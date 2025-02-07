Раньери готовит почву для Анчелотти. Реанимировал «Рому», показал уровень кризис-менеджмента

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вчера, 21:31

Команда прибавляет.

Пришёл в критический момент

В разгар сезона «Рома» осталась без планов на будущее и внятной стратегии. Надежды на перезагрузку разрушил внутренний конфликт – гендиректор клуба Соулуку сказала владельцам неправду, что игроки выступают за увольнение тренера. Летом функционер почти договорилась о переходе Пауло Дибалы в Саудовскую Аравию. На трансфере собирались прилично заработать, но Де Росси отговорил аргентинца от этого шага, а когда разъярённая Соулуку запретила ставить футболиста в состав, тренер это проигнорировал.

Боссы «Ромы» в слова Соулуку поверили – команда действительно стартовала скверно (три ничьи и поражение в первых четырёх турах), с Даниэле расстались. Это при том, что с менеджером собирались развивать проект. Когда обман вскрылся, пришлось искать и нового генерального директора, а на пост тренера в спешке назначили Ивана Юрича. С экс-наставником «Торино» стало только хуже – после двух побед «джеларосси» проиграли четыре из шести матчей в Серии А под руководством хорвата. К моменту, когда Раньери пришёл в клуб, команда была в крайне плачевном состоянии – 12-е место в чемпионате, одна победа в четырёх турах Лиги Европы.

Играют просто – и это хорошо

Под руководством возрастного Клаудио дела и правда пошли на лад – в отличие от ставки «Наполи» на Маццарри, ход римлян сработал. Да, стартовали с трёх матчей без побед, но и играли с «Наполи», «Аталантой» (лидеры чемпионата) и «Тоттенхэмом» (европейский гранд). Причём со «шпорами» на выезде умудрились поделить очки.

И в следующих девяти турах Серии А «джеларосси» лишь раз потерпели поражение. На этом отрезке даже с «Миланом» играли вничью, обыгрывали «Лацио», а недавно отобрали у неаполитанцев балл в матче второго круга. В еврокубках дела тоже пошли на лад, римляне финишировали 15-ми.

При Раньери «Рома» не впечатляла тонкостью мысли, интересным планом на матчи. Чаще Клаудио упрощал игру – чужую штрафную нагружали регулярными подачами, где габаритные форварды цеплялись за мячи, навязывали единоборства. Ещё одно оружие – забросы вперёд, в таких случаях была важна скорость. Смотреть за таким футболом не всегда интересно, но в момент кризиса упрощение часто идёт на пользу. У римлян есть исполнители под такой футбол. Артём Довбик – такой габаритный нападающий, который задаёт объём и навязывает единоборства в финальной трети, Шомуродов добавляет команде скорости, Дибала вносит толику креатива.

Показательно, что украинец при Раньери отметился уже четырьмя голами и двумя ассистами за 10 матчей чемпионата. Пауло против «Пармы» оформил дубль и сделал голевую, потом сравнял в игре с «Миланом». А Шомуродов забил «Айнтрахту» на финише общего этапа ЛЕ .

Раньери – идеальный кризис-менеджер

В том, что «Рома» оттолкнулась ото дна (когда Раньери только начинал работать, команда опустилась на 15-е место), прямая заслуга тренера. Но Клаудио почти не работал над тактикой. 73-летнего тренера считают идеальным кризис-менеджером потому, что он чутко улавливает микроклимат в команде – а когда начинается кризис, в первую очередь приходится работать как раз с ним.

В «Лестере» его навыки наконец нашли признание и принесли трофей. На протяжении всего сезона итальянец не изменял себе. Вот что он сказал, когда «лисы» набрали 15 очков в восьми турах и поднялись в зону еврокубков:

У нас 15 очков. Мы хотим набрать еще минимум 25, и потом посмотрим, что делать.

Перед стартом следующего сезона его риторика осталась той же:

[Цель на сезон] Сорок очков. Не смейтесь. Я начну сезон с той же философией и с тем же смирением. То, чего «Лестер» добился, – фантастика. Но теперь наша цель – 40 очков. Потом мы посмотрим, сколько месяцев останется до конца сезона.

Когда «Лестер» играл на ноль, тренер покупал для игроков пиццу, эту тему поднимать любили и сами футболисты, и наставник. Словом, Клаудио делал всё, чтобы команда абстрагировалась от давления чемпионской гонки и это дало результат.

В «Роме» подход тот же. Менеджер не мучает игроков тактическими занятиями и позволяет играть так, как им привычнее, достаёт из них лучшее. Когда, например, игрок глубокого запаса Шомуродов забил «Айнтрахту» в ЛЕ , Раньери подшутил над ним:

Я ему сказал, что он остается с нами. Все ребята его любят, болельщики – тоже, потому что он выкладывается. Я уже работал с ним в «Кальяри». Он всегда улыбается, хотя иногда и бесит меня! Я сказал ему: «Если ты уйдешь, на кого я буду злиться?»

Сейчас «Рома» выглядит в разы менее нервозно – и это идёт «джеларосси» на пользу.

Двигателем перезагрузки видят Анчелотти

Все в клубе знают, что Раньери здесь исключительно чтобы довести сезон до конца без провалов. Он и сам отмечает, что летом собирается завершить карьеру тренера. И римлянам важно использовать выигранное время, чтобы найти другого тренера. По последним данным, новый проект хотят строить с Карло Анчелотти.

Дело в том, что под перезапуск в клуб хотят пригласить известного специалиста. Карло Анчелотти умеет выстраивать командные связи – это прямо сейчас видно в «Реале». Коллектив, в котором традиционно важно подчинить амбициозных футболистов целям команды, в прошлом сезоне выглядел настоящей семьёй, единым организмом. В итоге «сливочные» взяли Ла Лигу и ЛЧ . Теперь проходят тернистый путь с адаптацией Килиана Мбаппе – и это даёт плоды. «Роме» в стадии перезагрузки будет важно следить за микроклиматом в команде.

Сам Анчелотти заинтересован в том, чтобы как можно дольше задержаться в «Реале», в идеале – уйти одновременно с Пересом, завершив эпоху. При этом римляне рассчитывают, что Флорентино останется верен плану привести молодого Хаби Алонсо, тогда Карло остаётся доработать действующий контракт (истекает летом 2026 года). Плюс апеллируют к тому, что между Карло и клубом глубокая связь: здесь он провёл восемь лет карьеры игрока.

В любом случае фундамент, который заложит для сменщика Раньери, будет довольно надёжен.