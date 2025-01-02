Мален может продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.
Как сообщает источник, интерес к футболисту сборной Нидерландов проявляет «Астон Вилла». Отмечается, что дортмундский клуб рассчитывает выручить с продажи Малена от 25 до 30 миллионов евро.
25-летний Мален сыграл 20 матчей за «Боруссию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
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