Анчелотти: «Игроки пошли на жертвы ради команды. Это путь вперёд»

Главный тренер «Реала» подвёл итоги первого стыкового матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Это была полноценная игра команды в атаке, и мы показали, что если у вас есть хорошая доза самопожертвования, то вы можете это сделать. Все пошли на жертвы, качество команды не вызывает сомнений. Это путь вперёд.

Я говорил это уже давно. Сезон начинается именно сейчас, и, несмотря на трудности, мы провели очень хорошую игру и добились очень хорошего результата. Четвёрка защитников никогда раньше не играла вместе и даже не тренировалась. Они провели впечатляющий матч. Критикуемый многими Тчуамени был великолепен, Асенсио продолжает удивлять нас своей зрелостью, а Вальверде и Менди были очень хороши. Мы смогли извлечь что-то положительное из чрезвычайной ситуации.

На этом стадионе («Этихад») нужно хорошо обороняться, потому что тут ты не забьёшь много голов. Я всегда говорю испанским журналистам, что защита — это командная работа. Сегодня мы были командой, которая хорошо защищалась. Ребята очень хорошо потренировали игру в обороне. Сегодня был первый матч, и это была совсем другая игра, чем в прошлом году, потому что мы больше контролировали её ход и имели больше опасных моментов впереди.

Мы должны были прессинговать, когда мяч у Эдерсона, а если у него его нет, то ставить компактный блок, чтобы нападающие были закрыты внутри, а наши полузащитники не прессинговали. Когда у нас был мяч, мы хотели создавать ширину, правильно распоряжаться мячом и не терять его из-за длинных передач. В итоге всё получилось.

Результат вводит в заблуждение. Мы должны сыграть такую же игру (19 февраля), как сегодня, с тем же качеством и самоотдачей.

Для второго матча нам нужны Рюдигер и Алаба, и я думаю, что они будут на месте. Это была удивительная игра, и я не думал, что команда способна на такое самопожертвование в данный момент.