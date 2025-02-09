«Реал» возмущён пенальти в пользу «Атлетико». После дерби Мадрида радуются каталонцы

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сегодня, 09:31

Анчелотти едва не проиграл.

«Реал» впервые наказали пенальти в Ла Лиге

Футболисты «сливочных» десять раз исполняли одиннадцатиметровые с переменным успехом. А вот удар аргентинского чемпиона мира Альвареса с «точки» оказался первым в ворота Куртуа в Ла Лиге. Хулиан реализовал приговор низкой паненкой, порадовал сердца старых фанатов «Атлетико», которые называют голкипера «Реала» предателем. Тибо играл за «красно-белых», а из Англии перешел к «сливочным». Альварес когда-то тоже мог оказаться в «Реале», а в итоге променял Симеоне на Гвардиолу.

Ещё один знаменитый тренер Анчелотти схватился руками за лицо после решения арбитра. До матча ведь был скандал. «Реал» набросился на испанских рефери после того, как футболисту «Эспаньола» не показали красную карточку, а под конец матча именно он забил победный мяч в ворота Куртуа. Когда Симеоне до матча пытались вывести на разговор о судействе, Диего отшутился. А вот Анчелотти прессовал арбитров в унисон с остальными представителями «Реала». После дерби нет причины для споров.

Тчуамени пытался дотянуться ногой до прострела с фланга. Полузащитник, который вынужден после травм коллег играть в центре обороны, выставил прямую ногу. В мяч не попал, зато наступил на стопу сопернику. Чистый фол. Хорошо, что помощники главного судьи не прозевали момент. Явный фол привел к правильному пенальти. «Атлетико» вел после первого тайма, а характер матча был ровно таким, как предполагали до начала дерби. Разумеется, «Реал» дома включился очевидным первым номером.

Статистика подтверждает четкое разделение по ролям. «Атлетико» не старался подолгу играть с мячом, так как Симеоне поставил на футболистов, способных тащить мяч вперед. Можно вспомнить несколько ярких контратак. Однако лишь в моменте с пенальти можно говорить о настоящей опасности. Также у бразильца Лино была хорошая атака левым флангом, но вингер не сумел порадовать «матрасников» осмысленным ударом. Мбаппе и Винисиус тоже не были успешными у чужих ворот в первом тайме.

«Атлетико» грамотно оградил соседей от ударов

В первом тайме у «Реала» не было ударов в створ ворот. «Атлетико» тоже не отличался меткостью. Выстрел Альвареса по центру ворот с пенальти это единственный точный удар на две команды. Подходы Анчелотти и Симеоне оказались устаревшими. Наверное, тренеры слишком хорошо друг друга знают. С Диего «Атлетико» научился огорчать «Реал» в дерби. Без аргентинца в основном проигрывали. Причем собрали десятки поражений в ужасных сериях. А вот аргентинец научил давать соседям сдачи.

«Реал» был фаворитом. Вот только состояние команды Анчелотти тяжело назвать оптимальным. Проявляли активность Родриго и Мбаппе. Но если бы не один удачный отскок от защитника и действия самого недооцененного из форвардов «сливочных», хозяева легко могли уступить в один мяч. Отыграться против «Атлетико» сложно. Но повезло с проходом Родриго, который выбрал единственный верный вариант – прострел на Беллингема. Джуд попал в защитника, а дальше Мбаппе улыбнулась удара на отскоке.

Такими моментами нельзя пренебрегать. Килиан не промахнулся. Позже была ещё одна опасная атака «Реала», однако тяжело собрать нарезку моментов, когда только Облак спасал «Атлетико». В итоговой статистике победа «сливочных» по ударам 9:1, Анчелотти грамотно провел профилактическую беседу в перерыве. Однако многие попытки хозяев были как семечки для голкипера соперника. Облак не стал героем, хотя собрал статистику. Также важно отругать нападение «Атлетико», они провалили дерби.

Один удар за полтора часа с пенальти – печальный итог для команды, которая сыграла «4-4-2», используя на флангах Лино и сына Симеоне. В дерби латерали Васкес и Фран допустили парочку мелких ошибок, но Галан и Льоренте их тоже не переиграли. Латерали не оказались центральными фигурами у команды Симеоне. К сожалению, по зрелищности дерби не удалось. Обе команды понимали, что ничья их, в принципе, устроит. Гости не отпустили «Реал» на четыре очка, а хозяева не отдали первую строчку.

Испанская чемпионская гонка стала лишь острее

«Барселона» болела за ничью в дерби Мадрида. Каталонцы получили необходимый результат. Если «Барселона» обыграет в гостях «Севилью», то на вершине испанской таблицы будет красивая очередь. У «Реала» 50 пунктов, у «Атлетико» 49, а у «Барселоны» может стать 48. Флик перед сном вспоминает, как имел комфортное преимущество на старте сезона, когда Анчелотти не сумел заставить Мбаппе и компанию собраться. Талантливая «Барселона» потеряла перевес. Но два пункта отыграть проще, чем пять.

После парочки поражений и ничьей каталонцы снова выигрывают. Рафинья, Левандовски и Ямаль умеют создавать голы. «Севилья» постарается вспомнить старые славные времена, но никого не удивит победа фаворита. «Реал» и «Атлетико», не создав множество явных моментов у ворот соседей в дерби без центра поля, подарили шанс «Барселоне». Получился идеальный результат для интриги. Лучше была бы только победа Симеоне. Но поскольку «Реал» владел мячом больше 60 % времени, то обошлось без сенсаций.

Альварес и Гризманн должны были иначе работать против Тчуамени и Асенсио. А дальше экспериментальная пара защитников во вторник встретит в Мадриде футболистов «Манчестер Сити». Наверное, отчасти ход дерби связан с тем поединком. Анчелотти понимает, что «Реал» пока не на пике формы. И хотя соперник не без греха, Гвардиола осознает ценность момента. Так что в дерби в Ла Лиге пришлось согласиться на ничью. Хотя если бы Винисиус сыграл разок, как Родриго перед голом, «Атлетико» мог пострадать.

Тактически и функционально команда Симеоне провела средний поединок. А у «Реала» ещё до перерыва правильно располагались линии. Оставалось только найти людей, способных поломать плотные построения «Атлетико». Родриго в очередной раз спас «сливочных». А говорить будут скорее об очевидном моменте с пенальти. «Реалу» определенно пора успокоиться, не отвлекаться на скандалы и переживать по поводу неумения выжимать голевой максимум из преимущества на поле. Тогда чемпионство станет реальнее.