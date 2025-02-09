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«Реал» возмущён пенальти в пользу «Атлетико». После дерби Мадрида радуются каталонцы

сегодня, 09:31
Фрагмент из матча

Анчелотти едва не проиграл.

«Реал» впервые наказали пенальти в Ла Лиге

Футболисты «сливочных» десять раз исполняли одиннадцатиметровые с переменным успехом. А вот удар аргентинского чемпиона мира Альвареса с «точки» оказался первым в ворота Куртуа в Ла Лиге. Хулиан реализовал приговор низкой паненкой, порадовал сердца старых фанатов «Атлетико», которые называют голкипера «Реала» предателем. Тибо играл за «красно-белых», а из Англии перешел к «сливочным». Альварес когда-то тоже мог оказаться в «Реале», а в итоге променял Симеоне на Гвардиолу.

Ещё один знаменитый тренер Анчелотти схватился руками за лицо после решения арбитра. До матча ведь был скандал. «Реал» набросился на испанских рефери после того, как футболисту «Эспаньола» не показали красную карточку, а под конец матча именно он забил победный мяч в ворота Куртуа. Когда Симеоне до матча пытались вывести на разговор о судействе, Диего отшутился. А вот Анчелотти прессовал арбитров в унисон с остальными представителями «Реала». После дерби нет причины для споров.

Тчуамени пытался дотянуться ногой до прострела с фланга. Полузащитник, который вынужден после травм коллег играть в центре обороны, выставил прямую ногу. В мяч не попал, зато наступил на стопу сопернику. Чистый фол. Хорошо, что помощники главного судьи не прозевали момент. Явный фол привел к правильному пенальти. «Атлетико» вел после первого тайма, а характер матча был ровно таким, как предполагали до начала дерби. Разумеется, «Реал» дома включился очевидным первым номером.

Статистика подтверждает четкое разделение по ролям. «Атлетико» не старался подолгу играть с мячом, так как Симеоне поставил на футболистов, способных тащить мяч вперед. Можно вспомнить несколько ярких контратак. Однако лишь в моменте с пенальти можно говорить о настоящей опасности. Также у бразильца Лино была хорошая атака левым флангом, но вингер не сумел порадовать «матрасников» осмысленным ударом. Мбаппе и Винисиус тоже не были успешными у чужих ворот в первом тайме.

«Атлетико» грамотно оградил соседей от ударов

В первом тайме у «Реала» не было ударов в створ ворот. «Атлетико» тоже не отличался меткостью. Выстрел Альвареса по центру ворот с пенальти это единственный точный удар на две команды. Подходы Анчелотти и Симеоне оказались устаревшими. Наверное, тренеры слишком хорошо друг друга знают. С Диего «Атлетико» научился огорчать «Реал» в дерби. Без аргентинца в основном проигрывали. Причем собрали десятки поражений в ужасных сериях. А вот аргентинец научил давать соседям сдачи.

«Реал» был фаворитом. Вот только состояние команды Анчелотти тяжело назвать оптимальным. Проявляли активность Родриго и Мбаппе. Но если бы не один удачный отскок от защитника и действия самого недооцененного из форвардов «сливочных», хозяева легко могли уступить в один мяч. Отыграться против «Атлетико» сложно. Но повезло с проходом Родриго, который выбрал единственный верный вариант – прострел на Беллингема. Джуд попал в защитника, а дальше Мбаппе улыбнулась удара на отскоке.

Такими моментами нельзя пренебрегать. Килиан не промахнулся. Позже была ещё одна опасная атака «Реала», однако тяжело собрать нарезку моментов, когда только Облак спасал «Атлетико». В итоговой статистике победа «сливочных» по ударам 9:1, Анчелотти грамотно провел профилактическую беседу в перерыве. Однако многие попытки хозяев были как семечки для голкипера соперника. Облак не стал героем, хотя собрал статистику. Также важно отругать нападение «Атлетико», они провалили дерби.

Один удар за полтора часа с пенальти – печальный итог для команды, которая сыграла «4-4-2», используя на флангах Лино и сына Симеоне. В дерби латерали Васкес и Фран допустили парочку мелких ошибок, но Галан и Льоренте их тоже не переиграли. Латерали не оказались центральными фигурами у команды Симеоне. К сожалению, по зрелищности дерби не удалось. Обе команды понимали, что ничья их, в принципе, устроит. Гости не отпустили «Реал» на четыре очка, а хозяева не отдали первую строчку.

Испанская чемпионская гонка стала лишь острее

«Барселона» болела за ничью в дерби Мадрида. Каталонцы получили необходимый результат. Если «Барселона» обыграет в гостях «Севилью», то на вершине испанской таблицы будет красивая очередь. У «Реала» 50 пунктов, у «Атлетико» 49, а у «Барселоны» может стать 48. Флик перед сном вспоминает, как имел комфортное преимущество на старте сезона, когда Анчелотти не сумел заставить Мбаппе и компанию собраться. Талантливая «Барселона» потеряла перевес. Но два пункта отыграть проще, чем пять.

После парочки поражений и ничьей каталонцы снова выигрывают. Рафинья, Левандовски и Ямаль умеют создавать голы. «Севилья» постарается вспомнить старые славные времена, но никого не удивит победа фаворита. «Реал» и «Атлетико», не создав множество явных моментов у ворот соседей в дерби без центра поля, подарили шанс «Барселоне». Получился идеальный результат для интриги. Лучше была бы только победа Симеоне. Но поскольку «Реал» владел мячом больше 60 % времени, то обошлось без сенсаций.

Альварес и Гризманн должны были иначе работать против Тчуамени и Асенсио. А дальше экспериментальная пара защитников во вторник встретит в Мадриде футболистов «Манчестер Сити». Наверное, отчасти ход дерби связан с тем поединком. Анчелотти понимает, что «Реал» пока не на пике формы. И хотя соперник не без греха, Гвардиола осознает ценность момента. Так что в дерби в Ла Лиге пришлось согласиться на ничью. Хотя если бы Винисиус сыграл разок, как Родриго перед голом, «Атлетико» мог пострадать.

Тактически и функционально команда Симеоне провела средний поединок. А у «Реала» ещё до перерыва правильно располагались линии. Оставалось только найти людей, способных поломать плотные построения «Атлетико». Родриго в очередной раз спас «сливочных». А говорить будут скорее об очевидном моменте с пенальти. «Реалу» определенно пора успокоиться, не отвлекаться на скандалы и переживать по поводу неумения выжимать голевой максимум из преимущества на поле. Тогда чемпионство станет реальнее.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:24
вот за этот эпизод игроку Реала чистую красную не дали.
ведь тут тоже мяч уже пролетел.
а игрок Атлетико сам подставаился под ногу роялиста.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 11:34
Вы по ходу забыли, что Реал получал пенальти за попадания мяча в спину игроку. Реал получал такие пенальти в свою пользу.... Какое сейчас негодование?
Реал перестал приходить на церемонию ЗМ, Реал проигнорировал недавний сбор по поводу обсуждения ситуации с судьями. Полное неуважение всех!
Кто этими процессами руководит? Один старик!
С возрастом стал обидчевым.

Пенальти скорее был, чем нет. За такое судьи ставят пенальти во всех матчах. Не нужно искать заговоры!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 11:29
Не выиграв в сезоне ни разу с командами из топ-4, Мадрид решил "пободаться" с судьями.. Нашли достойного "соперника". Ни игры, ни совести.. Поэтому и матерятся на судей.. 🤭
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:01
Тчуамени пытался дотянуться ногой до прострела с фланга. Полузащитник, который вынужден после травм коллег играть в центре обороны, выставил прямую ногу. В мяч не попал, зато наступил на стопу сопернику. Чистый фол.


Хочу обратиться к автору статьи, да ты просто айсберг судейского цеха, в смысле вершина. Если такой уверенный и прям такой чистый фол, то сколько пенальти должно быть после каждого углового, где все толкаются , наступают друг на друга, сколько там таких "чистых" фолов за каждый матч?

Даже судья колебался долго, просматривая VAR, а у тебя все прям так однозначно.

Тчуамени сыграл по эпизоду, выставил ногу, земли коснулся лишь носком, пятка была поднята, в этот момент под пятку залетает игрок Атлетико своей стопой и после падает. Тчуамени стоял в полупозиции, он даже не заметил игрока и продолжил играть дальше. Никакого умышленного фола там точно не было. 50 на 50 я бы сказал. Произошло касание , это да. Но к этому касанию очень уж стремился игрок Атлетико. А ещё что показательно, что игроки Атлетико и сами не заметили фола и продолжили играть.
Такой позор я бы не называл чистым фолом. Произошло касание и судья дал пенальти
lotsman
lotsman
сегодня в 10:45
Видел я эти грандиозные бои, Барселона - Реал, Барселона - Атлетико. Ещё в те времена, когда часто заходили в Барселону и удавалось попасть на матч. Сложно только было быть нейтральным, не болея за эти команды. Поэтому болел за Барселону.) А однажды, не помню в каком году, Зенит играл с Атлетико в Мадриде. Мы стояли в Барселоне под погрузкой. Игра была поздно, а рано утром был запланирован выход, смотаться в Мадрид я не успевал. В городе, у площади Каталонии, зашёл в Ла Таверна, думал посмотреть на большом экране, а там полный зал народа, шум-гам, Барселона играла с Лацио, кажется. Спросил как играет Атлетико с Зенитом……… лучше бы не спрашивал. Сразу понял что я тут лишний, быстро в метро и до Ла Фактория, чтобы успеть в кают компании посмотреть на маленьком экране. Болельщики там суровые.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:41
Виновата Барса. За то что дважды подряд громят сливочных. Если бы не судьи, Барса вряд ли забила даже одного гола. Не назначения пенальти в воро а Пеньи, не удаления Гави и Ямаля. И эти ловушки офсайды??? Нечестно. Кажется, Реал придумал свой футбол.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 10:24
Даа, королевский клуб решил, что он выше футбола. Хитрый Лис прав, слишком много за последнее время стало пренебрежения у мадридского клуба. И к другим командам, и к судьям, и к футбольным функционерам. А как гласит давняя присказка - если все вокруг неправы, то, возможно, проблема не в них, а в тебе самом.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 09:42
Первый пенальти в ворота Реала в этом сезоне и сразу шквал негодования мадридистов. Наступ был, а потом неважно: сильно наступил или нет, влиял эпизод на игру или нет. За меньшее давали пенальти.

В последнее время поведение Реала мягко говоря отвратительное. Пожалуй, самый отвратный поступок - пропуск церемонии ЗМ.
Гость
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