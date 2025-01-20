Мбаппе создал двадцать два гола в новом сезоне. «Реал» разозлился после поражения в Эль Класико

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сегодня, 10:18

Килиан прибавляет в элегантности.

Француз примирился со своей участью

Девятый номер «Реала» понял, что придется играть в центре нападения. Дисквалификация Винисиуса отправила на левый фланг Родриго, а Мбаппе сыграл в центре атаки. Неудобная позиция, особенно если нельзя смещаться в штрафную площадь с левого фланга, как Килиан часто делал в ПСЖ . В Париже имел больше свободы и меньше заданий без мяча. Анчелотти и лидеры «Реала» не оценили старт француза, когда тот ленился и не возвращался в оборону.

Против слабых соперников Мбаппе, как и раньше, действует сильно. В равных составах «Лас-Пальмас» пропустил от «Реала» 4 раза. Это только засчитанные мячи. Килиан был близок к хет-трику, нанес 6 ударов по воротам, снова реализовал пенальти. Добавил удар с игры, сделав дубль. Только офсайд помешал французу уйти с поля с тремя забитыми мячами. Теперь у Мбаппе 18 голов и 4 ассиста в 30 матчах за «Реал». Нормальная статистика сильного форварда.

И плохие цифры, если сравнивать с молодым Роналду. Но кумир Килиана дольше учился играть в центре атаки. У Мбаппе 22 балла по системе «гол плюс пас», из которых почти половину собрал за полтора месяца. Гол Килиана «Барселоне» не помог взять Суперкубок Испании. Но в начале сезона в Суперкубке УЕФА Мбаппе забил «Аталанте» и взял первый трофей. Также был точный удар и ассист на Родриго в Межконтинентальном кубке против «Пачуки».

Тот соперник не оказал сопротивления, как «Лас-Пальмас». Анчелотти настораживает закономерность. Мбаппе зажигает, если соперник откровенно никакой. А вот когда «Лас-Пальмас» в первом круге дома навязал «Реалу» борьбу, то Килиан ничем не помог. Тогда чемпионы Испании потеряли очки, сыграв 1:1. Таких матчей было много. С «Мальоркой», с «Лиллем», против «Барселоны» в первом Эль Класико. С «Миланом», «Ливерпулем» и «Атлетиком».

Мбаппе выручает уровень напарников

22 созданных гола в 30 играх. И ещё парочка участий в голевых атаках. Неплохая статистика имеет несколько причин. Первая – Мбаппе бьет пенальти, а футболисты «Реала» их часто зарабатывают. Но Килиан проиграл борьбу голкиперу «Атлетика», когда «Реал» уступил 1:2. А после низшей точки удалось оттолкнуться ото дна. Француз сам так обозначил тот поединок и тот удар. Но чаще у Мбаппе классная техника исполнения пенальти. Разнообразен и хитер.

Умеет делать паузу, дожидаясь прыжка голкипера, а потом катит мяч или направляет на неудобной высоте далеко от угла ворот. Если проанализировать манеру бить многих маститых форвардов, то самые наглые целятся в углы и бьют сильно. А кто мягче и хитрее, то стараются направить мяч под мышку голкиперу. Не выручит, даже если бросится в самый угол и угадает направление удара. Мбаппе из «мягкой» категории. Правда иногда форвард меняет стиль.

Вратарь «Ливерпуля» Келлехер взял удар Килиана в матче против «Ливерпуля». «Реал» тот матч тоже проиграл. Пока 4 из 18 голов Мбаппе за «сливочных» с пенальти, хотя мог иметь 6 из 20. А вторая причина, почему у Килиана хорошая статистика, невзирая на тактические и игровые проблемы – уровень мастерства напарников. Достаточно одного голевого паса Вальверде пяткой на выход Мбаппе, чтобы четко понять, почему французу удается забивать голы за «Мадрид».

Часто у Килиана удары в пустые ворота. Или из легких позиций. Зато пока ему не удаются голевые слаломы. Физически Мбаппе не был в лучшей форме в этом сезоне. В начале казался тяжеловатым. Сейчас прибавил, но пока не может эффективно применять дриблинг. Остаются открывания. Здесь надо отдать должное французу. Очень часто девятый номер в идеальной позиции. Остается дождаться паса Винисиуса, Родриго или Беллингема и отправить мяч в сетку.

Анчелотти редко недоволен игрой Килиана

Карло назвал Мбаппе лучшим центрфорвардом мира. Чистая неправда, тренер решил подбодрить француза. Итальянец отметил умение отрываться от опекуна. Но соврал, что Мбаппе лучше в центре, чем на фланге. Реакции Анчелотти честнее его слов. Даже когда Килиану дважды удались красивые дальние удары, Карло праздновал голы без энтузиазма. Анчелотти можно понять. У «Реала» слишком много поражений, первое место в Ла Лиге им подарили конкуренты.

«Атлетико» прервал 15-матчевую серию побед во всех турнирах против «Леганеса». Ветеран Гризманн не реализовал пенальти. «Барселона» тоже оступается. После недавнего матча каталонцы жалуются на арбитра. Но для каталонцев «Хетафе» всегда опасен на выезде, системно забирают очки у фаворита. Команда Флика очаровательная, когда приходит их вечер, и сомнительно предсказуемая, когда соперник сумел её сковать. В этом они похожи на нынешний «Реал».

У подопечных Анчелотти тоже низкий контроль уровня собственной игры. Когда заведены и разозлились, то могут вынести многих. Порой просто пошла игра, как против «Аталанты» в Бергамо. Итальянского соперника знали по финалу Суперкубка УЕФА . И Куртуа пришлось выручать, чтобы подопечные Гасперини не сравняли счет, установив ничью 3:3. Форвард Мбаппе забил «Аталанте», но это один из немногих его мячей в победном матче сильному сопернику.

Пока Килиан адаптируется. Видели пас без замаха под себя. Дальний обводящий удар на средней высоте. Открывания на линии офсайда. Паузы, чтобы резкие напарники оббежали его и открылись под передачу. Килиана выручает опыт ассистента, ведь в «Реале» от него требуют не только ударов. Но если посмотреть друг за другом голы Мбаппе и мячи Роналду за «Реал» в 2016 году, когда Криштиану был 31 год, то португалец вчистую побеждает Килиана.

За француза лишь статистика. Но не вся. У Мбаппе меньше передач за игру, чем у вратарей «Реала». Вовлеченность падает в сложных матчах. А именно крутым соперникам Анчелотти проигрывает в этом сезоне. Не делаем резких выводов, фиксируем старательность Килиана. Новичок хочет заиграть. Но это уровень парня, который может обогнать 36-летнего Левандовского в борьбе за Пичичи. Пока Мбаппе не играет как обладатель «Золотого мяча 2025».