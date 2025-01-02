Один джентльмен и банда хулиганов. Рэшфорд, Грилиш и Антони нуждаются в срочных зимних трансферах

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02 января 2025, 14:21

Звёздам из АПЛ пора искать новые клубы.

Рэшфорда из МЮ боятся подписывать

Маркус опроверг информацию, что ищет новых агентов и хочет быстрее свалить из «Манчестер Юнайтед». Возможно, обманывает. Даже если переговоры ведут привычные посредники – контракт с МЮ до 2028 года ему выбил член семьи, в интересах Аморима, игрока и клуба расставание в январе. Рэшфорд спекся, посвятил себя вечеринкам и нуждается в перезагрузке карьеры. Маркус в таком плохом состоянии, что его не выдержала даже новая девушка. Вингера бросили две разные женщины за короткое время, что он им сделал? Речь о спортсмене с окладом в 300 000 фунтов в неделю. Это в районе 42 миллионов рублей в неделю. Но никакие деньги не заставят быть с человеком, который пустился во все тяжкие. «Манчестер Юнайтед» важно убрать Рэшфорда из заявки, стал токсичным активом. Рэшфорд может остаться зимой из-за высокого ценника, но сделает хуже себе и МЮ .

Чилуэллу важно перевернуть страницу

Тот самый джентльмен, о котором сказано в заголовке. В отличие от многих в списке, Чилуэлл не злил Мареску походами в ночные клубы. Не вел себя некрасиво в интервью, подливая масла в огонь. Просто проиграл конкуренцию чемпиону Европы Кукурелье. На замену есть варианты с переводом на левый край Джеймса, Гюсто и даже Колуилла. «Челси» надо пожалеть Бена, который после «Лестера» неудачно выбрал известный клуб. В Лондоне голодные игры, футболистов на контрактах на три состава. Также именно в «Челси» левому защитнику не везло с травмами. В «Лестере» были проблем с лодыжкой, а в Лондоне тревожили сухожилия. Если Чилуэлл справится с травмами, то в 28 лет перезапустит карьеру. Сборной Англии нужен левый бек, а Бен у Тухеля играл в финале Лиги чемпионов. Желаем Чилуэллу успешного нового года в футболе.

Грилиш провел год без забитых мячей

На клубном уровне Джек Грилиш – левый инсайд и вингер «Манчестер Сити», не забил ни разу в 2024-м. Причина не в отсутствии игровой практики, Джек не отличался на протяжении 46 поединков с учетом матчей 2023-го. Не всегда был в основе, но ужасная форма Джека является одной из причин, почему Гвардиола безуспешно искал варианты. Бельгиец Доку тоже не впечатлил тренера и соперников. Слева появлялся португалец Нуньеш, но ему не хватает квалификации в атаке. Грилиш в настолько ужасном состоянии, как лучший игрок прошлого сезона в АПЛ Фоден. Но если Фил из школы «Манчестер Сити», свой парень, то за Джека заплатили «Астон Вилле» безумные 117.5 млн евро. Самый дорогой английский футболист в истории провел целый год без голов за клуб. Вот только отпустит ли его Гвардиола в середине сезона? Сложный вопрос.

Фергюсон перечеркнул мощный дебют

«Брайтон» знает толк в футбольной торговле, умеют подписывать игроков за копейки и выгодно прощаться. Нашли в ирландском клубе «Богемиан» мальчишку Фергюсона. Верили в Эвана и сделали его нападающим уровня АПЛ . У ирландца прекрасные задатки. Ему всего 20 лет. Вот только новый сезон обернулся для крепкого форварда полным провалом. Фергюсон забил лишь 1 мяч в 12 матчах АПЛ . Новый тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер классно дебютировал, но теперь собрал с «чайками» серию из семи матчей без побед. В таких условиях молодые наставники ставят на эффективных людей в надежде оставить позади ничьи и поражения. Молодой бразилец Жоау Педру создает голы, а вот Фергюсон чаще выходит на замену. Понятно, что аренда может спасти карьеру двадцатилетнего таланта. «Брайтону» выгодно, чтобы Эван разыгрался.

Киран Тирни пересидел в «Арсенале»

Шотландец в прошлом сезоне играл за «Реал Сосьедад» в аренде. Но не убедил испанцев выкупить его контракт. Замучили травмы подколенного сухожилия. Крест на карьере левого защитника могут поставить именно систематичные повреждения. Киран был ярким талантом, но теперь ему 27 лет, надо показывать стабильный футбол. А здоровье не позволяет. Причем в «Арсенале» не мешают Тирни уйти. У них слева в защите есть Калафьори, Тимбер, Зинченко, Кивиор и Томиясу. А поскольку «канониры» не воспользовались опцией продления контракта Тирни ещё на год, то уже сегодня Киран может искать себе новый клуб. Причем нет смысла ждать лета, надо договариваться о трансфере за скромные деньги прямо сейчас. Артета количеством вариантов на левый фланг четко обозначил свое отношение к перспективам Тирни. Только травма помешала Кирану уйти прошлым летом.

Нкунку привязали к скамейке «Челси»

Проблема зимних трансферов на поверхности. Пока клуб не нашел замену, менеджеры затягивает переговоры об уходе. Например, Слот не хочет отпускать Александер-Арнольда в «Реале» за 30 миллионов евро, хотя через полгода Трент уедет в Мадрид бесплатно, он в списке будущих свободных агентов. «Реал» дает большие деньги, но цена сезона ещё выше. Особенно если именно сыгранный с командой англичанин повлияет на результаты решающих матчей «Ливерпуля» весной. Слот предупреждал фанатов «красных», чтобы не расслаблялись. Впереди будут неудачные вечера. Мареска пережил поражение от «Ипсвича» и согласен с коллегой. Его клуб не хочет отпускать Нкунку зимой. Но у француза зубатый агент Пини Захави. Израильский дедушка проворачивал безумные сделки. Попытается разозлить Боэли настолько, чтобы Нкунку вышвырнули, как француз того желает.

Антони не впечатлил тренера Аморима