Стычка футболистов, предатель у «дьяволов» и дикая развязка. Дерби Манчестера – кладезь разочарований

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сегодня, 22:09

Делитесь впечатлениями от странной игры.

Нужны удаления за явные симуляции

После такого матча хочется ввести опцию лишения очков для двух команд. В первом тайме было два эпизода. Первый – гол, а второй – стычка команд. Потолкались стенка на стенку, высказывая взаимные претензии. Причиной стал контакт, после которого Хёйлунд подскочил к Уокеру. Форвард МЮ прижался лбом к голове защитника МС . Не бил, но Кайл завалился на землю, изображая агрессию со стороны датчанина.

Поскольку на высоком уровне есть возможность посмотреть повторы, то надо вводить красные карточки за явные симуляции. Закон сведет количество подобных неприятных эпизодов практически к нулю. Уокер никогда бы не рискнул изображать боль от удара, которого не было, угрожай ему прямое удаление. Хёйлунд наработал на желтую карточку, но поступок Кайла его не красит. И плевать на его форму и настрой.

Проблемы в личной жизни не могут служить оправданием для правого защитника, хотя заваруха серьезная. Уокер сам виноват, что завел две семьи. Теперь любовница с двумя детьми просит ещё больше денег к тем 4 миллионам, которые Кайл потратил на неё и детей. А вот законная жена с квартетом наследников затребовала 15 миллионов фунтов. Женщины вьют из Кайла веревки, а соперники обыгрывают на поле.

Гвардиола даже подумывал перейти на три центральных защитника, чтобы подстраховать Уокера и его напарников. Выбрал гибридный вариант, левым защитником оказался хавбек Нуньеш. С помощью очень плохой игры МЮ схема работала до перерыва. У «красных дьяволов» не было ни одного удара в створ ворот соперника в гостях. Эдерсон лишь раз вышел далеко из ворот и удачно сыграл головой. То ли ещё будет…

«Манчестер Сити» повезло с рикошетом

Первый тайм до гола относился к поединкам, после которых зрители могут требовать вернуть деньги за билеты. Игра не получалась, поскольку обе команды в плохом для себя состоянии. Понятно, кто работал с мячом чаще, но разница не была большой. Сейчас у «Манчестер Сити» нет свежести и хитрости, чтобы легко погонять «Манчестер Юнайтед». Широкая игра «красных дьяволов» работала против фаворита.

Андре Онана точно не стал героем первой половины матча. Возможно, могли уйти отдыхать при счете 0:0, но после розыгрыша с угла поля Де Брюйне удачно попал по мячу. Рикошет от Диалло оказался голевым. Мяч по дуге прошел прямо на голову Гвардиолу. Ругаем двух опекунов хорвата. «Манчестер Юнайтед» пропустил очередной гол после стандарта. Хуже команды Аморима по этой статистике в АПЛ лишь «Вулвз».

Сегодня «волки» уволили тренера, а вот Амориму такое счастье пока не светит. Должен страдать, как предполагал несколько недель назад. «Манчестер Юнайтед» был тяжеловатым. Не получалось использовать ширину поля с помощью фланговых проходов Мазрауи и Далота. Маунт быстро получил травму, изначальный план Аморима поломали. Майну включался в борьбу, но сражений было больше, чем футбола.

«Манчестер Сити» тоже не впечатлял. Не подумайте грешным делом, что концентрация футболистов Гвардиолы на левом полуфланге всегда работала. Де Брюйне и Доку не всегда могли обыграть Мазрауи. А Гвардиол сегодня разрывался между позициями левого центрального защитника и левого бека, когда Нуньеш уходил в середину поля. Бернарду и Фоден снова играли медлительно, «горожане» не вернулись.

Немного стыдно, играя против команды, которая десяток лет не выигрывала АПЛ и не бегала в финале Лиги чемпионов, работать без мяча, чтобы защитить победу 1:0. Но таково состояние у подопечных Гвардиолы. Рациональный подход, ведь «Манчестер Юнайтед» мог найти один момент, как с ударом головой от Диалло. Эдерсон на всякий случай отразил удар в район штанги. Но до концовки фаворит отбивался.

В раздевалке Аморима завёлся предатель

Состав МЮ узнали почти за сутки до матча. Очередная утечка. Но так рано выбор тренера знают только ассистенты – слив исключен, им нужен успех Рубена, и недовольные своим положением футболисты. Раз именно Рэшфорда и Гарначо вывели из состава, хотя оба здоровые, то предполагаем, что именно их подозревают в работе с журналистами. Чаще всего обвиняют Роберто, родного брата вингера Гарначо.

Редко видим, чтобы тренер убирал из состава здоровых известных игроков, которых Аморим ставил в основу совсем недавно. Особенно когда тренер заявляет, что оба хорошо тренировались. Вот такая предыстория поединка, где событий не хватит на нормальный обзор, если не растягивать перепалку с толкотней. Гвардиола знал схему «Манчестер Юнайтед», но там ничего секретного и сенсационного.

Безобразные и тягучие паузы во втором тайме выдавали функциональную готовность команд. Снова пропал Холанд, с которым толкался на стандартах Хёйлунд, а в линии защиты крепкий Магуайр. Футболисты МЮ в созидании верят, похоже, только Фернандешу и Мазрауи. Но у «горожан» тоже не было последовательного прессинга и красивых комбинаций. Парни Гвардиолы зря сыграли по счету поединка.

Хосеп в свежем интервью винил во многих бедах своей команды расписание. Календарь непростой, согласны. Но «Манчестер Сити» словно подменили. Они очень и очень давно не были в таком плачевном состоянии. Даже если представить, что не знаем возможности игроков, по решениям сразу виден их класс. А по скоростям видна плохая форма. Качественного футбола почти не было, дерби разочаровало.