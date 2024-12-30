Безупречный «Ливерпуль», герой «Тоттенхэма» и беды «Манчестер Сити». Ярчайшие фишки сезона АПЛ

Тактические итоги на середине пути.
Впечатлившие команды
«Ливерпуль» понравился всем любителям футбольной тактики. Чистота работы как у продукта Уолтера Уайта, но Арне Слот не злой герой. Играет без бездумного прессинга, убивающего темп игры. С мягким транзитом через Гравенберха и МакАллистера в центре поля. Со сменой ролей Жоты, Гакпо и Диаса в атаке. С особой ролью Салаха и свободой Александер-Арнольда, но без игры в опорной зоне. Если не считать проколы на левом фланге в обороне, то «Ливерпуль» прошел половину сезона практически идеально. Голкипер Келлехер тоже пригодился, вместе с Алиссоном стали чаще выносить мяч в сторону Салаха. Новые фишки работают, «Ливерпуль» опережает опытный «Арсенал» в таблице на внушительные девять пунктов.
Кроме «красных», тактически можно выделить «Брентфорд». Если у «Ноттингем Форест» многое держится на единении игроков, у которых вместе идеальная серия, то Томас Франк демонстрирует последовательность годами. Также прекрасен «Борнмут» под руководством Ираолы. Испанец добился сильного футбола с голкипером Кепой и молодой линией защиты. Кроме названных команд, хочется также похвалить работу Марко Силвы в «Фулхэме». А вот «Челси» Марески тактически может стать интереснее. Пока Энцо поднялся за счет персональной работы с сильными футболистами. Диспетчер Палмер, хавбеки Кайседо и Фернандес, а также голкипер Санчес учли опыт прошлого сезона, но тактически надо выжать больше.
Разочарования сезона
Тактически сильнее всех огорчил «Манчестер Сити». Бесит, что Гвардиола за месяц сто раз заявил о правильной и классной игре. Без мяча у «горожан» хватало проблем против «Лестера», который вчера сумели обыграть в гостях. Важная победа не мешает критиковать команду Гвардиолы за работу без мяча в проигранных поединках. А также за пассивность в атаке, где не всегда вингеры замечают форварда Холанда. А сам Эрлинг часто теряется в фазе плотной позиционной атаки. Дело ведь не только в снижении интенсивности прессинга чемпионов. Они словно путаются друг у друга под ногами. Неприятно видеть явные ошибки Хосепа Гвардиолы.
А вот о тактике «Манчестер Юнайтед» говорить не хочется. Пока это мертвое поле с сонными тенями. Из классических середняков тактически огорчил «Кристал Пэлас». Казалось, что «орлы» смогут показать другой футбол, а они едва не наиграли на увольнение австрийца Глазнера. Также полным тактическим провалом обернулась замена Мойеса на Лопетеги. Испанец заслужил нелицеприятные комментарии в «Вест Хэме». Хулен не справляется, «молотобойцы» с их составом и опытом – выигрывали Лигу конференций, могли быть выше в таблице. А вот у «Тоттенхэма» главная тактическая проблема на поверхности: одержимость атакой вредит результатам.
Открытия среди игроков
Говорим именно о тактике, а не о смене формы. Поэтому здесь два очевидных победителя сезона в АПЛ. Первым очарованием стал Райан Гравенберх. Без голландца «Ливерпуль» вряд ли бы смог так чисто перейти от футбола Клоппа к футболу Слота. Причем без особых изменений в составе. Помните, как Саутгейт на Евро-2024 сожалел, что в заявке нет Кэлвина Филлипса? Недавно Райса из «Арсенала» троллили фанаты «Ипсвича». Пели, что Деклан ещё хуже, чем Филлипс, а хавбек рассмеялся. Саутгейт летом говорил об особом хавбеке в центре поля, вроде Родри в «Манчестер Сити». Гравенберх дополняет МакАллистера и стал ключевым тактическим открытием нового сезона.
Кроме великолепного голландца из «Ливерпуля», также хочется отметить Деяна Кулусевски. Македонский швед великолепно проскакивает соперников, как и Гравенберх. В составе «Тоттенхэма» играть намного сложнее, так как общий уровень организации футбола ниже. Что и доказал результат последнего матча Слота против Постекоглу. Но Кулусевски забивал «Ливерпулю», а ещё является идеальным воплощением древней идеи «зоны четырнадцать». Это квадрат перед штрафной площадью. Оттуда хавбек «Тоттенхэма» создал 41 % опасных моментов для напарников. Хотя опускался ниже и классно включался по правому полуфлангу, Кулусевски очаровал как современная «десятка».
Кроме двух очевидных очарований, ведь классную работу Гравенберха и Кулусевски отметили все, можно выделить также форварда «Ньюкасла» Исака. Хотя напарник Дьёкереша не лучший центральный нападающий года в Швеции, Виктор из «Спортинга» его обошел, долговязый футболист «сорок» порадовал. Александер ужасно начал сезон, был в списках разочарований. А теперь забил 11 голов и сделал 4 ассиста. Девять голов придумал в декабре, в шикарной форме. Также Исака можно выделить благодаря соединению техники, как у крайнего форварда, с умением сыграть в нескольких метрах у ворот, как у выдающихся стервятников. Александер по делу заинтересовал грандов.
Выдающаяся статистика
Цифры показывают, что не стоит восхищаться результативностью «Вулверхэмптона». По голам они на седьмой строчке, а по качеству моментов на семнадцатой позиции. Зато сразу видно, почему Матеус Кунья заинтересовал богатые клубы. Бразилец делает разницу. Также именно статистика подтверждает эмпирический вывод о «Манчестер Сити» и важности Родри. «Горожане» на последнем месте по сумме xG в контратаках соперников. «Арсенал» и «Борнмут» в пять раз лучше пресекают подобные резкие ответы соперников, чем чемпионы Англии. Впечатляющая разница, которая говорит о плохом высоком прессинге, а также ошибках хавбеков и крайних защитников Гвардиолы.
Тактические тренды находят отражение в цифрах сезона. Например, неожиданную стройность в обороне вчерашнего аутсайдера «Ноттингем Форест» отражает любопытная статистика. Считают показатель xG на один удар соперника без учета пенальти. Так вот, у «лесников» Нуну Эшпириту Санту этот показатель всего 0.08. Лидеры АПЛ наравне с «Арсеналом». Даже «Ливерпуль» на одну сотую уступает. «Ноттингем Форест» порадовал удачными трансферами, создали единую композицию. Пока у грандов проблемы разного характера и масштаба, в текущем английском сезоне среди очарований оказываются середняки. «Борнмут» второй по качеству моментов, а МЮ на 14-й строчке.
Красивый финиш в уходящем году))))
Красивый финиш в уходящем году))))
если соперники будут ошибаться, то красные вполне могут взять 20 чемпионство
если соперники будут ошибаться, то красные вполне могут взять 20 чемпионство
Оценить Ливерпуль можно будет только весной.
Оценить Ливерпуль можно будет только весной.