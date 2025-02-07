В «Байере» заиграл травматичный форвард. Заменил Бонифаца, выдаёт оверперформанс

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сегодня, 19:10

Приятная головная боль для Хаби Алонсо.

«Байер» на днях выдал камбэк в лучших своих традициях – в четвертьфинале Кубка Германии спасся с 0:2 против «Кёльна», а в дополнительное время забил победный. В том матче дублем отметился Шик. Патрик сотворил камбэк «фармацевтов», а в полуфинал команду вывел его конкурент по позиции Виктор Бонифац. У чеха интересная судьба в «Байере» – начинал как главный бомбардир, потом из-за травматичности оказался в запасе. И теперь не оставляет Алонсо шансов усадить себя на скамейку снова.

Вывел команду в ЛЧ , когда Виктор ещё играл в Норвегии

Шик – настоящий старожил «Байера». Совсем немного игроков остаются в команде с того момента, когда он только пришёл: Тапсоба, Вирц, Та, Фримпонг и Паласиос. Тогда он был просто перспективным форвардом – 10 голов в предшествующем чемпионате за «Лейпциг» топ-статистикой не назовёшь. Да и в первый сезон за «Байер» Патрик ничем примечательным не отметился. Зато как заиграл на следующий год!

Сезон-21/22 стал для «Байера» прорывным. Ранее коллектив был стабильным участником еврокубков, но претендовал как максимум на пятое-шестое место и лишь раз за предыдущие пять сезонов попадал в Лигу чемпионов. На этот же раз «фармацевты» под руководством Херардо Сеоане прыгнули сразу в топ-3: к тому моменту «Вольфсбург» и «Айнтрахт», попав в еврокубки, сделали шаг назад, Мёнхенгладбах стал терять высоту, а «Лейпциг» провёл провальный сезон. Путь в тройку оказался чист.

И большое влияние на прогресс «фармацевтов» оказал Шик. Четыре мяча в первых пяти турах, голы «Баварии» и дортмундской «Боруссии» – в общей сложности за 27 матчей в Бундеслиге-21/22 Патрик отметился 24 голами. Бонифац на тот момент ещё играл за «Будё-Глимт».

Не успели найти полноценную замену

Летом 2022 года леверкузенцы решили ограничиться приобретением Адама Гложека – зимой они забрали Сердара Азмуна за бесценок, плюс забивал Аларио, Шик был в форме, так что в ещё одном нападающем просто не было необходимости. На деле же «фармацевты» посыпались, не выдержав двух топ-турниров сразу. Для Патрика это оказался адский сезон. В 10 турах он отличился только двумя голами, а потом выбыл на длительный срок. Чёрная полоса в его карьере началась с повреждения приводящей мышцы. Он восстанавливался четыре месяца, а по возвращении провёл только три игры и получил разрыв отводящей мышцы, выбыв как минимум на полгода. Сезон для него был закончен.

В тот период Хаби Алонсо только сменил Херардо после провального отрезка – к 13-му туру коллектив шёл в зоне стыковых матчей и боролся за выживание. Пришедший Гложек отметился только пятью голами в Бундеслиге – обязанности по завершению атак на себя взяли Мусса Диаби и Джереми Фримпонг. Первый в итоге за 33 игры в Бундеслиге забил девять мячей, восемь себе в актив записал Джереми. Приход же нового тренера помог вырваться из подвала таблицы сразу в зону еврокубков.

Виктор задвинул Патрика

Летом в любом случае предстоял поиск форварда. Те, что были в распоряжении Алонсо, не могли дать ту же результативность, а Шик ещё должен был пропустить первую часть новой кампании. Вот тогда-то и обратили внимание на Бонифаца. В Бельгии он, конечно, не разрывал, но в «Байер» зашёл как влитой. К восьмому туру оформил по дублю с Гладбахом, «Дармштадтом» и «Хайденхаймом», также забил «Кёльну». Сами «фармацевты» уже вырвались в лидеры чемпионата и сформировали отрыв.

Показательным стал отрезок, когда травмировался сам Бонифац, а Шик снова стал основным нападающим. Он своим шансом воспользовался хуже, чем нигериец на старте сезона, забив только два мяча за 10 туров, в которых отсутствовал Виктор. С учётом возраста и травматичности всё сводилось к тому, что Бонифац станет первым выбором для Хаби Алонсо, а Шику придётся мириться с ролью запасного.

Травма нигерийца – шанс, которого очень ждал Шик

В текущем сезоне тенденция продолжилась. Виктор забивал и не позволял усадить себя на скамейку. Шик выходил на замену. Только в ноябре в ситуации наметился слом. Нигериец выбыл с травмой подколенного сухожилия, Патрик подстраховал. И своим шансом воспользовался на все сто. В его активе за время отсутствия Бонифаца: покер «Фрайбургу», хет-трик «Хайденхайму», дубль дортмундской «Боруссии», голы «Лейпцигу», Гладбаху, «Бохуму» и «Униону». В общей сложности – 13 мячей за девять игр. С такой результативностью Шик вырвался в главные бомбардиры «Байера», так что теперь уже он задвинул Бонифаца на скамейку. Перформанс против «Кёльна» в Кубке – ещё один аргумент в его пользу.

Алонсо надо правильно использовать дуэт топ-форвардов

Бонифац, несмотря на недавнюю травму, тоже очень хорош: забил в первом же матче после возвращения, а теперь своим голом вывел «Байер» в полуфинал Кубка Германии. Нигериец тоже делает всё, чтобы Хаби Алонсо выбрал его в качестве основного.

Испанцу же предстоит тяжёлый выбор. Ни тот, ни другой не посчитают роль дублёра справедливым решением, потребуют трансфера (у Виктора достаточно вариантов). Виктор моложе, но Шик уже на солидной дистанции безупречен. Может, проще выбрать сразу обоих? Перейти на пару форвардов, грамотно разделить их функционал. Ужились же Мартинес и Тюрам в «Интере» – чем Бонифац и Шик хуже?