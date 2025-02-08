«Брайтон» – недооценённый клуб АПЛ. Молодёжь обыгрывает гранды, есть игроки для топ-трансферов

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сегодня, 09:01

Регулярно поставляют усиление для топов.

Важный период

Минувшим летом «Брайтон» возглавил 31-летний Фабиан Хюрцелер. Для команды это важный этап – «чайки» попрощались с тренером, который подарил им самый успешный отрезок в клубной истории. Когда Роберто Де Дзерби только приходил в «Брайтон», это был ещё не обжившийся в новом статусе середняк. Из подвала АПЛ его вытащил Грэм Поттер – а потом отправился покорять Лондон.

При этом у Де Дзерби в «Брайтоне» получалось даже лучше, чем у предшественника – в первый же сезон команда пробилась в еврокубки, о чём 10 годами ранее не могла и мечтать. Итальянский менеджер вывел «чаек» в Лигу Европы – на следующий год в АПЛ упали на 11-ю строчку, но провели крепкий отрезок в группе ЛЕ . И это несмотря на потерю основного вратаря Санчеса и ведущих игроков в центре поля – Кайседо и МакАллистера.

Де Дзерби вдохновлялся этим проектом и говорил, что хочет остаться. Но его взгляды на клубную стратегию отличались от мнения руководства. Поэтому «Брайтон» расстался с тренером, который так высоко затащил команду.

С Хюрцелером есть будущее

У «Брайтона» есть чёткая стратегия, которой в клубе придерживаются. Они стремятся зарабатывать на продаже талантов, что определяет работу на рынке. В поиске перспективных игроков помогает продвинутая статистика и передовые технологии, «чайки» находят футболистов, имя которых на топ-уровне – пустой звук. Так откопали Кайседо, Митому, Ундава. Молодёжи обеспечивают лучшие условия для прогресса – опытные одноклубники помогают быстрее адаптироваться к новым условиям, отсутствие крупных задач избавляет от лишнего давления, плюс есть достаточно игровой практики на топ-уровне.

Этим Де Дзерби, по слухам, и был недоволен. Тренер хотел дополнить костяк не слишком молодыми или возрастными футболистами, а теми, кто прямо сейчас выходит на свой пик. И бороться за что-то серьёзное – не просто за деньги грандов.

Такая ситуация определила выбор нового наставника. Фабиан Хюрцелер очень молод (31 год) и только начинает свою карьеру – он впервые работает в одном из топ-чемпионатов Европы. Это такой же подход, что и с выбором игроков. Менеджер слишком молод, чтобы высказывать недовольство стратегией – ему важнее набраться опыта. Поэтому на несколько сезонов он точно будет для «Брайтона» решением. При этом работа в «Санкт-Паули» показала, что несмотря на возраст, специалист готов работать в стрессовых условиях и будет держать определённый уровень, не превратит «Брайтон» в детский сад без воспитателей.

10-е место – не показатель

«Брайтон» по итогам предыдущего сезона остался без еврокубков (11-е место) – и сейчас рискует финишировать примерно в той же зоне. Всё же выше идут «Вилла», «Фулхэм», «Борнмут», а команды выше и называть не стоит. Даже у этих конкурентов есть преимущество перед «чайками». У кого – опыт футболистов, у кого – мощность костяка. Но такая ситуация не даёт полной оценки «Брайтона».

«Чайки» – гроза топ-клубов, они регулярно отбирают очки у грандов. За последние три сезона один МЮ четырежды уступил «Брайтону» (победа – только одна). На этом же отрезке стабильно наказывали «Ливерпуль» (победа и две ничьи), «Ньюкасл» (две победы, две ничьи), «Арсенал» (победа и две ничьи), «Челси» (две победы).

Плюс в первом круге что год назад, что в текущем сезоне «Брайтон» смотрелся сильно и даже поднимался в зону Лиги чемпионов. Просто в случае с этой командой привычный подход при оценке результатов не работает. Могли бы забраться выше – только не хватает опыта. Но именно чтобы набираться опыта, этих игроков и приглашают в клуб – а потом зарабатывают на продаже. Показатель эффективности «чаек» – доходы от трансферов на выход и матчи с топ-клубами (там часто случается что-то интересное).

Уже есть таланты на продажу

В течение сезона-22/23 «чайки» усилили «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Первые получили перспективного крайнего защитника, вторые – атлетичного опорника, последние – опытного вингера для ротации. На следующий год – трансферы Санчеса, МакАллистера, Кайседо, причём на последнем заработали больше 100 млн евро.

Выпускать такие таланты на повышение каждый год тяжело – но у «Брайтона» есть новая партия молодых исполнителей. Больше остальных спрогрессировал ирландский форвард Эван Фергюсон. 20-летний футболист уже третий сезон проводит на уровне АПЛ . В двух чемпионатах к ряду забивал по шесть мячей, обращал на себя внимание «Сити», «Юнайтед» и других. По итогу в недавнее зимнее ТО его арендовал «Вест Хэм». Также пора бы присмотреть команду для Митомы – он давно играет за «Брайтон», созрел для нового вызова. Груда, Минте, Руттер, Педро, Адингра, Хиншелвуд, Вайфер, Балеба – все они в ближайшей перспективе тоже будут готовы для продажи.

Важно закрепиться в зоне еврокубков

В любом случае еврокубки – важный аспект для «Брайтона». Сейчас клуб продаёт игроков преимущественно клубам своего же чемпионата – а участие в еврокубках станет «витриной» для команд из других стран. «Чайкам» лучше этим не пренебрегать.