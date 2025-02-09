Новый ПСЖ равен грандам из более престижных лиг. Проверяем непопулярное мнение

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вчера, 20:30

Команда Луиса Энрике прибавляет.

С Месси, Неймаром и Мбаппе парижане играли хуже. Так тоже бывает, ведь новый состав «Ливерпуля» без Фирмино, Мане, Фабиньо, Хендерсона и Вейналдума иногда играет ещё грамотнее, чем крутая основа Клоппа. Футбол не стоит на месте, Луис Энрике это понимает. Не хотел терять результативного Мбаппе, но с Килианом получалась скучная команда. Сейчас веселее. ПСЖ одержал очередную уверенную победу над «Монако». Впереди матчи плей-офф Лиги чемпионов с «Брестом», им недавно забили пять мячей. Можно ли назвать парижан одной из лучших команд сезона? Существуют аргументы за и против такого непопулярного в консервативных фанатских кругах мнения.

Против ПСЖ . Они не одна из лучших команд мира

Поражения в Лиге чемпионов. ПСЖ смог сравнить себя с «Арсеналом», бездарно проиграли в Лондоне. Против «Атлетико» и «Баварии» было ещё два поражения. Повезло, что «Манчестер Сити» упустил перевес 2:0. Однако если смотреть игры, а не только результаты, то ПСЖ гонял «Атлетико». Парижане пропустили после ошибки Сафонова от «Баварии». С «горожанами» выдали изумительный футбол в концовке матча. Лучшими делают не только отрезки, но конечные результаты. Три поражения в Лиге чемпионов это аргумент против перехода ПСЖ из лиги просто мощных команд с богатыми владельцами в когорту уникальных конструкций, однозначных фаворитов Лиги чемпионов.

Слабости французской лиги. Вечный якорь ПСЖ . Во Франции много талантов и есть классные клубы. Другие французские команды достойно выступили в Лиге чемпионов. Но у ПСЖ ноль поражений в Лиге 1. Слишком легко и скучно. «Монако» обыграли в Суперкубке Франции, а теперь накидали команде с Головиным четыре мяча. Могли забить больше. Слабая лига, где вторая команда отстает от Луиса Энрике на десяток пунктов, а «Монако» уже на 16 очков, не позволяет ПСЖ каждую неделю получать настоящие проверки. Из-за этого тяжело сказать, каков реальный уровень команды. Где они настоящие? Если в поединках против «Баварии» и «Арсенала», то рано в клуб джентльменов.

Нестабильность в обороне. Доннарумма и Сафонов допускали результативные ошибки. Хакими и Мендеш опасны в атаке, но огорчали при работе без мяча. Хавбеки у ПСЖ любят атаковать. Форварды не мастера работать на оборону. Защита была и будет слабым местом в Лиге чемпионов. Против «Атлетико» ПСЖ создал два десятка ударов, а пропустил два мяча после трех выстрелов испанцев в створ ворот. У центрбека Маркиньоса частенько нет равноценного напарника. Против «Бреста», с которым сыграют на днях в Лиге чемпионов, команда Луиса Энрике стабильно пропускает один или два мяча. ПСЖ собирает необязательные мячи, а это плохой знак для элитной команды.

Природа парижского проекта. Может ли клуб-государство из лиги без соперников уровня середняков АПЛ и Ла Лиги считать себя уникальным? ПСЖ построили за счет прямых вливаний катарцев. Клуб не настолько популярен во Франции, чтобы приносить доход. Зато всегда находят 70 млн евро на новичка, вроде Кварацхелии. Природа ПСЖ вредит им на пути к величию. Они всегда будут справедливо обвиненными в превращении футболистов в рабов только денег вместо конкуренции и денег. Легкие трофеи и коварные боссы. ПСЖ никогда не наказывают за обход финансовых правил. Против них не работают судьи. Красная ковровая дорожка есть не только на Каннском фестивале.

За ПСЖ . Парижане играют лучше многих грандов

Творческий подход. С критикой разобрались. Зато ПСЖ без суперзвезд в атаке играет интереснее. Раньше Мбаппе ревновал к Месси. Сейчас Кварацхелия забил «Монако», работая фактически в роли второго форварда. Активно помогал Дембеле. Вингер Усман раскрылся после конфликта с Луисом Энрике. Тренер вправил мозги атакующему футболисту. У француза тринадцать голов в семи последних матчах. Причем забивал «Штутгарту», «Манчестер Сити» и дважды помогал против «Монако». Усман Дембеле, как и Баркола, заслуживает места в основе сборной Франции рядом с Мбаппе, хотя у «трехцветных» шикарный выбор игроков. ПСЖ тоже не жалуется на Витинью и Невеша.

Статистика команды. Знаем, что Лигу 1 не шибко ценят, но цифровые показатели у ПСЖ такие, что даже со скидкой на уровень чемпионата можно смело включить их в число самых мощных коллективов здесь и сейчас. В пяти элитных лигах осталась одна команда без поражений, это ПСЖ . Больше голов забили только «Бавария» и «Барселона». По качеству моментов парижане вторые. Пропускают многовато, но это отражение стиля. Владеют мячом 69% времени и позволяют соперникам контратаковать. Скауты и тренеры постарались, основа подобрана правильно. ПСЖ почти не теряет мяч. Даже в Лиге чемпионов, хотя соперники были коварными, парижане часто били по воротам.

Мастерство наставника. У команды есть молодые футболисты. Понятно, что они будут допускать ошибки. Состав ПСЖ изменился, Луис Энрике строит команды под себя. Раздавал игроков, которых не видел в основе, вроде Коло Муани – форвард в «Ювентусе», и Асенсио – испанский атакующий хавбек в «Астон Вилле». Были разговоры о контракте с ветераном Салахом, но логичнее найти центрального форварда под основу, Рамуш хуже напарников. Энрике убедил Кварацхелию выбрать ПСЖ , Хвича пришел именно к тренеру. Победитель Лиги чемпионов с «Барселоной» рассчитывает ещё раз поднять кубок. Но если пройдут «Брест», дальше «Ливерпуль» или «Барселона».