Худшая команда в истории. Так плохо у себя дома МЮ не выступал 131 год

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сегодня, 01:03

На этот раз уступили дома «Брайтону».

Вынесенные в заголовок слова – не громкое заявление автора, а фраза, произнесённая главным тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом после матча на «Олд Траффорд» против «Брайтона». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей, и стала четвертым поражением МЮ на своем поле в пяти последних домашних матчах.

«Юнайтед» набрал лишь 11 очков в 11 матчах чемпионата с тех пор, как Аморим сменил Эрика тен Хага у руля команды в ноябре. «Красные дьяволы» занимают унизительное для такой команды 13-е место в турнирной таблице, отставая от первой десятки уже на семь очков и опережая зону вылета на десять баллов.

На послематчевой пресс-конференции Аморим решил не сдерживаться:

В последних десяти матчах Премьер-Лиги мы выиграли только дважды. Представляю, что это значит для болельщиков «Манчестер Юнайтед». Представьте, что это значит для меня. Команда получила нового тренера, который проигрывает чаще, чем предыдущий. Я полностью это осознаю. Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед». Понимаю, что СМИ заберут это в заголовки, потому что им нужны громкие заявления. Но я говорю это, потому что мы должны признавать проблему и что-то менять.

Степень падения

Но СМИ не только забрали слова португальца по заголовкам, а еще и посчитали, правду ли он сказал. Ведь у МЮ за спиной 147 лет истории, и там всякое бывало. Как выяснилось, к данному моменту сезона только в 13 случаях до этого у «Манчестера» было меньше очков. В последний раз такое случилось в сезоне-1986/87. То есть по такому показателю «Юнайтед» – худшая команда, но не за всю историю, а за последние 38 лет, что тоже весьма много.

Можно взглянуть на другие цифры, подчеркивающие падение МЮ , в сравнении с тем, какими они были в прошлом. Например, это было шестое домашнее поражение «Юнайтед» в Премьер-Лиге в текущем сезоне. Это самое большое количество проигрышей на своем поле за 12 матчей, начиная с сезона-1893/94. Вот тут уже больше похоже на по-настоящему историческое «достижение».

«Манчестер» пропускал первый гол в каждом из пяти последних домашних матчей. Это повторение самой длинной серии, которая случилась, кстати, не так давно – с августа по октябрь 2023 года.

Всего же «Манчестер Юнайтед» проиграл десять из 22 матчей Премьер-Лиги. Так же быстро двузначного числа поражений в чемпионате команда в последний раз достигла в сезоне-1989/90 под руководством Алекса Фергюсона. Наконец, можно вспомнить, что МЮ вылетал из высшего дивизиона пять раз. В последний это случилось в 1974 году. И хотя до сих пор верится с большим трудом, что это случится, Рубен Аморим называл и такой сценарий возможным.

Признание провалов

У Аморима достаточно большой кредит доверия, однако давление на него усиливается с каждым таким матчем. Накапливаются поражения, растет ком проблем, из которых сложно будет выпутаться. Даже последняя победа над «Саутгемптоном» (3:1) далась не без нервотрепки, поскольку МЮ проигрывал, пока в конце матча Амад Диалло не оформил хет-трик.

Наставник подчеркивает, что команда с трудом адаптируется под схему «3-4-3», но он не собирается от нее отказываться, поскольку такой вариант принес ему успех со «Спортингом»:

Я знал, что будет сложно воплотить в жизнь совершенно новую идею на ходу. Но когда ты проигрываешь несколько матчей подряд, это становится еще сложнее. Все плохо справляются со своей задачей, и мы должны это признавать. Недопустимо проигрывать так часто. Соперники превосходят нас во множестве деталей. Мы не можем сохранять стабильность, и моя работа не помогает игрокам. Команда в тяжелом положении из-за этих проигрышей. Я знаю, что мы можем добиться успеха, но я не наивен. Нужно пережить этот момент. Меняться я не намерен.

Расчистка завалов

Уже сейчас очевидно, что летом МЮ ждет новая большая перестройка. Аморим недоволен многими футболистами и захочет пересобрать команду под свое видение, раз уж меняться не планирует. Так что уже вокруг ходят потенциальные покупатели и присматриваются к разным игрокам «Манчестера». Из последнего стоит отметить интерес «Бетиса» к вингеру Антони, который является второй по стоимости покупкой в истории МЮ и никак не оправдывает этого статуса.

Летом по истечении срока контрактов «Юнайтед» покинут Кристиан Эриксен и Виктор Линделёф, есть интерес к крайнему защитнику Тайреллу Маласиа со стороны голландских клубов. «Манчестер» отпустит и 32-летнего опорника Каземиро, если поступит соответствующее предложение. С зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю бразилец является самым высокооплачиваемым игроком команды, но он не провел на поле ни минуты после декабрьского поражения от «Ньюкасла».

Открытым текстом Аморим заявлял, что покинет команду и Маркус Рэшфорд. Причем португалец назвал это «выбором игрока». Он подчеркнул, что не станет выпускать на поле футболиста, который не подходит команде. Близок к уходу и Алехандро Гарначо. Ранее МЮ отклонил предложение «Наполи» по нему, но есть другие претенденты на 20-летнего вингера.

Если же говорить о тех, чью продажу «Манчестер» явно не одобрит, так это Кобби Майну и Амад Диалло, который расцвел под руководством Аморима. Вроде бы большой уровень доверия к вратарю Андре Онане, хотя порой он чередует невероятные спасения с чудовищными «привозами». Третий гол «Брайтона», кстати, пришел после его ошибки.