1739130612

вчера, 22:50

Думали взять аутсайдера голыми руками.

«Плимут Аргайл» выбил лидера АПЛ

Во второй по счету английской лиге покоритель «Ливерпуля» на последней строчке. Всего пять побед после тридцати матчей. Двадцать четвертая команда Чемпионшипа лишила шанса на победу в Кубке Англии первую команду АПЛ . Такое случалось лишь несколько раз в истории. Сенсация, особенно после уверенного камбэка «Ливерпуля» против «Тоттенхэма» в ответном полуфинале Кубка Лиги. Теперь у Слота одним финалом меньше.

Арне полностью виноват в гостевом поражении. «Плимут Аргайл» недавно сменил Руни на молодого австрийца Муслича. Раньше Мирон тренировал «Серкль Брюгге». Пока Руни издевался над «Плимутом», перспективный наставник мог изучать будущую английскую команду. Леонид Слуцкий подтвердит, что добиться успеха в Чемпионшипе крайне сложно. Изнурительный чемпионат с 24 командами и множеством неожиданных матчей.

«Плимут» ошибся, доверившись ужасному тренеру Руни. Уэйн потерял очки в 20 из 25 матчей, а в 14 случаях проигрывал. Но после приезда Муслича совершили два грамотных ключевых трансфера. Подписали новый дуэт в центр обороны. Тренеру Мусличу поверил высоченный босниец Никола Катич. Также в Англию приехал молодой украинский защитник Талаверов из австрийского клуба ЛАСК . Сегодня они остановили «Ливерпуль».

Героем матча можно смело назвать Азара. Разумеется, не одного из бельгийских братьев, а Конора Азара из Северной Ирландии. Почти двухметровый голкипер совершил несколько безумных сейвов. Нуньес бил с близкого расстояния головой, но вратарь Азар не ошибся. Причем не подумайте, что «Плимут» не огрызался. Нанесли 8 ударов из пределов штрафной площади «Ливерпуля» против семи у фаворита. По всем выстрелам счет 10:14.

Разумеется, «Плимуту» повезло, что вовремя забили. Нулевая ничья психологически сложнее, фаворит обычно дожимает в конце. «Ливерпуль» получил девять дополнительных минут и не справился с задачей. Футболисты «Плимута» запомнят этот день. После победы над сильным «Брентфордом» в предыдущем раунде аутсайдер выбил «Ливерпуль». Успех поможет Мусличу настроить команду на сражение за право остаться в Чемпионшипе.

«Ливерпуль» не уважает Кубок Англии

Или не умеет в нём играть? По явным голевым моментам счет 3:1 в пользу «Ливерпуля». Слабый результат против команды, которая на 44 места ниже в иерархии английских дивизионов. «Ливерпуль», который забил 4 мяча «Тоттенхэму», поплатился за ротацию состава. Впрочем, разве Гомес, Куанса, Цимикас, Эндо, Эллиотт, Жота, Диас и Кьеза не являются профессиональными футболистами? Слот не выпустил на поле строго молодых игроков.

Но голландец ошибся, что не оставил в запасе Салаха с Гакпо. И ещё парочку основных полузащитников. С Гравенберхом, Собослаи и МакАллистером можно было спастись, даже если бы вышли на пятнадцать минут. Могли сделать массированную замену и задавить «Плимут» свежестью. В добавленные девять минут аутсайдер задыхался и страдал, ведь набегались и устали. Так что Слот точно виноват в вылете «Ливерпуля» из Кубка Англии.

А сама неудача на стадии 1/16 финала не является чем-то новым для клуба. Не получается побеждать в древнем турнире. Десять лет назад «Ливерпуль» вылетел в четвертом раунде от «Вест Хэма» в переигровке. Затем покинул турнир на знакомой стадии, встретив «Вулверхэмптон». За десять лет у «красных» шесть вылетов на нынешней стадии. Иногда покидали Кубок чуть раньше. Иногда сдавались позднее «Челси» или «Манчестер Сити».

Даже от МЮ вылетали. Раз за десять лет «Ливерпуль» сыграл в финале. Победили «Челси» в серии пенальти. Промахнулись Маунт и Аспиликуэта, а у Клоппа не смог забить только Мане. Серия была из семи ударов, команды здорово потрепали друг другу нервы. А теперь впервые за десять сезонов «Ливерпуль» вылетел от очень скромного соперника. Исторический матч для «Плимута». И доказательство, что Кубок Англии сохраняет свою душу.

Слот не был готов к четырем трофеям

Тренер не соберет коллекцию, допустил досадный просчет в Кубке Англии. «Ливерпуль» – один из фаворитов Лиги чемпионов. Но могут нарваться на ПСЖ в своем первом раунде плей-офф. «Челси» является фаворитом Лиги конференций, но после вылета от «Брайтона» в Кубке Англии показал соперникам, что с ним можно играть. «Тоттенхэм» и МЮ самые богатые в Лиге Европы. И на общем этапе сыграли хуже парочки конкурентов.

У «Арсенала» Лига чемпионов – давняя мечта. А неудачи в АПЛ означают, что Артете надо расставить приоритеты. Но в Лиге чемпионов нет гарантий. Наконец, есть темная лошадка «Астон Вилла» и непонятный «Манчестер Сити». Гвардиоле во вторник играть против «Реала». А вот Кубок Англии, где перемены в составах сразу обваливают уровень игры фаворитов, напоминает о перестройках в составах многих грандов. Отсюда новые ошибки.

Не всегда дело в травмах, как у «Тоттенхэма». Хотя повреждения тоже повлияют в Европе. Также клубы АПЛ из-за безумных расходов прошлого не могут позволить усадить в резерв крутых футболистов. Зимой многие гранды АПЛ скромно вели себя на рынке, в отличие от отчаянного «Манчестер Сити». Причем вот такой футбол с поражениями середнякам демонстрируют многие фавориты из еврокубков, не только из Англии. Сложный сезон.

«Ливерпуль» похож в этом на «Реал». Похож на «Баварию». Умеют и любят атаковать, но меткость подводила не только Нуньеса. Зависимость от ключевых игроков тоже налицо. Только у «Барселоны» речь о вингере Рафинье, у «Манчестер Сити» краеугольным камнем успехов оказался хавбек Родри. А «Ливерпуль» поддерживает форма Салаха. Слот дал отдохнуть Мохамеду и другим футболистам перед дерби с «Эвертоном» во вторник.

Матч не сумели провести вовремя из-за шторма. Теперь «Ливерпуль» стал намного злее, Мойесу не повезло. Впрочем, в дерби славного города тоже возможна сенсация, даже когда у «красных» будут почти все лучшие на поле. «Плимут Аргайл» напомнил одну из особенностей сезона. Сейчас нет команд, которые легко пройдут в игольное ушко в футбольный рай – место, где держат в памяти самые мощные команды в истории игры.

«Ливерпуль» точно среди самых сильных в новом сезоне. Но они пока не великие. Щелчок по носу от «Тоттенхэма» в первом полуфинале Кубка Лиги перекрыли. А теперь есть вылет от «Плимута» в Кубке Англии. В футболе не стоит загадывать. Фанаты «Ливерпуля» надеялись на квадрупл, на четыре трофея за сезон. Слота предупреждали, что год назад Клопп тоже хотел собрать коллекцию. А в итоге не смог взять даже Лигу Европы.