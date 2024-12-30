Безупречный «Ливерпуль», герой «Тоттенхэма» и беды «Манчестер Сити». Ярчайшие фишки сезона АПЛ

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30 декабря 2024, 16:03

Тактические итоги на середине пути.

Впечатлившие команды

«Ливерпуль» понравился всем любителям футбольной тактики. Чистота работы как у продукта Уолтера Уайта, но Арне Слот не злой герой. Играет без бездумного прессинга, убивающего темп игры. С мягким транзитом через Гравенберха и МакАллистера в центре поля. Со сменой ролей Жоты, Гакпо и Диаса в атаке. С особой ролью Салаха и свободой Александер-Арнольда, но без игры в опорной зоне. Если не считать проколы на левом фланге в обороне, то «Ливерпуль» прошел половину сезона практически идеально. Голкипер Келлехер тоже пригодился, вместе с Алиссоном стали чаще выносить мяч в сторону Салаха. Новые фишки работают, «Ливерпуль» опережает опытный «Арсенал» в таблице на внушительные девять пунктов.

Кроме «красных», тактически можно выделить «Брентфорд». Если у «Ноттингем Форест» многое держится на единении игроков, у которых вместе идеальная серия, то Томас Франк демонстрирует последовательность годами. Также прекрасен «Борнмут» под руководством Ираолы. Испанец добился сильного футбола с голкипером Кепой и молодой линией защиты. Кроме названных команд, хочется также похвалить работу Марко Силвы в «Фулхэме». А вот «Челси» Марески тактически может стать интереснее. Пока Энцо поднялся за счет персональной работы с сильными футболистами. Диспетчер Палмер, хавбеки Кайседо и Фернандес, а также голкипер Санчес учли опыт прошлого сезона, но тактически надо выжать больше.

Разочарования сезона

Тактически сильнее всех огорчил «Манчестер Сити». Бесит, что Гвардиола за месяц сто раз заявил о правильной и классной игре. Без мяча у «горожан» хватало проблем против «Лестера», который вчера сумели обыграть в гостях. Важная победа не мешает критиковать команду Гвардиолы за работу без мяча в проигранных поединках. А также за пассивность в атаке, где не всегда вингеры замечают форварда Холанда. А сам Эрлинг часто теряется в фазе плотной позиционной атаки. Дело ведь не только в снижении интенсивности прессинга чемпионов. Они словно путаются друг у друга под ногами. Неприятно видеть явные ошибки Хосепа Гвардиолы.

А вот о тактике «Манчестер Юнайтед» говорить не хочется. Пока это мертвое поле с сонными тенями. Из классических середняков тактически огорчил «Кристал Пэлас». Казалось, что «орлы» смогут показать другой футбол, а они едва не наиграли на увольнение австрийца Глазнера. Также полным тактическим провалом обернулась замена Мойеса на Лопетеги. Испанец заслужил нелицеприятные комментарии в «Вест Хэме». Хулен не справляется, «молотобойцы» с их составом и опытом – выигрывали Лигу конференций, могли быть выше в таблице. А вот у «Тоттенхэма» главная тактическая проблема на поверхности: одержимость атакой вредит результатам.

Открытия среди игроков

Говорим именно о тактике, а не о смене формы. Поэтому здесь два очевидных победителя сезона в АПЛ . Первым очарованием стал Райан Гравенберх. Без голландца «Ливерпуль» вряд ли бы смог так чисто перейти от футбола Клоппа к футболу Слота. Причем без особых изменений в составе. Помните, как Саутгейт на Евро-2024 сожалел, что в заявке нет Кэлвина Филлипса? Недавно Райса из «Арсенала» троллили фанаты «Ипсвича». Пели, что Деклан ещё хуже, чем Филлипс, а хавбек рассмеялся. Саутгейт летом говорил об особом хавбеке в центре поля, вроде Родри в «Манчестер Сити». Гравенберх дополняет МакАллистера и стал ключевым тактическим открытием нового сезона.

Кроме великолепного голландца из «Ливерпуля», также хочется отметить Деяна Кулусевски. Македонский швед великолепно проскакивает соперников, как и Гравенберх. В составе «Тоттенхэма» играть намного сложнее, так как общий уровень организации футбола ниже. Что и доказал результат последнего матча Слота против Постекоглу. Но Кулусевски забивал «Ливерпулю», а ещё является идеальным воплощением древней идеи «зоны четырнадцать». Это квадрат перед штрафной площадью. Оттуда хавбек «Тоттенхэма» создал 41 % опасных моментов для напарников. Хотя опускался ниже и классно включался по правому полуфлангу, Кулусевски очаровал как современная «десятка».

Кроме двух очевидных очарований, ведь классную работу Гравенберха и Кулусевски отметили все, можно выделить также форварда «Ньюкасла» Исака. Хотя напарник Дьёкереша не лучший центральный нападающий года в Швеции, Виктор из «Спортинга» его обошел, долговязый футболист «сорок» порадовал. Александер ужасно начал сезон, был в списках разочарований. А теперь забил 11 голов и сделал 4 ассиста. Девять голов придумал в декабре, в шикарной форме. Также Исака можно выделить благодаря соединению техники, как у крайнего форварда, с умением сыграть в нескольких метрах у ворот, как у выдающихся стервятников. Александер по делу заинтересовал грандов.

Выдающаяся статистика

Цифры показывают, что не стоит восхищаться результативностью «Вулверхэмптона». По голам они на седьмой строчке, а по качеству моментов на семнадцатой позиции. Зато сразу видно, почему Матеус Кунья заинтересовал богатые клубы. Бразилец делает разницу. Также именно статистика подтверждает эмпирический вывод о «Манчестер Сити» и важности Родри. «Горожане» на последнем месте по сумме xG в контратаках соперников. «Арсенал» и «Борнмут» в пять раз лучше пресекают подобные резкие ответы соперников, чем чемпионы Англии. Впечатляющая разница, которая говорит о плохом высоком прессинге, а также ошибках хавбеков и крайних защитников Гвардиолы.