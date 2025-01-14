«Баварии» нужен забытый топ-футболист. Потерялся в «Челси», но был главным бомбардиром «Лейпцига»

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вчера, 22:13

Ищут сменщика для Кейна.

Пришёл в «Челси» не в лучшее время

Кристоферу Нкунку не повезло согласовать переход в «Челси» в декабре 2022 года. Он согласился на трансфер уже при новых владельцах, но тогда, когда они ещё не начали скупать всё, что движется. Летом 2023 года он оказался среди бесконечной череды новичков, из-за количества которых даже тренерскому штабу было тяжело наладить тренировочный процесс и установить постоянные сочетания в каждой линии.

Нкунку с этими проблемами раньше не сталкивался – в ПСЖ , несмотря на богатство владельцев, не так сильно грешат такими трансферами. В «Лейпциге» вообще чутко относятся к состоянию молодёжи и стараются развивать её. Что касается «Челси», Нкунку в первый сезон отыграл в АПЛ только 11 матчей – это при том, что приходил форвард как потенциальный лидер команды, да и заплатили за него 60 млн евро.

И такая ситуация продолжается до сих пор. Поскольку у «Челси» длинная скамейка, на Лигу конференций, Кубки и АПЛ они выставляют разные составы. С одной стороны, хорошо – в любом случае получишь практику. С другой, быть лидером в ЛК и в АПЛ – совсем не одно и то же. С «Арсеналом» играть на порядок интереснее, чем против «Шэмрок Роверс». Но французу приходится мириться с этим. К этому моменту в его активе 18 матчей в АПЛ -24/25, два гола и один ассист.

Мареска предпочитает Джексона

У Марески солидный выбор на каждую позицию. Это ещё не говоря о том, что многие в составе – универсалы, способные закрыть сразу несколько позиций. Нкунку конкурировал с Джексоном. Сейчас добавляются Феликс и молодые Вашингтон, Гиу. Конечно, подбор игроков не самый зверский. Изначально казалось, что Кристофер – более предпочтительный вариант в сравнении с Николасом и остальными. Но сенегальца продолжают выпускать в старте, в других турнирах роль основного отошла Гиу (Марк стремительно прогрессирует). Жоау и Нкунку остаётся ждать выхода со скамейки.

В то же время это вполне поддаётся объяснению. Кристофер раскрылся в «Лейпциге» не как форвард, а как универсал, выходящий на нескольких позициях. При схеме «4-4-2» Нкунку выходил в паре нападающих, в остальных случаях оказывался либо на фланге, либо на позиции «десятки». Это скорее классный диспетчер, чем «киллер» в чужой штрафной. К тому же футбол, который в «Лейпциге» ставил Розе, отличался от того, что у Криса требовали Почеттино и в последствии Мареска. Можно говорить о том, что француз не подошёл «аристократам» стилистически, не прижился в полной мере.

Поэтому у итальянского менеджера чаще играет Джексон. И, как следствие, сенегалец отметился уже девятью мячами, а на счету Нкунку – всего два.

Мюнхенцы ищут сменщика для Кейна

Кристофер хочет найти себе другую команду с более адекватным уровнем конкуренции, но последние сезоны повлияли на интерес к форварду. К французу присматривался «Манчестер Юнайтед», его также предлагали «Барселоне», вариант с трансфером рассматривал «Пари Сен-Жермен». Никто так и не перешёл к предметным переговорам.

За исключением «Баварии». Мюнхенцы хотят снять часть нагрузки с Харри Кейна – англичанину будет проще, если у него появится более-менее забивной сменщик. К тому же Кристофер может сыграть вингера, а это важный фактор в отношениях со стагнирующими Сане и Гнабри.

У Харри нет полноценной альтернативы, но заменить его может в том числе Матис Тель. 19-летний француз быстро прогрессирует и ещё в прошлом сезоне закрепился в основе. При этом отмечается, что Нкунку хотят подписать независимо от будущего Теля. В то же время к вингеру проявляет интерес сам «Челси». Так что среди вариантов стороны рассматривают обмен. Кристофер к этому моменту успел устно согласовать контракт с мюнхенцами. Также он контактировал с главным тренером «баварцев» Венсаном Компани – переговоры развиваются довольно быстро. Дело остаётся за клубами, надо определиться с форматом трансфера и договориться об отступных. «Челси» просит 70 миллионов евро.

Родной чемпионат, стабильный топ-клуб

Переход в «Баварию» – отличная возможность для Кристофера во всех отношениях. Прежде всего, плюс в том, что мюнхенцы хотят оформить сразу полноценный трансфер, а не аренду. С учётом, что в «Челси» возвращаться француз вряд ли захочет, это огромный плюс. К тому же форварду прекрасно знаком этот чемпионат. Он перебрался в «Лейпциг» в 18 лет и в первый же сезон закрепился в стартовой обойме, а после постепенно вырос в лидера перспективной команды. В сезоне, предшествующем переезду в Лондон, Кристофер забил 16 мячей в 25 играх, а также отдал шесть голевых передач.

Да и «Бавария» после «Челси» тянет на повышение. Мюнхенцы – более стабильный топ-клуб, который претендует на все возможные трофеи. Период в «Челси» говорит сам за себя. После смены владельца «аристократы» проходили тяжёлую перестройку и лишились былого прочного основания. Да, сейчас команда делает успехи, но всё ещё нет ощущения, что ситуация в клубе устаканилась. «Бавария» тоже мучилась в прошлом сезоне – на этом фоне даже прервалась гегемония в Бундеслиге. Но то был единичный случай. И мюнхенцы оперативно на него среагировали. Привели нового тренера и вернулись в лидеры. Это ещё не говоря об успехах в Лиге чемпионов. Немецкий клуб выглядит на порядок надёжнее.