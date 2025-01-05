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«Арсенал» нашёл новый алмаз. Место в старте получил вундеркинд, но этого мало для чемпионской гонки

05 января 2025, 13:14
Нванери в матче с Брайтоном

Поделили очки с «Брайтоном».

Учатся жить без Сака

В текущем сезоне «Арсенал» уже второй раз теряет своего лидера. Осенью «канониры» столкнулись с травмой Мартина Эдегора. Без системообразующего полузащитника лондонцы провели полтора месяца. И если сначала как-то справлялись с потерей, то в октябре-ноябре посыпались. Коллектив потерпел поражения от «Борнмута» и «Ньюкасла», поделил очки с «Ливерпулем». Именно из-за этого отрезка «Арсенал» отпустил мерсисайдцев в отрыв.

Теперь в лазарете оказался Букайо Сака. Воспитанник «Арсенала» давно стал частью костяка команды – на нём, его скорости и обводке держится атака «пушкарей». К этому моменту вингер провёл 16 матчей в АПЛ, отметился пятью голами и 10 голевыми. Но в 17-м туре против «Кристал Пэлас» Букайо провёл на поле всего 24 минуты. Его пришлось заменить из-за травмы: позднее выяснилось, что у футболиста проблемы с подколенным сухожилием, в строй он вернётся только к весне. Всё это делает камбэк «канониров» в чемпионской гонке фантастикой.

Артета доверился 17-летнему воспитаннику

Тренеру ещё предстояло найти альтернативу для Сака в старте. Его сменщиком считается Рахим Стерлинг, но 30-летний футболист объективно не тянет уровень «пушкарей». Плюс в последних матчах оставался вне заявки. Сообщалось, что у него тоже травма. И тогда испанский менеджер решил задействовать кого-то из пары Мартинелли-Троссард. Так сыграли против «Ипсвича» и «Брентфорда» – оба раза одержали победу.

Вдобавок к этому выбыл Кай Хаверц. Микель Артета рассказал, что он заболел перед выездом. Примерно тогда же менеджер решил выпустить с первых минут 17-летнего Итана Нванери. Воспитанник дебютировал в составе команды ещё в 2022 году, но тогда сыграл лишь пару минут. А в текущем сезоне юниора уже полноценно подпускают к основному составу. Футболист уже выходил против «Тоттенхэма», «Лестера», «Борнмута», «Ливерпуля» и других. Теперь же Итан получил шанс выйти в старте.

И как символично – «Арсенал» остался без лидера на правом фланге, но именно через эту зону развили голевую атаку в матче с «Брайтоном». А завершил её как раз Нванери – временная замена Букайо. Таким образом Итан превзошёл клубное достижение Фабрегаса.

Травмы не оправдывают действия в обороне

Артета отмечает, что «Арсенал» хорошо смотрелся в атаке, и говорит, что пенальти в их ворота крайне сомнительный:

Я разочарован, потому что мы хотели победить. Мы начали игру с хороших действий и забитого гола. Мы знали, что это будет сложный матч.

Во втором тайме мы слишком часто теряли мяч, и мы очень разочарованы назначенным пенальти. Я никогда в жизни такого не видел – Салиба коснулся мяча [перед контактом с соперником]. Для меня это не пенальти, нет.

Но стоит сказать и об игре без мяча. «Брайтон» – быстрая и подвижная команда, поэтому в обороне с ними сложно. И такой соперник отлично сыграл на слабостях лондонцев: «чайки» на скорости вскрывали соперника и без проблем создавали себе моменты. Подводила разве что реализация.

Уже в первом тайме «Брайтон» мог забивать дважды – на 21-й минуте Груда опасно скидывал под удар О'Райли, на 34-й Адингра выцеливал в дальнюю девятку. Так что ничью можно считать вполне закономерным результатом. «Канониры» надеялись ограничиться минимальной победой, но «чайки» наиграли на очки.

Для «Брайтона» ничья – успех

Только на старте сезона «чайки» выдавали перформанс. Команде после смены опытного прогрессивного Де Дзерби на «кота в мешке» Фабиана Хюрцелера прогнозировали место где-то в середине таблицы, а она обыграла МЮ, отобрала балл у «Арсенала», разобралась с «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом». Пик выдали в ноябре – после побед над «Ман Сити» и «Борнмутом», а также ничьей с «Саутгемптоном» «Брайтон» поднялся в зону ЛЧ (на четвёртое место).

Только изначально было ясно, что команде не хватает опыта и глубины скамейки, чтобы сохранить позиции к финишу сезона. В итоге повторяется прошлогодний сценарий: после яркого отрезка «чайки» рассыпаются и теряют высоту. Клуб не побеждает на протяжении восьми туров кряду. На этом отрезке успели проиграть «Фулхэму» и «Пэлас», провалившись с четвёртого места на 10-е. Понятно, что ничья с «Арсеналом» лишь продолжает неудачную серию. Но прежде всего это матч с топ-клубом, и даже такой результат – прыжок выше головы.

У «канониров» тяжелейший январь

Лондонцы пропустили очередной удар под дых. Лишились Сака, Стерлинг не в состоянии качественно заменить Букайо, Хаверц слёг из-за болезни. И команда в очередной раз потеряла очки. До этого отставали на шесть очков от «Ливерпуля» – у лидера чемпионата ещё был матч в запасе. По итогам 20-го тура разрыв может увеличиться до восьми баллов.

Очень похоже на то, что лондонцы сошли с дистанции. Команда уже допустила ошибку, хотя все испытания ещё впереди. Во вторник предстоит сыграть с «Ньюкаслом» в Кубке Лиги, затем – домашняя кубковая игра с МЮ и матчи чемпионата против «Тоттенхэма» и «Астон Виллы». Сейчас заиграл Нванери, Артета старается активнее ротировать состав и давать больше отдыха лидерам, но стоит признать неудачу в Премьер-Лиге, бороться за тройку и переключиться на Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу чемпионов. Успешность проекта меряют не только по результатам в АПЛ.

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Валерыч
Валерыч
05 января в 15:37
Хорошо, конечно, что у пушкарей растёт такой талантливый форвард,
но он ещё очень молод и погоды не сделает."Арсеналу" нужно срочно усиляться, иначе и в тройку могут не попасть. Сака и Хаверц - ключевые игроки, без них "Арсенал" уже не тот.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
05 января в 15:26
АПЛ это не рпл, очень рано сейчас кого-либо списывать, впереди 5 месяцев напряженной борьбы у всех еще будут спады, травмы, удачные-неудачные отрезки..
Migelito
Migelito
05 января в 14:39
Две ничьи Ливерпуля и Арсенал снова вплотную. А играть еще пол сезона. Любого рано списывать, был бы сейчас май. можно было бы что то прогнозировать
amfik
amfik
05 января в 13:43, ред.
пол сезона ещё впереди и это английская лига, а здесь призыв сливать борьбу в премьер лиге? это что я сейчас здесь прочитал?
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