«Ливерпулю» Слота вручают чемпионский кубок. У конкурентов общая проблема – менеджмент

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сегодня, 20:26

Боссы знаменитых клубов подвели фанатов.

Даже середняки АПЛ тратят больше, чем лидер

За четыре последних сезона команды из Англии потратили миллиарды евро на новичков. Только у «Челси» полтора миллиарда расходов за это время. У «Ливерпуля» затраты на новых игроков не перешли отметку в полмиллиарда. Клуб богатый, но если добавить заработки от продаж игроков, то разница всего минус 232 миллиона. Даже у «Милана» баланс сделок хуже. В АПЛ расточительнее «Челси», МЮ , «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Ноттингем Форест» и «Борнмут».

«Манчестер Сити» присоединиться к списку зимой. «Ливерпуль» лидирует в АПЛ , не расходуя деньги, как многие соперники. У «Вулверхэмптона», чья задача – сохранить прописку в лиге, расходы на новичков лишь на 50 миллионов меньше. А ведь в «Ливерпуле» реформировали состав, потеряв игроков старой основы. Ушли Матип, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Алькантара, Мане и Фирмино. Восемь человек, семь из которых были основными у Клоппа и приносили клубу серьезные трофеи.

Представителям МЮ должно быть стыдно. Их трансферный баланс будет в три раза хуже, когда Амориму разрешат трансферы под себя. А вот в таблице между историческими врагами 24 пункта разницы в пользу экономного «Ливерпуля». Слот невероятно эффективно распоряжается ресурсами. Причем Арне летом сразу сказали, что не позволят сильно поменять состав. Клуб подписал грузина Мамардашвили, но голкипер остался в «Валенсии» на сезон. А Кьезу взяли всего за 12 млн евро.

Многие гранды долго не угадывают с тренерами

Посмотрим, как Мареска справится с кризисом результатов у «Челси». Глянем, насколько хватит терпения владельцев «Арсенала», если Артета провалит весну. Оценим, как поступят позже в «Тоттенхэме». Гвардиола и Аморим вроде как должны получить кредит доверия по разным причинам. Но из двух клубов Манчестера только один давно нашел подходящего тренера. А вот «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона упрямо ставил на неправильных наставников для чемпионской борьбы в АПЛ .

Слоту немного повезло, что всё так складывается в его пользу. Артета решил, что из «Арсенала» надо сделать аналог «Челси» самых скучных отрезков в истории «синих». Но не получил чемпионский коллектив. Микель снова допустил осечку. На этот раз в матче против бывшего тренера «канониров» Эмери. Не везет лондонским клубам в борьбе за титул. «Тоттенхэм» вообще на пятнадцатом месте на данный момент. Постекоглу отличный тренер, но Ангелоса тянут вниз потери в линии защиты.

«Ливерпулю» улыбнулась удача. Пока у других много травм, вылетают ключевые футболисты, «красные» неплохо прошли значительную часть сезона. Первые в таблице Лиги чемпионов, где клубы уровня «Реала» делают заочные и очные подарки англичанам. В АПЛ «Челси» не верил в успешность чемпионской погони. Перешли от колебаний на словах к сомнительным результатам. «Ноттингем Форест» выстрелил, угадав с тренером и селекцией, но вряд ли способны на подвиг и золотой рывок весной.

Артета, если в итоге его уволят из «Арсенала», запомнится фанатам АПЛ неудачами, а не отрезком, когда по качеству футбола «канониры» смогли тягаться с «Манчестер Сити». Гвардиола после печального развода с женой возвращается к холостяцкому футбольному подходу. Зимой «горожане» развернули серьезную трансферную кампанию. Вот только Хосеп уже подарил «Ливерпулю» 15 пунктов форы. Хвалим «красных» за гармоничность и плотность в игре, но соперники у них очень щедрые.

В «Ливерпуле» быстрее признают свои ошибки

Фанаты «красных» редко хвалят американского владельца клуба Кронке. Просят больше денег. Критикуют. Боялись, что уход Клоппа разрушит команду. В мире мало наставников такого уровня, способных уйти самостоятельно. Немец признал, что устал и выгорел. На днях Клопп сто раз подчеркнул, что не планирует возглавлять один из клубов системы «Ред Булл». Юрген стал управляющим во всей сети команд. А до этого с Эдвардсом правильно подобрали «Ливерпулю» нового тренера.

Слот быстро понял новый клуб. Клуб, который имеет значение для фанатов. С историей неудач – только одна победа в АПЛ , но европейскими подвигами. «Ливерпуль» смело отпустил ветеранов и набрал новых футболистов. Угадали с Конате, Гравенберхом, МакАллистером и Собослаи. Чуть повезло, ведь не подписали ряд проблемных футболистов. Не сработались с Нуньесом, но даже Дарвину в клубе доверяли. Получили в итоге важный дубль в концовке матча с «Брентфордом».

У «Ливерпуля» есть характер, которого порой не хватает конкурентам. Есть стабильность. А магическую монолитность вдруг потерял даже чемпион «Манчестер Сити». Снова будут рассказывать, что «красным» сопутствовала удача, как по ходу сезона с пандемией? Но до локдауна у «Ливерпуля» Клоппа было солидное преимущество по очкам над конкурентами. Теперь страшный вирус не забирает столько жизней. Все команды были в равных условиях. Но «Ливерпуль» эффективнее.

Впереди у «красных» сложнейший отрезок сезона

В «Ливерпуле» тоже допускают ошибки. Затянули переговоры с лидерами. Могут потерять ван Дейка и Салаха след за Александер-Арнольдом. Будут опасные перемены в разных линиях. Тоже надо найти центрального форварда под основу, как «Арсеналу», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Но у «Ливерпуля» Слота на данный момент здоровый коллектив, невзирая на планы разбежаться в разные стороны. Уникальная история. Так что можно смело винить Глейзеров, Рэтклиффа, Кронке, Леви и Боэли.

Владельцы других богатых клубов АПЛ не навязали чемпионскую борьбу «Ливерпулю», который обошелся без трансферов. Отстают в сезоне, где у «Ноттингем Форест» со стареньким новозеландцем Вудом в атаке есть шанс на «серебро». Причем многие клубы повторяют ошибки, о которых все говорят годами. Зря в МЮ оставили тен Хага. Зря не дали директору «Арсенала» больше власти, чтобы заставил Артету взять центрфорварда. Зря «шпоры» не меняют политику отказа от трофейной борьбы.