Не «Ферги-тайм», а подарок судей. МЮ протиснулся дальше в Кубке Англии

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сегодня, 15:43

Помогло отсутствие ВАР.

Когда «Манчестер Юнайтед» проигрывает и падает в турнирной таблице, это порождает бурю разговоров. Когда «Манчестер Юнайтед» побеждает, это… тоже порождает бурю разговоров. И тоже недовольных. Очередным поводом стал поединок четвертого раунда Кубка Англии против «Лестера» на «Олд Траффорд». Трогательная история с возвращением Руда ван Нистелроя в качестве наставника «лис» на стадион, с которым у него многое связано, к концу матча превратилась в некрасивую ситуацию.

Даже в самые темные времена нередко есть возможность цепляться за что-то с надеждой. Для сегодняшнего «Манчестер Юнайтед», который утопает в нижней половине турнирной таблицы АПЛ , такую возможность дает Кубок Англии. Если не удается каждую неделю добывать очки в чемпионате, то можно хотя бы за счет фрагментарных усилий и доли везения протискиваться раунд за раундом в кубковом турнире, а там чем черт не шутит – единственный шанс снизить степень давления на команду и тренера.

Но легко МЮ и Рубену Амориму сейчас не дается ничего. Даже победа над «Лестером» потребовала приложения волевых усилий и большой удачи. Хотя ожидалась более легкая прогулка. Ведь на предыдущей стадии турнира «Юнайтед» вопреки всем обстоятельствам одолел «Арсенал», пройдя дальше в серии пенальти на «Эмирейтс», когда лондонцы не сумели воспользоваться удалением Диогу Далота в составе соперника.

Поиск решения

Впрочем, противостояние с одним из аутсайдеров АПЛ тоже выдалось тяжелым. Первый тайм был настолько неудачным, что МЮ не смог нанести ни одного удара по воротам, а команда ван Нистелроя заслуженно вела к перерыву со счетом 1:0. Ожидаемое количество голов «Юнайтед» в первом тайме составило 0,05. Это самый низкий показатель xG за все 20 матчей Аморима у руля команды.

Поэтому в том числе неоднозначное впечатление оставило выступление новичка «Манчестера» Патрика Доргу. Его португальский тренер решил использовать сразу же в стартовом составе. Помним печальный опыт такой практики в исполнении Хосепа Гвардиолы и «Манчестер Сити», где с места в карьер пришлось дебютировать Абдукодиру Хусанову, совершившему результативную ошибку. У Доргу такой не случилось. Более того, Патрик оказался одним из самых активных на поле в составе МЮ в первом тайме. Он хоть как-то пытался в атаке взаимодействовать с Амадом Диалло. С другой стороны, эффективность в том числе от его действий оказалась крайне низкой. Поэтому Амориму уже в перерыве пришлось искать какие-то решения и перестраивать схему. Надо заметить, что принятые португальцем ходы постепенно улучшали качество футбола «Юнайтед». В этом плане он свою команду начал понимать глубже.

Решающее значение имело появление на поле Алехандро Гарначо и Джошуа Зиркзее. Аргентинец сверлил усердно левый фланг, заставляя Джеймса Джастина потеть больше, чем когда-либо. В большинстве случаев, кстати, с набегами Гарначо «лисы» справлялись, страхуя друг друга. Местами помогало и излишнее стремление Алехандро решить все индивидуальными действиями. Появление Зиркзее создало запутанность в центральной части защиты и в опорной зоне. Этой перегрузки в конечном счете «Лестер» и не выдержал, когда МЮ смог сравнять счет.

Вклад судьи

Но с дальнейшими волнами атак в целом «лисы» справлялись, пока не заиграл фактор арбитра. Это произошло уже в компенсированное время. Судья Майкл Сэлсбери назначил неочевидный штрафной на левом фланге атаки МЮ , когда мяч от Гарначо отскочил в локоть Джастину. Сами по себе такие отскоки нечасто фиксируются как нарушения правил. И даже видно, что Сэлсбери колебался, но все же свистнул, чем вызвал бурю негодования у ван Нистелроя. Руд как чувствовал, что этот вроде бы не самый опасный по позиции стандарт окажется роковым. Еще не улегся гнев голландца, как Бруну Фернандеш послал со штрафного навес к дальнему краю вратарской, откуда Харри Магуайр головой влепил мяч в сетку. На последних секундах компенсированного времени. История могла бы быть эффектной, если бы не очевидный офсайд, в котором находился Магуайр. Это усилило негодование ван Нистелроя после игры:

Нас обыграли не с «Ферги-тайм», а с «офсайд-тайм». Мы опустошены. Когда готовишься к игре всю неделю, реагируешь после поражения от «Эвертона» и показываешь такую ​​игру, но все решается из-за явной и очевидной ошибки арбитра. ВАР рассматривает эпизоды, когда дело в паре сантиметров офсайда. А тут не меньше полуметра! Это тяжело пережить. Команда заслуживала ничью. Мы оставались бы в игре, было бы дополнительное время, возможно, серия пенальти. С подобными решениями на нашем уровне трудно смириться.

Не стал с ним спорить и Аморим. Потому что спорить при столь очевидном зевке арбитров невозможно:

Если бы был ВАР, гола не случилось бы. Это важно, потому что это вопрос справедливости. Конечно, тяжело проиграть на последней минуте из-за офсайда. Но иногда нужно немного удачи.

Впрочем, у конкретно этой удачи есть имена. Это арбитры встречи. Так что к привычному нарастающему давлению в отношении английских судей добавится еще пунктик. В таком случае кажется не самой дикой мысль о том, что использование ВАР вредит работе арбитров, расслабляя их. В обычной жизни они отрабатывают теперь 14 матчей из 15 с видеоассистентом за спиной. Что может снижать уровень концентрации. Потому что ты подспудно знаешь, что ВАР тебя поправит в случае грубой ошибки. Особенно это касается, кстати, определения офсайдов, когда рекомендовано на всякий случай доигрывать, а потом разбираться.

Этот рефлекс мог сработать и в данной истории. Понятно, что арбитры знали: никакого ВАР тут нет. Однако на уровне инстинктов в случае сомнений не поднимать флажок и не свистеть могло сработать. И это – неочевидные и опосредованные последствия внедрения ВАР. Так что если уж взялись использовать эту технологию, то можно было бы работать с ней и на более ранних стадиях кубков, чтобы не создавать ощущения, как будто здесь существуют какие-то иные правила футбола.