Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Зиркзее не хочет уходить из «Ман Юнайтед»

сегодня, 19:52

Форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее не заинтересован в уходе из клуба.

Ему нравится в МЮ, нидерландец полон решимости проявить себя в АПЛ. Представители игрока получили несколько предложений о переходе.

Среди заинтересованных клубов: «Ювентус», «Наполи», «Интер», «Милан», а также несколько клубов Премьер-лиги. Всем претендентам сообщили, что футболист никуда не уйдет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Челси» рассматривает подписание Гуэхи в январе
Сегодня, 19:25
Хамес Родригес покидает «Райо Вальекано» спустя 4 месяца после перехода
Сегодня, 19:00
Слухи«Реал» отказался от предложения по трансферу ван Дейка
Сегодня, 18:48
Слухи«Ювентус» хочет арендовать защитника «Барсы» Араухо
Сегодня, 17:59
СлухиПолузащитник «Ман Сити» Макати может перейти в «Фулхэм»
Сегодня, 17:24
Слухи«Ботафого» отклонил предложение «Арсенала» по Игору Хесусу
Сегодня, 16:46
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:06
Он просто хороший игрок, но не звезда и в МЮ себя не проявил.... Пока...
tu5pk53yww96
tu5pk53yww96
сегодня в 20:13
Еще молодой,куда спешить уходить
протон
протон
сегодня в 20:02
Не все матчи смотрел его в Юнайтед.
Но не полено так точно, техникой обладает вполне. Единственное что там всё на стадии строительства, хочется верить, и в такой атмосфере показать себя сложнее,нежеле в отстроенной командной игре
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:55
Деньги 💰💲 решат всё.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 