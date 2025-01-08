Чемпионат мира 1930: только Франция и Мексика сыграли на 3 стадионах в Монтевидео в ходе турнира

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08 января 2025, 19:47

Чемпионат мира в одном городе — это уже уникальное событие. Такое уже никогда не повторится. Так что первый чемпионат мира 1930 года уникален и с этой точки зрения.

Статья — явное продолжение прошлой статьи о голкипере Алекси Тепо и полузащитнике Огюстене Шантреле из сборной Франции. Везде, где говорится о прошлой статье — смотреть здесь, если не указано отдельно.

Три стадиона были задействованы на ЧМ -30: Поситос, Парк Сентраль и Сентенарио

Самым маленьким был стадион Поситос, на котором свои домашние матчи проводил клуб Пеньяроль. Построена была эта арена в 1921 году.

Вот так Поситос выглядел в том самом 1921 году:

Заявленная вместимость 1000 человек. Но к 1930 г. арена немного видоизменялась, над центральной трибуной — мы её как раз и не видим на фото — была небольшая крыша.

Но главной отличительной особенностью Поситоса был низкий заборчик вдоль трёх сторон поля, а на стороне центральной трибуны заборчик был между двумя ярусами трибун:

Обратите внимание на первом фото за дальними воротами виден ряд зданий со всякими башенками, шпилями. Это для ориентира.

Вообще, для любителей разной околофутбольной статистики предлагаю познакомиться с моей статьей, написанной в разгар пандемии короновируса. Там ещё не было данных по ЧМ -2022.

На маленьком стадиончике Поситос на ЧМ -30 было проведено всего 2 матча: Франция — Мексика, матч открытия турнира, и Перу — Румыния.

Кстати, после ЧМ в 1933 клуб Пеньяроль перебрался на огромный Сентенарио. А Поситос в 1937 был разрушен до основания, а затем… Затем намного позже (в 2006) высчитали по старым аэрофотосъёмкам место, где были те самые ворота, в который Люсьен Лоран забил первый гол и на этом месте поставили памятный знак. Вернее два знака, один ещё в том месте, где был центр поля. Есть и тексты с пояснениями:

Оба знака стоят на одной улице Coronel Alegre (Поковник Алегре), но по разные стороны от проезжей части. На правом фото человек стоит за линией ворот в правом углу воображаемых ворот. Первый гол, если судить по фото, был забит в левый (от вратаря) угол. Но там сейчас чей-то дом, так что линия гола по тротуару доходит лишь до забора.

Чтобы не приняли эту букву Г невесть за что, на тротуаре есть белая линия ворот и в металле выдавлена надпись «Где спят пауки».

Знак центра бывшего поля Поситос имеет также надпись-пояснение на основании вокруг самого знака: «Ноль-ноль и мяч в центре». Фразы «Где спят пауки» или «Где пауки плетут свою сеть» использовал один известный телекомментатор в испано-говорящих странах. Это такое образное выражение про труднодоступные места для вратарей. Текст надписей-пояснений на испанском вы видите под каждым фото для этих памятных знаков.

Все три чёрно-белых фото стадиона выше сделаны именно из-за тех самых ворот.

Шесть матчей чемпионата мира было проведено на стадионе Парк Сентраль.

Вот в одном фото собран обзор видов этого стадиона:

Центральная трибуна была с крышей. Были даже этакие ложи. Обратите внимание на форму поддерживающих колонн. На другом фрагменте виден рекламный щит. Я про него говорил прошлый раз, на ЧМ всю рекламу либо сняли, либо задрапировали. Но эта изгибающаяся лентой рекламная конструкция — один из отличительных признаков Парка Сентраль. Ну, и деревья сбоку от крытой части трибун, они везде на фотографиях.

Ещё одной отличительной и исключительной особенностью данного стадиона были башенки по углам поля:

Виды стадиона Сентенарио пока давать не буду, они и так хорошо известны.

Итак.

13 июля 1930 г. сборная Франции сыграла на стадионе Поситос против сборной Мексики в матче открытия.

15 июля уже на стадионе Парк Сентраль сборная Франции играла против Аргентины. На том же стадионе, но 16 июля Мексика играла с Чили.

А 19 июля французы играли на главном стадионе чемпионата Сентенарио против сборной Чили. После этих команд на поле Сентенарио вышли Аргентина и Мексика.

Кроме Франции и Мексики другие команды на турнире 1930 года не сыграли на всех 3 стадионах хотя бы по матчу.

А так как все 3 стадиона находились в одном городе, то у французской и мексиканской сборных есть уникальный факт — сыграли на 3 стадионах в одном городе на одном турнире. И обе сборные сыграли всего 3 матча на турнире.

Похожего уровня достигла и сборная Франции на последнем чемпионате мира в 2022 году. Там в Катаре запутанная ситуация — чуть ли не все стадионы по большому счёту находились в Большой Дохе, до 7 из них можно было доехать на метро. Но официально, было только 3 арены в Дохе. На 3 разных стадионах в Дохе сыграла и сборная Польши (все свои 4 матча). А вот Франция 3 матча из 7 играла в Дохе, это были 3 матча подряд (2 в группе) и каждый раз на другой арене. А в 1/8 финала как раз и встретились Франция и Польша.

Вернёмся в 1930 год. Дадим фотообзор всех 3 матчей французов на разных стадионах. Конечно, без Мексики не обойдётся.

Матч Франция — Мексика, стадион Поситос

Вот сборная Мексики с флагом Уругвая:

Мексиканцы стоят в центре поля, поэтому и здания с башенками видны отчётливее, дальние ворота тоже видны.

На переднем плане слева на право стоят вратарь Оскар Бонфильо (с мячом), с не совсем поднятой правой рукой Фелипе Росас (с перебинтованным левым коленом), перед ним рослый капитан Рафаэль Гарса Гутьеррес. А вот крепыш Хуан Карреньо с распахнутой футболкой виден чуть дальше, за уругвайским флагом. Отчётливо видны также и другие футболисты, но на этом фото не все из 11 человек.

В одной из прошлых статей фигурировало фото сборной Франции с куклой, перед матчем с Мексикой. Там мы рассматривали были ли обвязаны голени у щикотолок у капитана команды Вильяплана и полузащитника Шантреля.

Есть же фото с капитанами перед матчем 13 июля, тут всё наглядно:

Слева направо стоят: лайнсмен Анри Кристоф (Бельгия), капитан Вильяплан, рефери Доминго Ломбарди (Уругвай), капитан Рафаэль Гарса Гутьеррес и лайнсмен Жилберту де Алмейда Регу (Бразилия).

Бельгиец все остальные 4 раза на турнире работал вместе с соотечественником Джоном Лангенусом, трижды лайнсменом, в том числе и в финале.

Бразилец Алмейда Регу был задействован на всех 3 матчах сборной Франции, дважды лайнсменом. Про матч с Аргентиной будет дальше.

Доминго Ломбарди в поле больше не судил, но трижды был лайнсменом, в том числе с участием Франции на Сентенарио.

Фото сборной Мексики перед первым матчем, с именами, теперь все 11 игроков:

Несколько редких кадров.

Вариант фото всей команды, но в кадре также арбитр матча Доминго Ломбарди. А Мануэль Росас из нижнего ряда встал в верхний:

Менее официальное фото, да и заборчик, и полупустые трибуны стадиона Поситос хорошо просматриваются.

Сейчас одно из самых редких фото матча Франция — Мексика:

Вот он вратарь Шантрель в действии, мяч берёт руками. Тут и забинтованный палец на правой его руке. Только вот не сразу ориентируешься в каком месте поля это происходит?

Помогает дальняя панорама с башенками на фоне. Это же всё тот же вид с линии ворот, как раз напротив башенок и шпилей. Шантрель с мячом хочет войти в свою вратарскую площадку. Перед ним скорее всего Луис Перес «Пичохос», левый крайний нападающий. Потому как слева с перевязанным левым коленом Санчес, который поначалу тоже был в берете. За Санчесом скорее всего Маттлер.

Вполне понятно, что это второй тайм. Фото из первого тайма с вратарём Бонфильо в этих воротах были в прошлой статье. Кстати, видим, что Шантрель не в свитере от Алекса Тепо, а в своём пуловере с вырезом.

Есть ещё одно чёткое фото первого матча в истории мундиалей, т.е. Франция — Мексика:

Видим заборчик, значит это первый тайм, момент у ворот Мексики. Атакует Андре Машино в паре возможно с Шантрелем. Слева от них с перевязанным коленом Фелипе Росас. Ворота защищает Бонфильо, перед ним капитан Гарса Гутьеррес. Позади вратаря ещё один из защищающихся, вероятно Санчес.

Два матча на Парк Сентраль 15 и 16 июля 1930

Матч Франция – Аргентина на Парк Сентраль богат на сохранившиеся фото. В основном это прыжки вратаря Алекса Тепо. Хорошее его фото было в прошлой статье. В интернете и масса других фото с его участием в том матче.

На матче Мексика — Чили на том же стадионе также поработали фотографы.

Вот сборная Мексики в цвете (раскрашенное фото) перед игрой с Чили:

Это Парк Сентраль 100% — башенка в углу стадиона, рекламный щит. Парк Сентраль или Гранд Парк Сентраль (GPC) — это стадион клуба Насьональ.

А вот момент матча Мексика – Чили 16 июля:

Вратарь Исидоро Сота кулаком пытается выбить мяч подальше от своих ворот, на границе вратарской площадки, второй тайм. В борьбе за мяч также капитан «Рекорд» и два чилийца Вильялобос и Видаль. А кто же страхует вратаря? Это скорее всего Санчес, при выполнении углового высокий полузащитник стоял у ближней штанги. У мексиканцев два полузащитника «караулили» каждую штангу при угловых.

А вот и ещё одна необычная деталь стадиона Парк Сентраль:

Капитан мексиканцев вместе с вратарём отводят угрозу. Хорошо виден фигуристый рекламный щит и, похоже, ветряк в углу арены. Это момент второго тайма. Так как есть фото первого гола чилийцев на мундиалях (на 3-й минуте матча), в ворота Исидоро Сота (Мексика), это ворота справа от крытого навеса:

Уругвайский журнал даёт комментарий — гол хотя и был забит руками, но судья засчитал. Гол на счету Карлоса Видаля. Во втором тайме он забьёт и ещё. А один гол забьёт в свои ворота Мануэль Росас, первый автогол в истории мундиалей.

Зафиксировал всё это бельгийский рефери Анри Кристоф. В лайнсменах бегал Джон Лангенус и уругваец Мартин Афестеги (тоже в отороченном фирменном пиджаке). Лица всех арбитров ЧМ -30, в том числе и уругвайских, были даны в старой моей статье.

Теперь французы с аргентинцами на Парк Сентраль.

Арбитрами были тренеры. Бразилец Регу ведь входил в техническую комиссию сборной Бразилии, лайнсмены и вовсе были самыми настоящими тренерами:

Костел Радулеску (Румыния, лайнсмен, с мячом). Бразилец Жилберту де Алмейда Регу в светлой кофте и в кепке судил в поле. Улисес Сауседо (Боливия, лайнсмен) в пиджаке с оторочкой и белых брюках. Капитаны команд Мануэль Феррейра (Аргентина) и Алекс Вильяплан (Франция). За Вильяпланом выглядывает руководитель команды Франции Рауль Кодрон. Человека в шляпе не признал.

Одно из фото великолепной игры Алекси Тепо:

Тепо кулаком выбивает мяч, Вильяплан не видит этого. Это момент первого тайма. За вратарём не видно скорее всего Дельфура с перевязанным правым коленом.

Тепо играл превосходно. Если бы не ошибочная расстановка защитников перед штрафным ударом Монти в конце матча…

Но даже и после проигрыша, зрители выносили на руках французского вратаря после матча.

Пара фото с прыжком Тепо в угол и моментом гола в его ворота были в предыдущей статье.

Во французской книге, посвященной первым участиям команды на мундиалях, дано фото, где ошибочно определён не только аргентинец, но и свой игрок:

Шантреля ни с кем не спутать. А вот стадион по этому фото никак не узнаешь, не за что зацепиться глазом.

Хотя на следующем фото не с первого захода можно его признать:

Аргентинец Черро легко прошёл французского полузащитника. Такой пробор был у немногих в составе Франции. Но небольшая «выемка» в линии роста волос рядом с пробором — была только у Шантреля.

Грандиозный Сентенарио

В последнем (как оказалось) своём матче на ЧМ -30 французы играли на Сентенарио. При достаточно слабой посещаемости для такого стадиона.

У этого стадиона 4 именных трибуны. Самая большая, центральная, позади которой возвышается Башня Чести, трибуна называется Олимпико, она 4-х ярусная.

Напротив неё трибуна Америка, 2-х ярусная. Справа от башни трибуна Коломб, слева Амстердам, обе 3-х ярусные.

Так будет нагляднее:

Самое знаменитое фото того матча — это единственный гол Гильермо Субиабре головой с линии вратарской площади. Тепо не успел перекрыть путь мячу:

Рядом с вратарём Огюстен Шантрель. При увеличении видно, что и в матче с Чили у Шантреля был перевязан палец на правой руке. Это второй тайм матча. Гол в ворота перед трибуной Амстердам.

А это момент из первого тайма:

Вновь в атаке чилийцы, Вильялобос в воздухе. Этьенн Маттлер и Селестин Дельмер защищаются. Между ними, скорее всего Карлос Видаль. Вид из-за линии ворот перед трибуной Коломб.

Именно Видаль и именно в ворота, которые в этом моменте защищает Тепо (правее за кадром), чилиец не смог реализовать пенальти. Вратарь парировал удар, впервые в истории мундиалей.

До сих пор идут споры, сколько пенальти было в матче Аргентина — Мексика 19 июля 1930 года. И даже так встаёт вопрос — а были ли это пенальти?

Закавыка в том, что боливийский тренер, а по совместительству рефери того матча Улисес Сауседо трижды вроде как назначал пенальти, но каждый раз брался отмерять своими широченными шагами положенные метры — у него всегда выходило аккурат возле 16,5-метровой линии границы штрафной. По другим данным было аж 5 назначенных пенальти боливийским арбитром — и все реализованы. Но это уже фантазии.

В мексиканских источниках откуда-то берётся некий штрафной удар в пределах штрафной площади, поэтому один из пенальти (в свои, разумеется, ворота, они не считают за пенальти).

В аргентинской газете Critica был вот такой заголовок: «Три пенальти и два сейва». Но это был итог игрового дня, считая пенальти и в матче Франция — Чили. В общем, путаницы много.

Сегодня принято, ч то за день было назначено 4 пенальти, 3 из которых в матче Аргентина — Мексика.

Оскар Бонфильо (Мексика) на 30-й минуте парировал удар аргентинца Фернандо Патерностера. Это был второй за день незабитый пенальти. Патерностер ударил откровенно слабо, Бонфильо поймал мяч и сразу же выбил его в поле. Аргентинская газета Critica пишет слово пенальти (penal), отмечая, правда, что реф действительно отсчитывал шаги, отмерив на два больше, чем положено.

Через 12 минут в противоположные ворота пенальти пробивал мексиканец Мануэль Росас. Как писала Critica в заметке про 3 пенальти за день — при пенальти в аргентинские ворота боливийский арбитр шагал намного уже, чтобы помочь мексиканцам.

Удар Мануэля Росаса оказался точен, точно в правый от вратаря угол. Мануэль стал первым в истории футболистом, кто на одном турнире забил автогол и хороший гол, но в разных матчах. И единственным на турнире, кому удалось реализовать пенальти.

Правда, во втором тайме Мануэль «Чакетас» повторить свой успех не сумел. Второй раз пенальти от Мануэля аргентинский вратарь Анхель Боссио сумел отбить, но перед собой. Расторопный М.Росас сам же и добил мяч в сетку, получается уже с игры.

Вот арбитры того матча, два тренера и президент ассоциации уругвайских арбитров:

Слева направо: Костел Радулеску, тренер сборной Румынии, по совместительству лайнсмен на турнире; Улисес Сауседо, тренер сборной Боливии, по совместительству рефери и лайнсмен на турнире; Гуальберто Алонсо, начальник уругвайских арбитров.

Как видите, центральная трибуна была битком.

Одно из динамичным фото с того матча — это борьба за мяч между Фелипе Росасом (младшим братом Мануэля) и Франсиско Варальо. И Хуан Карреньо на заднем фоне:

Второй гол в матче аргентинцы забили очень быстро после первого. Первый забил Гильермо Стабиле на 8-й минуте. На 11-й мин. аргентинцы подавали угловой. Вратарь Бонфильо выбил мяч, но недалеко. Варальо пробил, попал в Санчеса, опять Варальо, который откатывает под удар к линии штрафной для Сумельсу.

Адольфо Сумельсу сильно и высоко пробил, попал в перекладину, и от неё мяч залетел в ворота. На первом фото после удара Сумельсу мяч едва не долетает до перекладины над руками вратаря Бонфильо:

Фелипе Росас, Франсиско Гарса Гутьеррес, Рафаэль Гарса Гутьеррес, вратарь оскар Бонфильо с вытянутыми руками, Альфредо Санчес — это мексиканцы слева направо. Аргентинцы Адольфо Сумельсу следит за мячом после своего удара, Гильермо Стабиле готов на добивание. Раймундо Родригес у правой штанги.

Мяч, видимо, отскочил от перекладины, и от газона, но уже за линией гола.

На следующем фото Раймундо Родригес, который стоял ближе к правой штанге, пытается поймать тот отрикошетивший мяч руками:

Это момент из первого тайма, угловой у мексиканских ворот, которые были под трибуной Коломб. Франсиско Гарса Гутьеррес, вратарь Оскар Бонфильо и Альфредо Санчес наблюдают за Родригесом. Фелипе Росас у ближней штанги ещё не отошёл от борьбы.

Во втором тайме при счёте 5:1 мексиканцы вновь били пенальти, и вновь это делал Мануэль Росас:

Подпись гласит, что вратарь Боссио не смог предотвратить гол мексиканцев с пенальти. Это не совсем точно.

Мяч Мануэль Росас послал на сей раз по центру ворот. Мяч попал в правое колено вратаря, отлетел влево по фото, а вратарь падал вправо. Подоспевший Мануэль добил мяч после своего же удара. Мануэля Росаса на фото мы видим частично, убегающим влево за границу кадра:

В этом матче было забито 9 голов, но фотоподтверждений наберётся на 4-5.

Все три стадиона посмотрели. Каждый со своими особенностями. Думаю, теперь можно вполне распознавать на старых фото, на каком стадионе игрался матч ЧМ -30.

Немного других историй, в продолжение тем, рассмотренных ранее.

В прошлой статье я пересказал вкратце биографию Алекса Тепо. Там был момент о его 8-летнем сводном брате (в 1928, когда вратарю было 22 года).

Вот фото с матча на стадионе Коломб сборной Франции против сборной Англии 14 мая 1931 года:

Слева в цивильном тоит Огюстен Шантрель, он был запасным. Далее в котелке стоит тот самый мсье Кодрон, который возглавлял команду в Монтевидео. Следом Алекс Тепо, а паренёк, вероятнее всего, и есть его младший брат. Кстати, справа крайним стоит настоящий тренер сборной Франции Гастон Барро. А французы выиграли 5:2!

О судьбе корабля «Конте Верде»

И несколько слов о судьбе корабля Конте Верде, на котором три европейские команды и сборная Бразилии прибыли в Монтевидео для проведения первого чемпионата мира.

С августа 1932 Конте Верде курсирует между итальянским Триестом и Шанхаем.

2 сентября 1937 во время великого Гонконгского тайфуна (погибло 11 тыс. человек) несколько крупных пассажирских судов сорвало тайфуном и они столкнулись с Конте Верде, который сел на мель и получил повреждения.

С началом второй мировой войны Конте Верде стоит на приколе в Шанхае, оставаясь там же и после объявления Италией войны Англии, США в июне 1940 года.

Летом 1942 Конте Верде использовался как дипломатическое обменное судно. Из Японии и оккупированных ею стран собирались граждане США , Англии, европейцы и переправлялись на судне в нейтральный Мозамбик (Африка). Одновременно из США и Бразилии другое судно везло японских граждан и дипломатов в тот же Мозамбик. Происходил обмен пассажирами и суда возвращались в порты своего старта.

9 сентября 1943 фашистская Италия капитулировала. Конте Верде стояла в Шанхае на реке Вангпу. Итальянский капитан судна Чинеа и его экипаж мастерски затопили корабль на левый борт. Сама команда до последнего была на перевёрнутом судне и лишь в последний момент все погрузились в шлюпки.

Это был поступок экипажа, не хотевших сдаваться в плен японцам.

Этот момент есть на фото:

Японцы всё же разоружили экипаж и позже всех арестовали.

Сразу же начались работы по поднятию судна. Но на это ушло больше года. Но в августе 1944 американские лётчики сумели сбросить 6 бомб на океанский лайнер и тот затонул уже на правый борт.

К середине декабря 1944 корабль подняли и отбуксировали в Шанхай.

Судно переименовывают в Kotobuki Maru. Он несколько раз налетал на магнитные мины. 25 июля 1945 г. вышел из дока и был атакован авиацией, выброшен на японский берег. Исключён из состава флота.

13 июня 1949 Kotobuki Maru (Конте Верде) снят с мели и начата его утилизация.

В 1925 году оба океанских лайнера-близнеца — Конте Россо и Конте Верде встретились в океане:

В сети есть также фото момента, когда благодарят за службу итальянского офицера из экипажа, который затопил Конте Верде в Шанхае в 1942 году:

Ведь в планах у японцев было использовать Конте Верде как небольшой авианосец или военный корабль с необходимыми переделками.