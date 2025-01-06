Зиркзее не хочет уходить из «Ман Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее не заинтересован в уходе из клуба.
Ему нравится в МЮ, нидерландец полон решимости проявить себя в АПЛ. Представители игрока получили несколько предложений о переходе.
Среди заинтересованных клубов: «Ювентус», «Наполи», «Интер», «Милан», а также несколько клубов Премьер-лиги. Всем претендентам сообщили, что футболист никуда не уйдет.
Но не полено так точно, техникой обладает вполне. Единственное что там всё на стадии строительства, хочется верить, и в такой атмосфере показать себя сложнее,нежеле в отстроенной командной игре
Но не полено так точно, техникой обладает вполне. Единственное что там всё на стадии строительства, хочется верить, и в такой атмосфере показать себя сложнее,нежеле в отстроенной командной игре