, что влияет на результативность Холанда. Эрлинг часто слаб в центральных матчах. А хавбеки «горожан» растерялись без поддержки Родри.

- Психологическое состояние Гвардиолы. Хосепа никогда не видели в таком глубоком тренерском кризисе. Говорят, закрылся в кабинете, не отвечает на звонки. Оказалось, что тактика Хосепа в тёмные дни – отрицание реальности. Наставник часто заявляет, что «Манчестер Сити» играет хорошо, а это неправда. Посмотрим, что получится сегодня в большом дерби.