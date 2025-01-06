Зиркзее не хочет уходить из «Ман Юнайтед»

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сегодня, 19:52

Форвард «Манчестер Юнайтед» не заинтересован в уходе из клуба.

Ему нравится в МЮ , нидерландец полон решимости проявить себя в АПЛ . Представители игрока получили несколько предложений о переходе.

Среди заинтересованных клубов: «Ювентус», «Наполи», «Интер», «Милан», а также несколько клубов Премьер-лиги. Всем претендентам сообщили, что футболист никуда не уйдет.