Гвардиола сыграет в Оппенгеймера. Горючее для ядерного оружия нашёл в школе «Барселоны»

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вчера, 14:12

Готовят дорогой и любопытный трансфер.

Запускают проект «новый Бускетс»

До расцвета Серхио у «Барселоны» был Яя Туре. Гвардиола не всегда дружил со скандальным ивуарийцем и его разговорчивым агентом Селюком. А когда появился Бускетс – противоречивый из-за симуляций и гениальный по работе в центре поля, Туре отдали «Манчестер Сити». Яя заиграл без Гвардиолы, что подчеркивает уровень мастерства. А Бускетс расщеплял на атомы соперников в центре поля сборной Испании и «Барселоны».

Гвардиола сам был хавбеком, но не играл в стиле своего любимчика. Бускетса пытались заманить в Манчестер. Видать, отказалась жена игрока Елена. Хосеп часто получал вето именно от девушек и супруг футболистов, а не от самих игроков. А подруга Родри, хотя хавбек из «Атлетико» встречался со студенткой, которая мечтала стать хирургом, согласилась на переезд в Англию. Девушка опорника в итоге пожертвовала своей карьерой.

Для возобновления нормальной медицинской практики Лауре нужно вернуться в Испанию. Если семья Родри примет такое решение, то «Манчестер Сити» нужен опорник. После сложной травмы Родри команда сбавила. У Гвардиолы худший сезон в карьере. Попробуют выбить «Реал» в Лиге чемпионов, но жребий сложный. Чтобы отвлечься от трудовых будней и развода с женой, Хосеп увлекся трансферами и новыми проектами.

В центр обороны приобрел двух новых игроков. Хусанова сразу поставил в основу, но узбек допустил ошибку против «Челси». В опорной зоне у Гвардиолы чуть раньше не заиграл Филлипс. А Гюндоган ветеран, Илкай не смог полноценно заменить Родри без мяча. Ковачич тоже больше любит созидать, чем обороняться. Поиски опорного хавбека не прекращались. И вот объявили имя финалиста. Им стал воспитанник школы «Барселоны».

Нико невероятно корявый игрок

Бускетс – сын футболиста, как и новая цель «Манчестер Сити» Нико Гонсалес наследник Франа, легенды «Депортиво». И совсем не похож на отца. Невысокий Фран играл левой и был техничным парнем. Его сын Нико высокий и необычный правша. На уровне ведущих лиг Европы даже центральные защитники техничные. Без проблем выполняют трюки с мячом. Умеют отдать изумительный длинный пас. Удары у многих поставлены идеально.

Нико Гонсалес – исключение. Молодой испанский футболист по корявости сопоставим с Томасом Мюллером в молодости. Немецкий форвард, который тогда нередко играл ближе к флангу, существенно отличался по техничности от Рибери и Роббена, будущих напарников по «Баварии». Мюллер неправильно бил по мячу и неправильно пасовал. «Неправильно» в этом случае является аналогом «не по канонам». Гонсалес поступает аналогично.

Центральный хавбек «Порту» отдает передачи, выгибая правую ногу, словно клюшку. Когда бьет по воротам, то совершает замах с движением назад. Но так работает его тело. У Нико тычки вместо обычных пасов. Забросы мяча стопой верхом вместо традиционных подсечек мяча. Даже в отборе Нико Гонсалес не такой, как многие его коллеги. Испанец словно наступает на мяч, не замечая соперников. Уникальный стиль работы в центре поля.

А самое главное, что у Нико получается. Нарушает все классические правила футбольных школ. А на выходе получает голы, ассисты, отборы и перехваты мяча. Гонсалес классно читает игру. Испанец выбрал игровую практику в Португалии вместо скамейки в «Барселоне». Такой ход говорит о желании футболиста играть постоянно. Как Дани Ольмо, который уехал в Загреб. У «Порту» кризис, назначили нового тренера, но не из-за Гонсалеса.

У «драконов» есть форвард сборной Испании Саму, которого португальцам отдал «Атлетико». И его будущий напарник по сборной Нико, который в текущем сезоне играет ближе к атаке как «десятка». В контракте прописаны отступные в размере 60 млн евро. Значительную часть денег отдадут «Барселоне». Гвардиола, если подпишет Нико, сделает подарок родному клубу. Каталонцам достается 40 %. Ещё одна причина для трансфера.

Намекают на скорый уход Родри

Представьте, что вас назначили главным тренером «Реала». Кроме подписаний крайних защитников, которых скауты уже нашли, пригодится Салиба в центр обороны. А главной целью может стать опорник. Не всем тренерам понравится подход Тчуамени. Не все согласятся играть с Камавингой и Вальверде в связке. Тогда надо искать звезду. Главный опорник мира – Родри. А уход Эрнандеса значит, что Гвардиоле нужен крутой трансфер.

Нико Гонсалес подходит как уран для будущего ядерного оружия. Потенциал виден. Вот только эксперимент рискованный, как у физика Оппенгеймера. В случае неудачи с Нико «Манчестер Сити» снова будет проигрывать. А если при этом отпустят опытного Родри, то перемены навредят команде. Само согласие Нико на переезд в Манчестер может значить, что Де Брюйне и Родри синхронно уедут и срочно нужны центральные хавбеки.

Понимаем, почему «Барселона» отдала Гонсалеса в «Порту». «Реал» тоже отдавал Каземиро в аренду «драконам». Каталонцы посчитали, что Гонсалес слишком необычный игрок, чтобы вписать его в игру молодой и нестабильный сейчас «Барселоны». Успех Касадо стал сюрпризом. Тренеры раньше рассчитывали на де Йонга в центре полузащиты с Гави и Педри чуть выше. Нико Гонсалеса недооценили, как недооценивали Родри?

Ответ получат, когда Гвардиола возьмется за новичка «Манчестер Сити». Подписание в диапазоне от 40 до 60 миллионов евро намекает на опасения «горожан». Родри может вернуться в Мадрид, выбрав «Реал». Тогда надо перестраивать центр поля. Чтобы получить лидера на годы вперед, нужно ставить на молодого футболиста. Гвардиола понимает, что Субименди не изменится. Чемпион Европы не раз отказывал клубам АПЛ .

Из Гонсалеса попробуют слепить мастера, который нужен «Манчестер Сити». У Нико очевидные таланты жесткого опорника. Редко теряет мяч, прекрасно понимает атакующий футбол. Смущает, что игрок необычный и невероятно корявый. Гвардиола ищет человека, без которого нет магии. И тренер вынужден действовать сейчас, если в личной беседе обладатель «Золотого мяча» Родри сказал Хосепу, что разговаривал с Пересом.